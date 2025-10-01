Kfc apre a Roma il suo primo flagship store in Italia: è il più grande d’Europa

Kentucky Fried Chicken (Kfc), società leader del pollo fritto nel mondo con ben 53mila ristoranti in 155 Paesi, ha scelto Roma (via della Stamperia) per il suo primo flagship store italiano, unico per design, sostenibilità, servizio e tecnologia. La ricetta è sempre quella del "Colonnello" Sanders, fondatore, declinata nelle classiche porzioni, strips, alette, nugget e in hamburger croccanti e succosi all’interno, ma qui la cornice è davvero speciale. In 870 mq offre grandi spazi sovrapposti come un teatro e postazioni colorate con scritte che invitano all’allegria e alla convivialità, con innovazioni tecnologiche e standard di sostenibilità.

Kfc apre a Roma il suo primo flagship store in Italia

L’obiettivo è una customer experience superiore, a cominciare dalla novità del servizio al tavolo attraverso il table service & lobby host. In esclusiva europea i clienti possono inoltre provare Kwench, la nuova piattaforma di bevande disponibile in soli 38 store nel mondo, con i rinfrescanti gusti Kwench Bubble Refreshers e Kwench Sodas, oppure nelle versioni Kwench Krunch Coffee e Kwench Krunch Shakes, accanto al free refill delle classiche bibite analcoliche.

Un investimento strategico per l’Italia

Il layout è ispirato alla romanità, in armonia con gli spazi di uno storico palazzo di Via del Tritone/Via della Stamperia, con arcate che ricordano il Colosseo e un’incisione in latino che rimanda a quelle dei monumenti. L’esperienza vuole essere immersiva nei numerosi corner creativi, nella zona per ordinare all’interno di un grande bucket tridimensionale e nella vasta area bimbi. Seguendo un customer journey ordinato e chiaro, il cliente può entrare, ordinare ai chioschi interattivi e scegliere di sedersi in uno dei 200 posti, rimanendo in attesa della consegna. L’investimento di 3 milioni di euro conferma la centralità del mercato italiano, in forte espansione dopo la riorganizzazione del 2023 che ha introdotto la gestione diretta di alcuni locali con l’ingresso di master franchising. Il fatturato ha sfiorato i 180 milioni di euro nel 2024 e la previsione di crescita è del 30% per il 2025 soltanto in Italia.

Il piano superiore del flagship store di Kfc a Roma

«È uno dei nostri mercati più importanti - dice Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc Italia - e questo primo flagship store è l’occasione giusta per celebrare il successo del brand, apprezzato da ben 25 milioni di persone nel 2024. Nel Lazio abbiamo 20 insegne, 14 solo a Roma. Altre 133 sono presenti da Nord a Sud, ma si prevede di arrivare a 150 entro la fine dell’anno. Ci lavorano circa 3000 persone, tra cui 50 assunte in questo nuovo flagship store». «Abbiamo cominciato a lavorare da gennaio - aggiunge l’architetto Davide Erba - perché questo era un locale chiuso da tempo. Ci siamo consultati con la Sovrintendenza, il Comune, la ASL e tutti gli stakeholders coinvolti per impostare un progetto che condividesse idee ed esigenze pur restando in linea con l’antico palazzo».

Dal “Colonnello” Sanders a un marchio globale

Tutto, come annunciato, ha avuto inizio grazie al "Colonnello" Harland Sanders, fondatore del brand, che qui è raffigurato in grandezza naturale su una Vespa. Era un benzinaio del Kentucky e a farlo diventare un mito fu il pollo fritto venduto nel suo chiosco. Da questo Stato americano a forte vocazione agricola la catena Kfc si irradiò poi in tutto il mondo e l’astuto titolare, per questo - e non certo per meriti militari - fu insignito del titolo di "colonnello". Andò anche oltre: inventò l’home meal replacement, ovvero un pasto completo da vendere a famiglie impegnate e senza tempo per cucinare, ma da consumare a casa. Il claim? “Sunday dinner, seven days a week”, la cena della domenica sette giorni a settimana. Fu il primo, di fatto, ad esonerare i clienti dal rito della cucina.

Alcuni prodotti di Kfc

Il pollo Kfc è di provenienza Ue, con anche fornitori italiani. Arriva in cucina surgelato e già porzionato; i cuochi Kfc lo lavorano al momento a mano, seguendo con cura tutti i passaggi: dalla panatura con una miscela segreta di farine e spezie fino alla cottura in una miscela di oli vegetali, per ottenere un prodotto fragrante. «E il segreto è sempre lo stesso - assicura l’ad Cagnola - qualità, rigore e passione». Kfc fa parte di Y"um! Brands Inc.", che comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill.