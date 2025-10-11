Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 11 ottobre 2025  | aggiornato alle 21:28 | 114994 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

per la cucina

Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

ARC presenta a Host Milano 2025 la Serie 115 e la Serie 120 High Pressure per cucine a gas professionali, con prestazioni elevate, sicurezza, sostenibilità e il progetto di comunicazione Blue Flame

di Redazione Italia a Tavola
 
11 ottobre 2025 | 17:44

Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

ARC presenta a Host Milano 2025 la Serie 115 e la Serie 120 High Pressure per cucine a gas professionali, con prestazioni elevate, sicurezza, sostenibilità e il progetto di comunicazione Blue Flame

di Redazione Italia a Tavola
11 ottobre 2025 | 17:44
 

A Milano, dal 17 al 21 ottobre 2025, presso lo Stand R45 - S46, ARC - marchio del Gruppo Sabaf e riferimento internazionale nella componentistica per cucine a gas professionali - espone le nuove soluzioni che coniugano efficienza, sicurezza e sostenibilità: la Serie 115, la Serie 120 High Pressure e il progetto di comunicazione Blue Flame.

Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

I bruciatori ARC a supporto della creatività in cucina

Serie 115: bruciatori professionali con fiamma pilota integrata

La Serie 115 introduce una soluzione brevettata a livello internazionale: bruciatori da 10 kW e 6 kW con fiamma pilota completamente integrata. Questa tecnologia elimina la necessità di montaggi aggiuntivi e fori sul piano, garantendo installazioni rapide, maggiore igiene e protezione del pilota da fuoriuscite e residui di cibo.

Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

Bruciatore Serie 115 con fiamma pilota integrata per cucine professionali

Questi bruciatori rappresentano un passo avanti per le cucine professionali che richiedono affidabilità, facilità di manutenzione e prestazioni elevate.

Serie 120 High Pressure: sicurezza e performance per il mercato indiano

La Serie 120 High Pressure, anch’essa coperta da brevetto internazionale, è progettata per contesti ad alta pressione di gas, tipici del mercato indiano. Grazie a combustione ottimal e sistema termocoppia + fiamma pilota a basso consumo. I bruciatori assicurano sicurezza, efficienza e prestazioni elevate, anche in condizioni operative complesse.

Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

Serie 120 High Pressure: prestazioni sicure ed elevate anche ad alta pressione

Blue Flame: il progetto di comunicazione che esalta i valori del marchio

ARC lancia Blue Flame, un progetto di comunicazione che rappresenta i valori distintivi dell’azienda: combustione efficientesicurezzapotenzadesigndurabilitàfacilità di manutenzionericiclabilità dei materiali e processi produttivi a basso impatto ambientale.

Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

Blue Flame: i valori di efficienza, sicurezza e sostenibilità del marchio ARC

L’iniziativa punta a rafforzare la brand awareness internazionale, rivolgendosi sia ai produttori di apparecchiature professionali sia agli chef, protagonisti diretti dell’innovazione in cucina.

ARC: partner tecnologico per cucine professionali

Grazie a un approccio che integra eccellenza tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità italiana, ARC si conferma come partner di riferimento nel settore delle cucine professionali, in grado di offrire soluzioni performanti e sicure per i mercati globali.

A.R.C. srl
Via Arzari, 6 35011 Campodarsego (Pd)
Tel +39 049 5565982

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ARC cucine a gas professionali bruciatori professionali Serie 115 Serie 120 High Pressure Blue Flame sicurezza cucina efficienza energetica manutenzione facile componentistica cucina
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Icam
Robo
CostaGroup
TeamSystem
Icam
Robo
CostaGroup
TeamSystem
Pane Nostrum
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025