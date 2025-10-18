Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 18 ottobre 2025

Mercati

Dal pesce alla frutta e verdura di stagione: ottobre segna il ribasso dei prezzi

In vista delle feste natalizie, scendono i prezzi all’ingrosso di polpi e mazzancolle, mentre la zucca si conferma regina degli ortaggi autunnali. Calo generalizzato per frutta e verdura stagionale, complice il clima mite

di Redazione Italia a Tavola
 
18 ottobre 2025 | 10:13

Sui banconi del pesce è il periodo ideale per anticipare gli acquisti natalizi. La Borsa della Spesa, servizio settimanale di Bmti e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No Profit, segnala un calo dei prezzi all’ingrosso per due dei prodotti ittici più richiesti durante le feste: polpi veraci e mazzancolle. Le mazzancolle, nel pieno della stagione e disponibili in quantità abbondanti, costano oltre il 6% in meno rispetto allo scorso anno, con prezzi che in alcuni mercati scendono fino a 13 euro/kg.

Polpi e mazzancolle ai minimi stagionali: è il momento giusto per acquistare in vista delle feste

Calo netto anche per i polpi veraci, che dopo mesi di listini elevati tornano sotto i 15 euro/kg, registrando un -10%. Secondo le previsioni, i prezzi continueranno a diminuire fino a novembre grazie alla forte disponibilità e alla domanda stagionalmente più bassa. Anche i calamari mostrano un trend al ribasso, con un calo dell’8,5% in una settimana e quotazioni attorno ai 24 euro/kg.

Ortofrutta: clima mite e prezzi in discesa per i prodotti stagionali

Il clima ancora mite frena la domanda di molti ortaggi autunnali, mantenendo i listini mediamente più bassi rispetto allo scorso anno. Nonostante una riduzione della produzione causata dalle escursioni termiche notturne, i prezzi non mostrano tensioni.

Frutta autunnale in abbondanza: clima mite e prezzi più bassi rispetto al 2024

I cachi segnano un calo del 4,4% rispetto alla settimana precedente, con quotazioni tra 1 e 1,80 euro/kg. Anche i fichi d’India bastardoni scendono a circa 2,30 euro/kg, con un calo del 20% rispetto al 2024. L’uva da tavola, a seconda della varietà, si attesta tra 1,60 e 3,50 euro/kg, con una flessione del 24,5% su base annua e del 3,5% rispetto alla settimana precedente.

Zucca protagonista d’autunno: varietà e prezzi in calo

Tra gli ortaggi, la zucca è il prodotto del mese, con un calo medio dei prezzi dell’11,3% rispetto al 2024. In vista di Halloween, cresce l’offerta delle varietà ornamentali, vendute all’ingrosso a circa 0,90 euro/kg.

La zucca domina i mercati autunnali con varietà decorative e gastronomiche a prezzi convenienti

Per le ricette stagionali, spiccano le varietà gastronomiche:

  • Tonda Delica: tra 1,10 e 1,20 euro/kg
  • Butternut e Lunga Violina: tra 0,70 e 0,90 euro/kg
  • Moscata di Provenza: tra 0,60 e 0,70 euro/kg

