Villa del Quar va di nuovo all'asta: ci lavorò anche Bruno Barbieri

Un tempo emblema dell’ospitalità di lusso, l’Hotel Villa del Quar, è di nuovo in vendita. situato nella frazione di San Pietro in Cariano (Vr), era noto per le sue 5 stelle e le 2 stelle Michelin del ristorante Arquade, guidato dallo chef Bruno Barbieri. La residenza rinascimentale, immersa nella Valpolicella, è ora in vendita all’asta con una base fissata a 3,45 milioni di euro.

Villa del Quar, un simbolo decaduto del lusso in Valpolicella

La villa cinquecentesca, trasformata in hotel di lusso negli anni ’90 dall’architetto Leopoldo Montresor, copre una superficie di 2.425 mq con 25 camere arredate con mobili d’epoca. Questo gioiello storico è rimasto fedele al suo fascino originale, ma i problemi economici hanno portato al fallimento della proprietà nel 2021.

Dopo il fallimento della Villa del Quar Srl, dichiarato dal Tribunale di Verona, la struttura è stata messa in vendita all’asta. Tuttavia, i tentativi di cessione non hanno ancora avuto successo. La prima asta, con una base di 7,73 milioni di euro, non ha attratto investitori, complice l’ipotesi di cambio di destinazione d’uso, da hotel a residenza abitativa.Oggi, con il prezzo dimezzato e fissato a 3,45 milioni di euro, si spera di attrarre potenziali acquirenti. Se l’asta del 27 febbraio non dovesse concludersi con una vendita, il prezzo scenderà ulteriormente del 20%, come da prassi giudiziaria.

Villa del Quar, le sfide

Nonostante la sua bellezza senza tempo, Villa del Quar ha sofferto per la limitata capacità ricettiva e i crescenti debiti. «Il numero ridotto di camere rende difficile raggiungere la sostenibilità economica», ha spiegato il curatore fallimentare Matteo Toffolatti. Inoltre, la situazione è complicata dal pignoramento della proprietà circostante, che include il palazzo dominicale.

Secondo l’avvocato Paolo Simeoni, la riduzione del prezzo potrebbe attrarre investitori, anche se difficilmente si tratterà di grandi catene alberghiere. L’eventuale vendita potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la villa, riportandola al suo antico splendore e valorizzandone il potenziale storico e culturale.