Cucine professionali più sicure ed efficienti: le novità ARC ad Host 2025

A Milano, dal 17 al 21 ottobre 2025, presso lo Stand R45 - S46, ARC - marchio del Gruppo Sabaf e riferimento internazionale nella componentistica per cucine a gas professionali - espone le nuove soluzioni che coniugano efficienza, sicurezza e sostenibilità: la Serie 115, la Serie 120 High Pressure e il progetto di comunicazione Blue Flame.

I bruciatori ARC a supporto della creatività in cucina

Serie 115: bruciatori professionali con fiamma pilota integrata

La Serie 115 introduce una soluzione brevettata a livello internazionale: bruciatori da 10 kW e 6 kW con fiamma pilota completamente integrata. Questa tecnologia elimina la necessità di montaggi aggiuntivi e fori sul piano, garantendo installazioni rapide, maggiore igiene e protezione del pilota da fuoriuscite e residui di cibo.

Bruciatore Serie 115 con fiamma pilota integrata per cucine professionali

Questi bruciatori rappresentano un passo avanti per le cucine professionali che richiedono affidabilità, facilità di manutenzione e prestazioni elevate.

Serie 120 High Pressure: sicurezza e performance per il mercato indiano

La Serie 120 High Pressure, anch’essa coperta da brevetto internazionale, è progettata per contesti ad alta pressione di gas, tipici del mercato indiano. Grazie a combustione ottimal e sistema termocoppia + fiamma pilota a basso consumo. I bruciatori assicurano sicurezza, efficienza e prestazioni elevate, anche in condizioni operative complesse.

Serie 120 High Pressure: prestazioni sicure ed elevate anche ad alta pressione

Blue Flame: il progetto di comunicazione che esalta i valori del marchio

ARC lancia Blue Flame, un progetto di comunicazione che rappresenta i valori distintivi dell’azienda: combustione efficiente, sicurezza, potenza, design, durabilità, facilità di manutenzione, riciclabilità dei materiali e processi produttivi a basso impatto ambientale.

Blue Flame: i valori di efficienza, sicurezza e sostenibilità del marchio ARC

L’iniziativa punta a rafforzare la brand awareness internazionale, rivolgendosi sia ai produttori di apparecchiature professionali sia agli chef, protagonisti diretti dell’innovazione in cucina.

ARC: partner tecnologico per cucine professionali

Grazie a un approccio che integra eccellenza tecnologica, sostenibilità ambientale e qualità italiana, ARC si conferma come partner di riferimento nel settore delle cucine professionali, in grado di offrire soluzioni performanti e sicure per i mercati globali.