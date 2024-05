Cosa comprare al mercato? Prezzi convenienti per le fragole

Le fragole sono protagoniste del mese di maggio: si trovano abbondanti e a ottimi prezzi (sono disponibili nei mercati da 3,00 a 5,00 euro/Kg). La loro produzione, infatti, sta continuando il tour dell'Italia, che è iniziato, in anticipo grazie al buon clima, a febbraio in Sicilia e che continuerà con la produzione nelle zone del Nord Italia, in particolare Veneto e Trentino. Il maltempo favorisce anche la pesca di crostacei. A dirlo è “La Borsa della Spesa” il servizio per i consumatori italiani realizzato da Bmti e Italmercati Rete di Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit.

Prezzi convenienti per le fragole

Arrivano le nettarine sul mercato

Continua, poi, la buona qualità e l'abbondanza di limoni, grazie al sole che ha interessato le zone di maggiore produzione, in particolare Sicilia e Campania. Prezzi buoni per la varietà Primofiore da 1,00 a 1,30 euro/kg. Inoltre, è iniziata la campagna delle nettarine per la quale si prevedono più quantitativi rispetto allo scorso anno quando, a causa delle gelate notturne, la produzione è stata compromessa. Per questa settimana, si registra una qualità del prodotto in miglioramento e prezzi mediamente intorno a 2,30 euro/Kg per un calibro medio piccolo.

Consigliato l’acquisto dei meloni

La Borsa della Spesa, anche per questa settimana, consiglia l'acquisto di meloni, provenienti principalmente dalla Sicilia e dal Lazio, per i quali si rilevano prezzi ancora convenienti, da 1,80 a 2,20 euro/Kg e una qualità molto buona, favorita da un clima non ancora troppo caldo.

Ortaggi: ecco cosa comprare

Per quanto riguarda gli ortaggi, è iniziata la campagna in piena aria dei prodotti primaverili, tra cui i pomodori e le melanzane che mostrano una buona qualità grazie alle temperature calde delle ultime settimane e prezzi convenienti. Infatti, nei mercati i pomodori datterino vanno da 2,50 a 2,80 euro/Kg mentre la varietà ciliegino è intorno ai 2,00 euro/Kg. Per le melanzane, invece, si registra il prezzo medio di 1,30 euro/Kg. È in aumento la produzione di fagiolini che, raccolti a mano, registrano un prezzo medio intorno ai 5,00 euro/Kg. Le temperature non eccessivamente calde stanno favorendo anche la produzione dei cetrioli che presentano prezzi molto bassi a causa di un livello della domanda ancora debole, che vanno da 0,80 a 0,90 euro/Kg.

Il maltempo favorisce la pesca di crostacei

Per quanto riguarda il settore ittico, il maltempo che ha coinvolto alcune zone del nostro Paese nell'ultima settimana, ha orientato le attività di pesca principalmente sui crostacei. Abbondano nei mercati, infatti, i gamberi rosa, intorno ai 7,00 euro/Kg. Per proteggere l'ecosistema marino, continua ad essere molto consigliato il consumo di granchio blu che, grazie alla sua abbondanza, presenta prezzi che vanno dai 2,50 a 3 euro/Kg.

Il maltempo favorisce la pesca di crostacei

Buona pesca anche di telline per le quali i prezzi oscillano dai 5,00 ai 7,00 euro7Kg. Per quanto riguarda le carni, continua il calo dei prezzi della carne di vitellone, con i tagli della parte anteriore che variano da 5,45 a 5,55 euro/Kg. Infine, continua la stabilità dei prezzi delle uova allevate a terra intorno a 1,65 euro/Kg.