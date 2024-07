Tanti ospiti e poco personale? La cucina è sempre ad alto livello con le soluzioni Rational

Preparare pasti caldi e gustosi e visivamente per un grande numero di ospiti è una sfida che oggi può diventare ancora più complicata in caso di carenza di personale. Una soluzione efficace a questo problema è l'adozione delle tecnologie Cook&Chill e Finishing di Rational.

iCombi Pro controlla calore e umidità con estrema precisione

Il Cook&Chill è un processo che si sviluppa in due fasi: il cibo viene prima cotto al perfetto punto di cottura e poi raffreddato rapidamente tramite abbattitori; questo processo simula quasi un fermarsi del tempo, preservando la qualità degli alimenti. Quando è il momento di servire, il cibo viene rigenerato, anche già porzionato e impiattato, e riportato alla temperatura di consumo in pochi minuti attraverso la funzione Finishing di iCombiPro. Questo processo non solo conserva la freschezza e la qualità del cibo, ma consente anche una grande flessibilità nel servizio.

Rational, l'intelligenza integrata

La tecnologia Finishing di Rational differisce dalla rigenerazione tradizionale del cibo. Con i metodi convenzionali, esiste il rischio di formazione accumuli di umidità nel piatto, che il calore eccessivo secchi il cibo o che si perdano i nutrienti. iCombi Pro, invece, controlla calore e umidità con estrema precisione, eliminando questi problemi e garantendo una qualità eccellente. L’intelligenza integrata in iCombi Pro riconosce la dimensione e la quantità del cibo, tenendo conto anche del peso del piatto. Il sistema aggiunge calore e umidità a intervalli precisi per mantenere un equilibrio ottimale tra condensazione ed evaporazione, noto come controllo del punto di rugiada. Questo permette di ottenere una cottura perfetta e di mantenere alta la qualità del cibo, riducendo lo stress in cucina.

L'utilizzo di Cook&Chill e Finishing assicura la separazione netta tra produzione e servizio: un grande vantaggio

Rational, versatilità e vantaggi

L’utilizzo delle tecnologie Cook&Chill e Finishing è adatto a quasi tutte le operazioni, con alcune piccole differenziazioni. Per i banchetti, ad esempio, il carrello mobile può essere utilizzato per completare fino a 120 porzioni alla volta. Anche nel servizio à la carte o nel servizio in camera degli hotel questa tecnologia si rivela estremamente efficace. Il Finishing in contenitori, invece, è ideale per buffet o catering industriale, dove vengono serviti grandi quantitativi di cibo. Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo di Cook&Chill e Finishing è la separazione netta tra produzione e servizio, modalità che riduce i tempi di attesa per gli ospiti e garantisce una qualità costante anche con meno personale. In un hotel con servizio in camera, ad esempio, un cuoco può preparare, impiattare e abbattere vari piatti durante i momenti di minore attività. Successivamente, al momento del bisogno, un dipendente può caricare uno dei piatti precedentemente preparati in iCombi Pro, selezionare il programma di Finishing e servire il piatto dopo pochi minuti, senza necessitare di una particolare esperienza culinaria.

Rational, corsi di formazione e consulenze

Per implementare il Cook&Chill e Finishing, sono necessari gli apparecchi e gli accessori giusti, come il carrello mobile o il Thermocover, oltre a un minimo di conoscenze di base. Sebbene il programma di Finishing preinstallato in iCombiPro possa essere utilizzato senza problemi da qualsiasi membro dello staff, il processo di Cook&Chill richiede una certa esperienza per garantire la sicurezza alimentare e prevenire la cottura eccessiva durante la fase finale. Rational offre un'ampia gamma di corsi di formazione e consulenze individuali per insegnare ai propri clienti tutto ciò che serve per ottenere il meglio dall’iCombi Pro.

