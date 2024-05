Il Pescatorio, un tuffo nel gusto del mare con il nuovo format all day long

Per festeggiare il suo decimo anno di attività "Il Pescatorio", locale romano di via Virginia Agnelli dedicato alla cucina di mare di qualità, si trasforma con il format all day long, dalle 8:30 alle 22:30. Pescheria, gastronomia, dispensa, salumeria di mare e cucina espressa si fondono così per dare un servizio completo alla propria clientela. Nello stesso tempo organizza cene speciali con menu degustazione a quattro mani.

Il Pescatorio si trasforma con il format all day long, dalle 8:30 alle 22:30

Il Pescatorio diventa all day long: tre appuntamenti per festeggiare

Non è un traguardo facile aprire un ristorante a Roma, città affollata di proposte che fa il suo vanto anche della buona cucina, e quando il sogno si realizza e si conferma la validità della formula è bello festeggiare. I titolari Emanuele Smimmo e Simona Bontà hanno deciso di farlo con i Fratelli Mori, titolari dell'omonima Osteria di Via dei Conciatori, con "Otaleg", il locale di Monteverde di Marco Radicioni, con protagonisti il gelato e lo specialty coffee e infine con "Eggs", il locale trasteverino di Barbara Agosti specializzato in piatti con le uova.

I titolari de Il Pescatorio, Emanuele Smimmo e Simona Bontà 1/4 I Fratelli Mori 2/4 Marco Radicioni di Otaleg 3/4 Barbara Agosti, chef di Eggs 4/4 Previous Next

«Abbiamo coinvolto amici e grandi professionisti - hanno detto Emanuele e Simona - che hanno un modo simile di concepire la ristorazione, che per tutti noi è una grande passione. C'è un'alchimia che ci lega e le cene sono occasione di fondere generi diversi per creare dei piatti divertenti, sperimentali e di qualità. Ospitare altri chef nelle nostre cucine è poi un modo per crescere e imparare sempre di più».

Il Pescatorio ospita Barbara Agosti di Eggs

Ultimo appuntamento - dopo il secondo del 23 maggio - il 29 maggio con "Eggs", con un divertente menu in cui la cucina di mare si fonde con le uova in tutte le loro declinazioni. Cinque i piatti per questa special dinner ideata da Barbara Agosti con i titolari de Il Pescatorio. Si comincia con la Tartare di tonno con bottarga di gallina, in cui il tuorlo verrà marinato e grattugiato sulla tartare come se fosse una bottarga. Subito dopo arriverò la Vellutata di piselli con uovo cotto a bassa temperatura a 64° e lardo di seppia. Spazio poi alla Cacio e pepe che va al mare, spaghetti con riduzione di pecorino e aggiunta di varie uova di pesce. Secondo piatto sarà la Bismarck di ombrina frollata con salsa olandese e asparagi. Chiuderà la degustazione l'Ovo sodo, un uovo di cioccolato bianco con mousse allo yogurt e un finto tuorlo fatto con mousse allo yogurt bianco e cuore di mango (costo 60 euro a persona, bevande escluse).

L'offerta quotidiana de Il Pescatorio

Ma qual è l'offerta quotidiana de Il Pescatorio? Si può fare la spesa il mattino al banco pescheria, dove il pesce arriva freschissimo dalle marinerie del Lazio e dell'Argentario e c'è anche la carta delle ostriche, selezionate sia in Francia che in Italia. Dal banco della gastronomia si può scegliere un piatto per portarlo a casa o gustarlo al tavolo, come l'Orata con lo zenzero, il Sashimi di tonno con emulsione di olio extravergine, salsa di soia chiara e semi di sesamo tostati, il Baccalà in umido o mantecato, il Cous cous di pesce. Anche la Dispensa offre molti altre specialità, mentre all'ora dell'aperitivo si può ordinare un calice e un tris di assaggi di mare dalle 15 alle 20. Da provare a pranzo i primi di mare con il guazzetto del giorno, la Frittura e la possibilità di ordinare un pesce intero, secondo la regola “oggi decide il mare”.

Alcuni coperti de Il Pescatorio

La sera, infine, regna la proposta in lavagna, che cambia a seconda del pescato con qualche fuori menu in più tra crudi e carpacci. Alla lista si aggiunge il primo dello chef, il primo della tradizione e una selezione di contorni vegetali di accompagnamento. In cantina circa 80 etichette, con prevalenza di bianchi.

Il Pescatorio

Via Virginia Agnelli 91/93 (Colli Portuensi) - 00151 Roma

Tel 06 64494787