“Piacersi Conad”, la linea che unisce salute e gusto (basata sulla scienza)

Se oltre l'80% della popolazione è attenta alla propria salute e, contestualmente, da una ricerca condotta da Ipsos, emerge un'attenzione crescente verso la salute mentale (87%) e fisica (86%) e gli affetti, dalla famiglia (83%) alle relazioni sentimentali (70%), beh, la prima insegna italiana della Gdo qual è Conad, ha subito deciso di intervenire con una offerta di prodotti dedicata alle persone che considerano la cura del proprio benessere il tema centrale della loro vita e delle loro scelte quotidiane. A qualche mese da debutto dei prodotti “Piacersi Conad” è arrivato l'incontro con i media per presentare valori e caratteristiche di questa nuova offerta.

Presentata “Piacersi Conad”, la linea dedicata a salute e benessere

La presentazione - all'Hotel Magna Pars di Milano - si è svolta partendo da un approfondimento di dati demoscopici elaborati da Ipsos, che rivelano, anche, come benessere e relazioni significative passano in primo piano rispetto a valori come il successo professionale ed economico (rispettivamente 69% e 65%) e il divertimento (44%). In fondo alle priorità, il successo in sé, è ricercato solo da un italiano su quattro. E, così, nel corso dell'incontro introdotto dal direttore customer marketing e comunicazione di Conad e moderato dalla giornalista Nina Gigante, è emerso che fatte proprie queste evidenze, con la nota capacità di cogliere, interpretare e rispondere alle trasformazioni che avvengono nel mondo dei consumi e alle esigenze del consumatore moderno, Conad ha sviluppato la linea innovativa di prodotti a proprio marchio dedicata a quanti ricercano un desiderio di benessere olistico e non privativo, che unisce la salute al piacere di sentirsi bene con gusto.

“Piacersi Conad”, la linea dedicata a salute e benessere

Tant'è che Alessandra Corsi, direttrice marketing dell'offerta e mdd Conad, ha affermato che «“Piacersi Conad” è la linea dedicata a salute e benessere, uno dei pilastri dello sviluppo della marca commerciale Conad, insieme a convenienza, sostenibilità e naturalità, servizio e indulgenze. Con Piacersi offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di prodotti pensati per soddisfare il desiderio di sentirsi bene senza rinunciare al piacere, mantenendo quindi una grande attenzione agli aspetti di gusto. Siamo convinti che prendersi cura di sé ogni giorno e ascoltare i propri desideri sia il primo passo verso la felicità e questa consapevolezza ci ha guidato nell'evoluzione del posizionamento della marca. Piacersi è il contenitore dell'innovazione di Conad nell'area del benessere, in grado di intercettare i trend attuali e futuri in questo segmento».

E, Chiara Ferrari, public affairs Leader di Ipsos ha aggiunto che «il consolidamento del valore della cura di sé, trova una piena risposta in una dieta bilanciata, che combina piacere, gusto e attenzione verso sé stessi. La possiamo guardare come ad una evoluzione della dieta mediterranea che ci hanno trasmesso i nostri padri e i nostri nonni, che privilegia alimenti sani, genuini e a basso contenuto di grassi, e che ora si declina verso la ricerca di un'alimentazione equilibrata che ci permetta di stare bene con noi stessi».

Nina Gigante, Chiara Ferrari e Alessandra Corsi

Secondo ulteriori evidenze raccolte da Ipsos, infatti, il 76% degli italiani ritiene che salute fisica e mentale siano ugualmente importanti e il 69% del campione sondato crede che «bisogna cercare di essere più sani ora per prevenire malattie future». Da qui la consapevolezza diffusa in un italiano su tre (30%) che la dieta bilanciata (30%) sia il primo modo con cui perseguire questo scopo e, anche al netto di difficoltà finanziarie, appena il 17% rinuncerebbe a cibi e bevande che vantano benefici per la salute.

“Piacersi Conad” è stata studiata sulla base di studi ed evidenze scientifiche

A questo punto possiamo dire che la gamma “Piacersi Conad” è stata accuratamente studiata sulla base di studi ed evidenze scientifiche che hanno indicato diversi aspetti che possono concorrere al benessere del nostro corpo fra cui: la gestione del peso corporeo, attraverso una strategia che coinvolge nutrizione ed esercizio fisico, l'attenzione al sistema immunitario, con focus su prodotti probiotici, prebiotici e simbiotici, vitamine e minerali e superfood, la salute dell'intestino, del sistema cardiovascolare e delle funzioni mentali, fino all'inserimento di prodotti proteici che contribuiscono, insieme ad una regolare attività fisica, alla definizione di una massa muscolare.