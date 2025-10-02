Anacapri, il ristorante L’Olivo conquista la placca d’oro della Michelin

Il ristorante due stelle Michelin L’Olivo del Jumeirah Capri Palace di Anacapri (Na) ha ottenuto la placca d’oro della Michelin (Michelin Gold Plaque), il riconoscimento che la Rossa, insieme a Metro Italia, assegna ai locali capaci di distinguersi per creatività e lavoro di squadra. Alla guida della cucina, ricordiamo, ci sono l’executive chef Salvatore Elefante e il resident chef Vincenzo Tedeschi, interpreti di un percorso mediterraneo che mette insieme eleganza contemporanea e identità caprese.

L’Olivo di Anacapri conquista la Michelin Gold Plaque

Il contest ha coinvolto diversi ristoranti stellati invitati a reinterpretare la nota targa Michelin. L’Olivo ha vinto nella categoria Most Creative, convincendo per l’idea e per la capacità di trasmettere valori come convivialità, passione e radicamento nel territorio con un linguaggio semplice e immediato. Per il Capri Palace è un ulteriore passo in avanti in un percorso che intreccia gastronomia, arte e ospitalità di livello.

Un albergo che è anche galleria e crocevia gastronomico

Chi conosce il Capri Palace sa che non è soltanto un hotel di lusso. Le 72 camere e suite, affacciate sul mare a oltre 300 metri di altezza, mescolano architettura caprese e omaggi all’arte moderna con ambienti ispirati a Mirò, Magritte e Warhol. Nei corridoi e negli spazi comuni si incontra il White Museum, collezione privata che porta l’arte contemporanea dentro l’esperienza di soggiorno. Sul fronte gastronomico, l’offerta è ampia. Oltre a L’Olivo ci sono Il Riccio, ristorante di pesce affacciato sulla Grotta Azzurra e amato dalle celebrità, il rooftop di Zuma Capri con la sua vista spettacolare sul Golfo di Napoli, e a-Ma-Re Capri, osteria sul mare dove la cucina napoletana incontra le pizze firmate da Franco Pepe. Completa il quadro la Capri Medical Spa, che propone programmi personalizzati e terapie brevettate per chi cerca un’idea di benessere totale.

Il marchio Jumeirah e la sua firma nel mondo

Il Capri Palace, va ricordato, è parte del gruppo Jumeirah, colosso dell’ospitalità di lusso e membro di Dubai Holding. Una realtà che conta 31 proprietà distribuite tra Medio Oriente, Europa, Asia e Africa. La storia del marchio è legata all’apertura, nel 1999, del Burj Al Arab a Dubai, simbolo che ha ridisegnato l’immaginario del lusso. Oggi, dal Jumeirah Carlton Tower di Londra al resort maldiviano di Olhahali Island, la filosofia rimane quella di offrire esperienze su misura e un’accoglienza calorosa.

Il Jumeirah Capri Palace di Anacapri (Na)

In questo mosaico internazionale, il Capri Palace è l’anima italiana: un luogo dove l’arte incontra l’ospitalità e dove la cucina - con L’Olivo in testa - parla al mondo la lingua del Mediterraneo. La vittoria della Gold Plaque ne è la conferma, un tassello che rafforza il legame tra Capri e la grande scena gastronomica mondiale.