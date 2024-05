Ristorante Dal Bolognese: addio a Roma, «troppo degrado» in piazza del Popolo

Dopo oltre 60 anni di storia, il ristorante Dal Bolognese guidato da Alfredo Tomaselli chiude i battenti a Roma. Lo storico locale in piazza del Popolo, frequentato da politici, vip e intellettuali, è stato venduto a un nuovo proprietario: Martino Benvenuti. La famiglia Tomaselli, che gestiva il ristorante dal 1928, ha deciso di mollare per il «degrado» della città e per il maggior successo del locale aperto a Milano nel 2005.

Lo storico Dal Bolognese a Roma

Dal Bolognese: addio a Roma «troppo degrado»

«Resistere al degrado di Roma era diventato troppo faticoso - ha spiegato Alfredo Tomaselli, figlio del fondatore Ettore - La piazza invasa da manifestazioni e popolata da ladruncoli non era più un ambiente piacevole». Il nuovo proprietario, Martino Benvenuti, è un «giovane con molta energia» che, secondo Tomaselli, saprà gestire al meglio il rinomato ristorante.

Chiude Dal Bolognese, finisce un epoca in piazza del Popolo

L'addio di Dal Bolognese rappresenta la fine di un'epoca per la Roma mondana. Il locale era un punto di riferimento per politici, vip e intellettuali, che qui si ritrovavano per gustare la cucina emiliana e godersi l'atmosfera elegante e raffinata.

Tra i clienti più famosi del ristorante figurano Jackie Kennedy, Sophia Loren, Silvio Berlusconi, Romano Prodi e Umberto Bossi.

Il nuovo Dal Bolognese a Milano

La chiusura del Dal Bolognese a Roma è un duro colpo per la città, ma segna anche l'inizio di un nuovo capitolo per la famiglia Tomaselli, che continuerà a gestire il ristorante di Milano dove come dicono « gira il denaro e dove ci divertiamo di più».