Baratti & Milano: tante novità per celebrare i 150 anni

Lo storico caffè di Piazza Castello a Torino nella rinata Galleria Subalpina festeggia i 150 anni dall'apertura e per dare seguito a questo compleanno istituzionale, Baratti & Milano si apre a un anno di eventi e appuntamenti che saranno dedicati a raccontare una realtà che rappresenta non solo un'icona culturale della città, ma anche un punto di incontro e dialogo. Tra le tante novità del nuovo anno, giovedì 30 gennaio alle 20 verrà aperto il ristorante serale nello storico Caffè Baratti di Piazza Castello: è “Ristorante Baratti & Milano”, in collaborazione con Ugo Alciati. L'obiettivo sarà raccontare la tradizione in modo innovativo, proponendo un'esperienza che unisce storia e contemporaneità. L'illustratrice Annalisa Bollini ha curato un'inedita versione grafica del menu del ristorante, integrando elementi architettonici della Galleria e portando a sintesi gli ingredienti iconici del brand Alciati e di Baratti & Milano.

L'interno di Baratti e Milano

L'arte incontra il cioccolato a Baratti & Milano

Altra novità, il progetto artistico "Vetrinista sarà lei", di Helga Faletti, a cura di Luca Beatrice, che lo ha seguito sin dall'inizio e l'ha portato a termine prima della sua improvvisa e recente scomparsa. "Vetrinista sarà lei" trasforma la vetrina su Piazza Castello in un'opera d'arte: artisti contemporanei allestiranno la storica vetrina attraverso uno studio architettonico e scenografico. Il progetto parte dal voler comunicare la storia di Baratti & Milano e la sua evoluzione nel tempo attraverso le vetrine, che diventano l'identità di questa trasformazione.

Gli artisti coinvolti saranno Nicola Bolla, Massimo Giacon, Marco Lodola, Elena Salmistraro e Maurizio Vetrugno. A ogni artista selezionato sarà associato un prodotto di Baratti & Milano e le loro opere saranno esposte per una quarantina di giorni. La prima opera è "Barattola" di Marco Lodola, con la sua rappresentazione artistica legata alla Caramella Classica Baratti & Milano. Le due opere seguenti saranno invece di Elena Salmistraro, che inaugurerà il 20 marzo e si ispirerà alle uova di Pasqua e alle tavolette di cioccolato, mentre l'8 maggio sarà la volta di Massimo Giacon, con la sua opera ispirata al cremino.

Artisti contemporanei celebrano i 150 anni di Baratti & Milano

L'opera di Lodola, concepita appositamente per le vetrine di Baratti & Milano, celebra la tradizione dello storico caffè torinese e l'evoluzione del design pubblicitario. Realizzata in alluminio led e pellicole viniliche, l'installazione si ispira al celebre manifesto della caramella classica, disegnato nel 1928 da Pluto. La ricetta della Caramella Classica Baratti & Milano viene registrata nel 1906, dopo anni di produzione e vendita nel laboratorio artigiano del pregiato caramellista Ferdinando Baratti. Si chiamò da sempre "Classica" perché prima tra le caramelle preziose di questo laboratorio di confettieri e liquoristi.

Festa in Galleria: Baratti & Milano festeggia l'apertura

Il mese di febbraio inaugura con un'iniziativa che coinvolge tutta la città: per celebrare la data effettiva dell'apertura del Caffè storico del 1875, sabato 1 febbraio, dalle 14 alle 19, verrà servita la classica cioccolata calda di Baratti & Milano nella splendida cornice della Galleria dell'Industria Subalpina. Un assaggio in omaggio servito da “Barattine” in costume per festeggiare insieme l'importante ricorrenza. Ma le novità del mese non finisco qui.

San Valentino sarà l'occasione di lancio della nuova linea di praline di cioccolato firmata Baratti & Milano con la nuova linea di scatole artigianali prodotte a Torino. La nuova collezione sarà disponibile esclusivamente al Caffè storico in Piazza Castello dal 1 febbraio. La linea comprenderà circa cinque modelli di praline realizzate a mano che si portano dietro l'esperienza di 166 anni di laboratorio creativo, declinate in una varietà di gusti tra cui le classiche alternative al cioccolato fondente e al latte. Gli ingredienti saranno un omaggio all'alta qualità: fave di cacao Ecuador Nacional e latte di Normandia, senza dimenticare l'eccellenza dei prodotti nazionali, come le mandorle pugliesi e i pistacchi siciliani, e locali, come le rinomate nocciole delle Langhe.