Il futuro ferrarista Lewis Hamilton apre il secondo “Neat Burger” a Milano

Dopo il successo dell'apertura al centro commerciale Merlata Bloom lo scorso anno, Neat Burger, la catena di ristoranti plant-based sostenuta dall'attore Leonardo DiCaprio e Lewis Hamilton, futuro pilota della Ferrari in F1, è pronta a inaugurare il suo secondo store a Milano. La nuova sede aprirà ufficialmente giovedì 12 settembre in viale Vittorio Veneto, nel quartiere di Porta Venezia.

Lewis Hamilton, insieme a DiCaprio, è pronto ad aprire il secondo ristorante a Milano (Shutterstock)

Fondata a Londra nel 2019, Neat Burger ha rapidamente conquistato i palati internazionali grazie alla sua offerta di cibo vegano che non compromette il gusto, dimostrando che un'alimentazione sostenibile può essere anche deliziosa. L'offerta non si limita ai classici burger e panini, ma include anche proposte fresche come insalate, piatti bilanciati e una selezione di dolci permettendo ai clienti di godere di un'esperienza completa dal pranzo fino alla cena. Un menu versatile che, abbinato all'attenzione alla sostenibilità, rende Neat Burger una destinazione perfetta per chi cerca una pausa gustosa e responsabile.

Perché Neat Burger ha scelto Porta Venezia e le prossime aperture

La scelta di aprire nel quartiere di Porta Venezia non è casuale: questa zona è infatti nota per essere uno dei poli più dinamici, innovativi e open-minded della città, frequentata da un pubblico attento alle nuove tendenze, alla sostenibilità e alla cultura contemporanea. Un contesto perfetto per un brand come Neat Burger, che mira a promuovere uno stile di vita flessibile e moderno, aperto al cambiamento.

Guardando al futuro, Neat Burger ha ambiziosi piani di espansione per l'Italia: sono già previste altre due aperture nel 2025 confermando il forte interesse e la crescita costante del mercato plant-based nel nostro Paese. Con il suo design colorato e l'atmosfera accogliente, il nuovo store di Porta Venezia rappresenta perfettamente l'identità giocosa e inclusiva di Neat Burger, pronto a diventare un punto di riferimento per chi desidera unire gusto, sostenibilità e benessere.