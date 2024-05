Alla scoperta dei sapori iberici: un tour gastronomico della Spagna

L'anima di un territorio si svela attraverso i sensi: profumi, sapori, storie e tradizioni che prendono vita in ogni piatto. La Spagna, terra ricca di diversità, offre un caleidoscopio di esperienze enogastronomiche, dove ogni regione custodisce gelosamente i suoi tesori culinari. Per celebrare il suo ventesimo anniversario, Vueling, compagnia aerea del gruppo Iag, invita a un viaggio indimenticabile alla scoperta dei sapori iberici. Grazie ai comodi collegamenti diretti con l'Italia, potrete immergervi nelle città del network Vueling e assaporare l'essenza di ogni regione attraverso le sue specialità culinarie.

La Spagna, una nazione con una tradizione gastronomica centenaria

Un viaggio nelle città della Spagna alla scoperta dei piatti tipici

Barcellona, il gusto della semplicità

La vibrante città catalana situata sulle rive del Mar Mediterraneo incanta i visitatori con la sua combinazione unica di arte, architettura e cultura vivace, ma anche con la sua ricca enogastronomia. Tra gli ottimi motivi per visitare Barcellona, spicca il Pan amb tomàquet, un classico della cucina locale: pane tostato su cui viene spalmato il pomodoro e condito con aglio, olio e sale. Semplicissimo, ma estremamente goloso. Da provare anche la Crema catalana, dolce al cucchiaio dal cuore di delicata crema cotta e una deliziosa crosticina caramellata.

Il Pan amb tomàquet, tipico di Barcellona

Madrid, sapore di terra e di… mare

La vivace capitale spagnola cattura l'immaginazione con la sua eleganza cosmopolita e i musei di fama mondiale, ma non mancherà di conquistare anche i cuori dei buongustai. Il primo piatto da provare a Madrid è il tipico Cocido madrileño, stufato della Spagna castigliana composto da ceci, carne, insaccati e verdure, cotti a fuoco lento per diverse ore. Per chi invece preferisse il pesce, la cucina madrileña propone un piatto da street food che si trova anche nei migliori bar e locali della città: il Bocadillo de calamares, ossia un panino ripieno di calamari fritti. E se questo piatto di mare così tipico in una città dell'entroterra può lasciar perplessi, basterà assaggiarlo per farsi meno domande e lasciarsi conquistare dalla sua bontà.

Il Cocido madrileño, tipico di Madrid

Bilbao, creatività miniaturizzata

Situata nel cuore della regione basca nel nord della Spagna, Bilbao è nota per il suo iconico museo Guggenheim, opera di Frank Gehry, e per la sapiente fusione di tradizione e modernità. Elementi riscontrabili anche nei piatti tipici della città, partendo dai Pintxos, tipici bocconcini creativi con ingredienti infilzati con uno stuzzicadenti, spesso versioni in miniatura di piatti anche molto raffinati. C'è un'estrema varietà di scelta delle materie prime, dalle acciughe alle olive, dal pane alle verdure, per comporre ricette affermate e tradizionali ma anche nuove creazioni per stupire i palati più esigenti. Da buona città di mare, un altro piatto da provare a Bilbao è il Bacalao al pil pil, con quattro ingredienti base: baccalà a pezzi saltato in padella con olio d'oliva, aglio e peperoncini.

I Pintxos, tipici di Bilbao

Valencia, mix di sapori unico

Col suo affascinante centro storico e la maestosa Città delle Arti e delle Scienze, Valencia è la culla di una variante di uno dei piatti più tipici e rappresentativi di tutta la Spagna: la Paella, che si presenta da sola. Nella versione valenciana, sono presenti carne di pollo e di coniglio, i fagioli bianchi garrofó, fagiolini e pomodori. Un incredibile mix di sapori da lasciare con l'acquolina in bocca! Un'altra opzione per scoprire la gastronomia locale è il Puchero valenciano, un bollito di carne di diversi tipi, legumi e verdure che può essere gustato anche in due tempi: prima il brodo e poi la carne e le verdure servite separatamente.

La Paella, tipica di Valencia

Malaga, sapore di mare e zuppe estive

Sulla splendida Costa del Sol nel sud della Spagna, Malaga è ricca di fascino, storia e bellezze naturali. Per assaporarne l'essenza, non può mancare un piatto di mare: l'Espeto de sardinas. Si tratta di spiedini di sarde arrostite su griglie in piccole barche piene di sabbia dei chiringuitos sulla spiaggia e serviti con un pizzico di sale e un po' di limone. Per rinfrescarsi invece con un piatto freddo, a Malaga si prepara l'Ajoblanco, una zuppa estiva a base di ingredienti poveri come pane raffermo, mandorle, aglio, olio d'oliva e alcuni acini d'uva bianca a guarnizione.

L'Espeto de sardinas, tipico di Malaga

Alicante, ricette di pescatori e soffici dolci

All'interno della Comunità valenciana, Alicante è una perla baciata dal sole della Costa Blanca: tra una passeggiata sul lungomare e una visita al castello di Santa Barbara, che domina la città da una collina, non può mancare qualche gustoso assaggio locale. Si parte allora con l'Arroz a banda (letteralmente, riso a parte), ricetta tipica nata grazie ai pescatori di questa città, che utilizzavano il brodo di cottura del pesce per cucinare anche del riso che serviva da contorno al piatto principale. E per un tocco dolce a fine pasto, ad Alicante si mangia la Toña o Tuna, un soffice pan brioches con l'esterno croccante, aromatizzato all'arancia o al limone.

L'Arroz a banda, tipico di Alicante

Ibiza, cucina povera ricca di gusto

La celebre isola delle Baleari, rinomata per la sua vibrante vita notturna e le splendide spiagge, ha tanto da offrire anche ai buongustai, con una cucina povera che sfrutta al meglio le risorse dell'isola per proporre sapori unici. Uno dei piatti più famosi e apprezzati di Ibiza è il Guisat de peix, uno stufato a base di pesce, cucinato secondo una ricetta tradizionale dei pescatori locali e servito con patate e mandorle. Poi si conclude il pasto con un ottimo dessert, la Greixonera Ibicenca, un incrocio tra uno sformato e un crème caramel, un dolce molto semplice a base di pane, latte, uova, zucchero e cannella.

Il Guisat de peix, tipico di Ibiza

Maiorca, l'arte bianca della panificazione

Restando sempre alle Baleari, ma spostandosi di isola, anche Maiorca accoglie a braccia aperte i food lover che la visitano non solo per le sue spiagge ma anche per i suoi forni. L'arte panificatrice e pasticcera fa infatti da padrona su quest'isola e si può assaggiare ad esempio gustando il famoso Cocarroi, una sorta di panzerotto ripieno di coste, pinoli e uvetta oppure alla cipolla (per quanto ne esistano anche varianti dolci). A proposito di dolci, assolutamente da provare anche l'Ensaimada, un lievitato morbido dalla caratteristica forma a chiocciola che spesso viene cosparso di zucchero a velo.

I Cocarroi, tipici di Maiorca

