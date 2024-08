Dieci miliardi per il cibo: l'Italia si conferma come meta gastronomica

L'Italia si conferma anno dopo anno come una destinazione culinaria di primissimo piano. I dati più recenti diffusi da Coldiretti/Ixè rivelano che il cibo resta la principale voce di spesa per i turisti italiani durante le vacanze estive. Con un investimento complessivo che sfiora i 10 miliardi di euro, è evidente come l'enogastronomia stia trainando l'economia del nostro Paese, non solo nei grandi centri urbani ma anche nei borghi più piccoli. Oltre un terzo del budget vacanziero è di fatto destinato a pranzi, cene e all'acquisto di prodotti tipici locali.

Il cibo è la spesa regina delle vacanze estive in Italia

Ma l'importanza dell'enogastronomia per l'economia italiana va ben oltre i numeri. Il turismo enogastronomico, infatti, contribuisce a valorizzare il territorio, a creare nuovi posti di lavoro e a sostenere le piccole imprese agricole. Le sagre, i mercati contadini e le fiere dell'enogastronomia sono occasioni uniche per far conoscere i prodotti locali e per promuovere il territorio.

I formaggi italiani: un regalo unico e apprezzato in vacanza

Tra i prodotti più acquistati dai turisti come souvenir spiccano i formaggi. La biodiversità e la qualità del latte italiano hanno reso i nostri formaggi unici al mondo, apprezzati dai palati più esigenti. Mozzarella, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Gorgonzola sono solo alcuni dei nomi che fanno la fortuna dell'export agroalimentare italiano. Ma sono anche i formaggi a denominazione d'origine protetta (Dop) e le specialità locali a riscuotere un grande successo tra i turisti, che li scelgono per portare a casa un pezzo d'Italia e per fare un regalo originale e gustoso.

L'Italia, meta ambita dai turisti stranieri

Ma il cibo non attira solo i turisti italiani. Un sondaggio condotto da Coldiretti e dalla piattaforma I Love Italian Food (Ilif) rivela che il 90% dei turisti statunitensi sceglie l'Italia proprio per la sua cucina e i suoi vini. Questo dato conferma come l'enogastronomia sia un potente attrattore turistico e come l'Italia sia percepita nel mondo come una destinazione culinaria d'eccellenza.