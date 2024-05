Nuovo logo Bonduelle: verso il futuro, senza dimenticare il passato

Presentato a Milano il nuovo logo di Bonduelle, anche nella versione Food Service. È l’ottavo per l’azienda francese fondata nel 1853. Ne mantiene la riconoscibilità e ne esalta i pilastri cardine. La B di Bonduelle contiene al suo interno una foglia rivolta verso l’alto, che simboleggia il futuro, l’innovazione e la crescita costante; le foglie e il seme sottolineano la componente vegetale e l’approccio sostenibile. L’arco, oggi in chiave più moderna, rimanda a un raggio di sole, simbolo dell’impatto positivo dell’azienda nel promuovere la transizione verso un’alimentazione a base vegetale. Un logo che vuole unire tutti i suoi prodotti sotto un’unica identità, più riconoscibile e centrata sul consumatore.

Il nuovo logo Bonduelle

Bonduelle, l'avanzata dei flexitariani

Un consumatore in costante evoluzione, come evidenzia la categoria dei flexitariani, che non rappresenta affatto una nicchia. Ipsos, per conto di Bonduelle, ha analizzato questo mondo. Intanto il termine definisce un “vegetariano flessibile”, ovvero chi vuole ridurre l’assunzione di carne e proteine animali, ma senza rinunciarvi del tutto. Non si tratta di una “dieta”, che ha un inizio e una fine e viaggia lungo uno spazio temporale, ma di una revisione della propria alimentazione che porta a una riduzione graduale delle proteine animali. Per quanto riguarda l’Italia, i flexitariani consapevoli e continuativi (tutto l’anno) sono il 12% del totale, il 30% è consapevole ma saltuario, mentre il 23% dichiara di aver ridotto il consumo di carne. Insieme a vegani, vegetariani e pescetariani rappresenta una massa critica di peso: il 69% dei consumatori che ha ridotto il consumo di proteine animali. Solo il 31% nel nostro Paese non vuole cambiare la propria alimentazione.

Bonduelle Food Service: Mais Senza Residuo di Pesticidi

Gli intervistati hanno effettuato questa scelta per prendersi cura di sé in modo preventivo (38%), per perdere peso (16%) o su indicazione del medico (14%). Le ragioni economiche sono citate dal 32%, mentre il 21% è spinto dalla tutela dell’ambiente e dalla diversificazione delle proprie abitudini. Grazie all’evoluzione delle tecnologie e dei processi produttivi, i cibi a base vegetale sono sempre più disponibili, con nuove linee e modelli distributivi per stimolare la crescita di questa categoria. Chi desidera diventare flexitariano può sostituire alimenti di origine animale con prodotti simili per aspetto o consistenza, può compensare destrutturando i piatti e scegliendo solo cibi vegetali e può ri-strutturare la propria alimentazione introducendo nuovi usi per prodotti vegetali. La carne rossa viene sostituita in prevalenza da verdure (57%), da altre proteine animali (48%) e dai legumi (42%). Per Bonduelle uno scenario più che stimolante anche sul fronte del Food Service.

Bonduelle, l'offerta Food Service per gli operatori

La missione di Bonduelle Food Service è di ispirare la transizione verso un'alimentazione ricca di vegetali, per il benessere delle persone e del pianeta, proponendo a chef e operatori della ristorazione i prodotti vegetali non più solo come contorno, ma come protagonisti, al centro del piatto, di ricette sostenibili, complete, sane e gustose. Su questa linea è stata lanciato Greenology, l’arte della cucina a base vegetale, il sistema integrato che offre prodotti vegetali, strumenti di servizio e attività formative per supportare chef e operatori della ristorazione nella creazione di proposte plant-based. Sulla piattaforma web dedicata si accede gratuitamente a ricerche sui trend emergenti nel food, ricette e ispirazioni culinarie, pareri nutrizionali, oltre a consulenze professionali personalizzate.

Il nuovo logo Food Service

L’offerta di Bonduelle Food Service è suddivisa in due macro categorie, Surgelati e Ambient ed è organizzata in base ai ruoli che i vegetali ricoprono nelle cucine professionali: dai vegetali più basici e funzionali, utilizzati come contorno e ingrediente, fino a ruoli di Soluzione, Vitalità e Creatività, dove sono rilevanti nel definire emozionalità e presentazione del piatto.

Alessandro Brighenti e Maxime Bonduelle

Tra le novità più recenti: i Cereali e Legumi surgelati Minute in 5 referenze, Bulgur, Orzo, Quinoa, Lenticchie e Ceci e Le Grigliate Service con Cipolle Rosse, Melanzane, Peperoni, Peperoni Julienne, Zucca e Zucchine. Entrambe le gamme si avvalgono del protocollo di produzione Service, grazie al quale i prodotti possono essere utilizzati anche a freddo, solo decongelandoli e senza bisogno di una fonte di calore per rigenerarli, garantendo la massima sicurezza alimentare. Da segnalare anche i vegetali in latta da 1 kg con Ceci, Fagioli rossi e Barbabietole rosse a cubetti, la Scarola Millefoglie, il Falafel della gamma Veggy Passion, la gamma Bio e il Mais Senza Residuo di Pesticidi. Un’attenzione alle esigenze degli operatori professionali sottolineata anche dal nuovo logo, dove il termine Food Service, che ricorda una grafia “a mano”, è una dedica personale agli interlocutori privilegiati di Bonduelle Food Service.

Orzo Perlato della gamma Cereali e Legumi Minute

Bonduelle, il mondo fuori casa è cambiato

«Un mercato - sottolinea Alessandro Brighenti, direttore commerciale e marketing Bonduelle Food Service - che dopo il Covid si è reinventato ripartendo con nuove formule. In sostanza, il momento del pranzo è andato in flessione anche in seguito all’impennata dello smart working, mentre quelli della colazione e dell’aperitivo, per contrasto, si sono rivelati approdi di socializzazione. Il mondo professionale del fuori casa ha dovuto strutturare un’offerta per soddisfare un’esigenza di consumo funzionale ed esperienziale. Bonduelle Food Service ha supportato bar e ristoranti in queste nuove sfide offrendo know how culinario e nutrizionale, trasferendo competenze e ricette su ricette da elaborare con i suoi prodotti. Piatti completi e ricchi di valore aggiunto, per i professionisti e per la loro clientela».

