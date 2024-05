Confindustria: il neo presidente Emanuele Orsini produce anche prosciutti

È attivo anche nell'industria alimentare Emanuele Orsini, eletto presidente di Confindustria dopo che era stato designato per tale ruolo lo scorso 4 aprile. Orsini, nato nel 1973 a Sassuolo (Mo), succede a Carlo Bonomi e rimarrà in carica per il quadriennio 2024-2028 dopo essere stato eletto con il 99,5% dei voti validi.

Emanuele Orsini è stato eletto nuovo presidente di Confindustria

Chi è Emanuele Orsini, il nuovo presidente di Confidustria

La carriera di Orsini inizia in Sistem Costruzioni, azienda leader nel settore dell'edilizia in legno e della logistica industriale. Qui, ha percorso una gavetta esemplare, partendo dalla conoscenza pratica del cantiere per poi assumere il ruolo di Amministratore Delegato. Sotto la sua guida, Sistem Costruzioni si è trasformata da semplice carpenteria in un'industria all'avanguardia, capace di realizzare progetti su misura. L'impegno di Orsini si è esteso anche alla ricostruzione di edifici colpiti dai terremoti in Abruzzo, Emilia-Romagna e Marche, e alla realizzazione di infrastrutture e padiglioni per Expo 2015.

Emanuele Orsini è attivo in Confindustria fin dal 2015

Oltre a Sistem Costruzioni, Orsini ha ricoperto ruoli di prestigio in diverse altre realtà imprenditoriali. Tra queste, spiccano la carica di presidente di Maranello Village, il primo complesso residenziale dedicato al mondo Ferrari, e quella di presidente e amministratore delegato agli Investimenti di Tino Prosciutti Spa, azienda leader nella produzione di prosciutto crudo stagionato.

Emanuele Orsini, il percorso in Confindustria

Attivo fin dal 2015 a Confindustria Modena, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, diventando membro della Giunta e capo della sezione varie. Dal 2017 al 2020 è entrato a far parte del Consiglio generale di Confindustria nazionale, dove ha dato il suo contributo anche come componente del gruppo tecnico per l'Internazionalizzazione. Nel maggio 2020 è stato eletto vicepresidente di Confindustria Nazionale con delega al Credito, alla finanza e al fisco, un ruolo chiave in un momento delicato per l'economia italiana, segnato dalla pandemia da Covid-19. La sua esperienza si estende anche al settore del legno e dell'arredamento, dove ha ricoperto la carica di presidente di Assolegno dal 2013 e di FederlegnoArredo dal 2017 al 2020.

Emanuele Orsini, il ruolo nell'industria alimentare

Dal 2020 Orsini diventa presidente e amministratore delegato agli investimenti di Tino Prosciutti Spa, azienda parmense con quattro stabilimenti produttivi, leader in Italia nella lavorazione e nella produzione di prosciutto crudo stagionato e prosciutto crudo stagionato disossato a "Mattonella", con una capacità produttiva settimanale di 35mila prosciutti. Costituita nel 1997 a Marzolara di Calestano, a gennaio del 2023 Tino Prosciutti ha iniziato le opere di realizzazione di un nuovo stabilimento all'avanguardia totalmente tecnologico, con un'ulteriore capacità produttiva di un ulteriore milione di pezzi prodotti all'anno.

Emanuele Orsini è presidente e amministratore delegato agli investimenti di Tino Prosciutti Spa

Fin dal principio, l'azienda - facente parte del Gruppo industriale di proprietà della Famiglia Fiandri, che vanta un'esperienza quarantennale nella filiera della lavorazione delle cosce fresche di suino, attraverso la Fimar Carni Spa - acquista presso i migliori macelli europei selezionate cosce fresche di suino, a partire dalle quali produce un prosciutto crudo stagionato. La possibilità di seguire il prodotto dal ricevimento della coscia fresca suina, passando per la salagione e la stagionatura, fino ad arrivare alla lavorazione della Mattonella per affettamento, permette il controllo dell'intera filiera produttiva, garantendo un Prodotto di elevata qualità e standardizzazione.