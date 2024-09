La spiaggia più instagrammabile d'Italia? La Pelosa a Stintino

La Pelosa, Stintino (Sardegna) - Foto: Shutterstock 1/3 Mondello, Palermo (Sicilia) - Foto: Shutterstock 2/3 Cala Luna, Nuoro (Sardegna) - Foto: Shutterstock 3/3 Previous Next

L'Italia, con le sue coste mozzafiato e le acque cristalline, è da sempre una delle mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo. Ma quali sono le spiagge italiane che catturano maggiormente l'attenzione sui social media? Per rispondere a questa domanda, Preply ( piattaforma che permette di imparare l’inglese e lingue, mettendo in contatto insegnanti e studenti in 180 paesi nel mondo) ha condotto un'analisi approfondita dei dati Instagram, svelando le spiagge più amate e fotografate dagli utenti. Il risultato? La Sardegna si conferma la regina delle spiagge italiane su Instagram, con ben nove località presenti nella top 30. La Pelosa, con le sue acque turchesi e la sabbia finissima (dove ha recentemente nidificato la tartaruga Caretta caretta) si aggiudica il primo posto, seguita da Mondello (Palermo, Sicilia) e Cala Luna (Nuoro, Sardegna).

Lo studio si è basato sull'analisi dei profili Instagram delle spiagge italiane più note, considerando il numero di post pubblicati con gli hashtag specifici per ciascuna località. I dati sono stati raccolti ad agosto 2024.

Le spiaggie più amate da Instgram: 1ª La Pelosa (Sardegna) e podio tutto al Sud

Come detto, sl primo posto troviamo della classifica delle spiagge più instagrmmate d’Italia troviamo la splendida La Pelosa, a Stintino in Sardegna, con oltre 127.702 post dedicati. La sua sabbia bianchissima e le sue acque turchesi sono un vero e proprio paradiso terrestre. Subito dopo, in Sicilia, troviamo la famosa Mondello, incastonata tra due riserve naturali, con 104.366 post, e la suggestiva Cala Luna ancora in Sardegna, resa celebre anche dal cinema (99.888 post). Usciamo dal podio e troviamo la Baia del Silenzio in Liguria, con le sue caratteristiche casette colorate, con 87.980 post, e la siciliana Cala Rossa di Favignana, con 85.980 post. Seguono la sarda Cala Mariolu, famosa per le sue grotte, con 78.594 post e la poetica Grotta della Poesia in Puglia, con74.717.

In ottava posizione troviamo la spiaggia di Tropea in Calabria, con la sua rupe di tufo e il Santuario di Santa Maria a fare da sfondo, con 73.805 post. A seguire, la sarda Cala Brandinchi con 72.471 post e, a chiudere la top 10, la pugliese Porto Selvaggio, con il suo contrasto tra scogliere e mare cristallino, con 65.537 post. Anche altre regioni italiane hanno le loro perle nascoste. Tra le più amate troviamo Bibione in Veneto, la celebre Positano in Campania, Punta Adreci in Abruzzo, Mezzavalle nelle Marche e Sperlonga nel Lazio.

La classifica delle spiagge più amate di Instagram

Spiaggia La Pelosa (Sardegna)

(Sardegna) Spiaggia di Mondello (Sicilia)

(Sicilia) Cala Luna (Sardegna)

(Sardegna) Spiaggia Baia del Silenzio (Liguria)

(Liguria) Cala Rossa (Sicilia)

(Sicilia) Cala Mariolu (Sardegna)

(Sardegna) Grotta della Poesia (Puglia)

(Puglia) Spiaggia di Tropea (Calabria)

(Calabria) Cala Brandinchi (Sardegna)

(Sardegna) Spiaggia di Porto Selvaggio (Puglia)

(Puglia) Cala Goloritzè (Sardegna)

(Sardegna) Spiaggia di Is Aruttas (Sardegna)

(Sardegna) Spiaggia di Porto Giunco (Sardegna)

(Sardegna) Spiaggia di Bibione (Veneto)

(Veneto) Spiaggia dell'Arcomagno (Calabria)

(Calabria) Spiaggia di Positano (Campania)

(Campania) Spiaggia di Punta Aderci (Abruzzo)

(Abruzzo) Fiordo di Furore (Campania)

(Campania) Cala Violina (Toscana)

(Toscana) Baia dei Turchi (Puglia)

(Puglia) Spiaggia di Mezzavalle (Marche)

(Marche) Capo Bianco (Toscana)

(Toscana) Spiaggia di Mari Ermi (Sardegna)

(Sardegna) Scala dei Turchi (Sicilia)

(Sicilia) Spiaggia di Sperlonga (Lazio)

(Lazio) Spiaggia di San Vito (Sicilia)

(Sicilia) Spiaggia di Su Giudeu (Sardegna)

(Sardegna) Feniglia (Toscana)

(Toscana) Spiaggia dei Conigli (Sicilia)

(Sicilia) Baia delle Zagare (Puglia)

La Sardegna trionfa: l'isola è la regina indiscussa delle spiagge più instagrammabili d'Italia

Abbiamo visto quali sono le spiagge italiane che fanno impazzire i social. Ma qual è la regione che vanta il maggior numero di perle balneari amate dagli influencer? secondo la classifica di Preply senza alcuna sorpresa, la palma d'oro va alla Sardegna. Con ben 4 spiagge nella top 10 e ben 9 nella classifica generale, l'isola sarda si conferma la regina incontrastata delle spiagge italiane più fotografate.

Le spiagge più instagrmmate d’Italia: Fonte: Preply

Al secondo posto troviamo la Sicilia con 5 spiagge, tra cui la famosa Mondello. Seguita a ruota dalla Puglia con 4 perle balneari. La Toscana, pur non essendo presente nella top 10, si posiziona al quarto posto con 3 spiagge, dimostrando che anche il centro Italia ha molto da offrire. Liguria e Calabria chiudono la classifica delle regioni più rappresentate nella top 10, con una spiaggia ciascuna. Campania e Lazio seguono a ruota con 2 spiagge a testa.

È interessante notare come alcune regioni, come il Friuli-Venezia Giulia, l'Emilia-Romagna, il Molise e la Basilicata, pur non essendo presenti nella classifica, nascondano spiagge altrettanto affascinanti e meno affollate.