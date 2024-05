Putin, Berlusconi e il cuore del capriolo: la tradizione ha un limite?

Berlusconi a caccia con Putin, che abbatte un capriolo, lo squarta e gli offre su un vassoio di legno il cuore sanguinante dell'animale commentando: “Sarà un pasto eccezionale”. Berlusconi, sconvolto, si nasconde dietro un albero e dà di stomaco.

Il Cacciatore in Biancaneve di Walt Disney

Le sensibilità dipendono dal tipo di società

Questa la testimonianza di Fabrizio Cicchitto, ex capogruppo del Popolo della Libertà alla Camera, raccolta nei giorni scorsi dal Corriere della Sera nell'ambito di un approfondimento sul rapporto tra il Cavaliere e lo Zar. Una notizia che dà lo spunto a una riflessione tra le diverse culture alimentari o, meglio, come si sostiene spesso su larga scala, tra il rapporto che hanno con gli animali i Paesi democratici e quelli di regime. Esiste un nesso? Difficile fare valutazioni, perché le tradizioni sono un argine molto potente e le sensibilità dipendono dal tipo di società più che dal tipo di governo. L'Italia degli anni '50 non è quella di oggi, per esempio. Il discorso, semmai, può essere orientato sulla presenza di radici agricole che hanno difficoltà o impossibilità, anche per la vastità dei territori connessa a una irrilevante densità demografica, ad adattarsi agli stili di vita di oggi. Il benessere generalizzato, almeno nel nostro continente, fa da potente discriminante.

L'educazione alimentare in ambito scolastico

In Europa la sicurezza della filiera alimentare è direttamente correlata al benessere degli animali, in particolare nel caso degli animali allevati per produrre alimenti, dati gli stretti legami esistenti tra il loro benessere, la loro salute e le malattie di origine alimentare. Gli standard Ue, in quest'ambito, sono tra i più alti al mondo. Circa un quarto degli europei, inoltre, sarebbe pronto a pagare fino al 5% in più per alimenti rispettosi del benessere degli animali. L'educazione, di fatto, è alla base dell'evoluzione e l'informazione dei consumatori è uno snodo cruciale. In questo senso la spinta verso l'inserimento dell'educazione alimentare in ambito scolastico è sempre più pressante.

Tradizioni alimentari, alcune strade devono essere abbandonate

La tradizione gastronomica ha radici profonde, ma i tempi cambiano e alcune strade possono essere abbandonate. In Cina, per esempio, è stata vietata la prelibatezza del cervello crudo da scimmia viva, così come non è più diffusa la ricetta che propone il pesce fritto solo nel corpo, mentre la testa è viva e si muove. In questo caso sembra che il tutto sia nato per dimostrare la freschezza del pescato. Qui però entrano in gioco la violenza e la crudeltà finalizzate a far cassa. Seguendo queste logiche, il passo successivo è quello di tornare ai gladiatori. E questa è una tradizione che è meglio lasciare nei libri di storia, così come alcune usanze che con la cultura alimentare oggi non hanno più nulla a che fare.