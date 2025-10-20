Guida Ristoranti d’Italia 2026: Bottura, Crippa e Romito le migliori Tre Forchette

Sul gradino più alto del podio della cucina italiana, con un punteggio di 97/100, ci sono Enrico Crippa con Piazza Duomo ad Alba (Cn), Massimo Bottura con Osteria Francescana a Modena e Niko Romito con Reale a Castel di Sangro (Aq). Sono questi i principali riconoscimenti della Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Pur con stili e approcci differenti, condividono la passione per la sperimentazione continua, la ricerca dell’essenzialità, la capacità di trasportare il commensale fuori dalla zona di comfort e di creare ricordi gastronomici indelebili. Sono le cosiddette esperienze che definiscono il nuovo volto della ristorazione d’autore.
Trattorie, wine bar e bistrot: una panoramica dei locali
In totale, 55 ristoranti hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento per la qualità delle cucine d’autore. Tra i primi della classifica figurano Osteria Francescana, Piazza Duomo e Ristorante Reale, tutti con 97/100. Cinque nuovi ingressi completano l’elenco: Contrada Bricconi, Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta.
Le trattorie di riferimento ottengono i Tre Gamberi, con 7 nuovi ingressi tra cui 4 Archi, Trattoria Del Cimino dal 1895 e Osteria La Grandissima. I Tre Mappamondi premiano 9 locali con ispirazione internazionale, mentre 14 wine bar ricevono le Tre Bottiglie, valorizzando il dialogo tra vino e cucina. Il premio Tre Tavole è stato conferito a 13 bistrot che uniscono rigore e informalità, con format innovativi.
Il ristorante dell'anno 2026 per il Gambero Rosso è Trattoria La Madia
Il Premio Ristorante dell’Anno è stato assegnato a Trattoria La Madia a Brione (Bs), guidata da Michele Valotti, che interpreta una trattoria con attenzione alla ricerca e alla contemporaneità. Il Premio Menu Degustazione è stato consegnato a Jacopo Ticchi (Da Lucio) per un approccio che mette al centro la convivialità e il piacere del pasto.
Agriturismi e ristorazione italiana all’estero
Per la prima volta, la guida include gli agriturismi, spesso sedi di trattorie o bistrot raffinati, e presenta una sezione rinnovata di consigli di viaggio per regione. Viene inoltre dedicato spazio alla ristorazione italiana all’estero, con il riconoscimento a Clara a Bangkok, guidato dallo chef Christian Martena, premiato come Miglior ristorante italiano all’estero.
I migliori ristoranti d’Italia premiati con le Tre Forchette
97
- Osteria Francescana – Modena
- Piazza Duomo – Alba (CN)
- Reale – Castel di Sangro (AQ)
96
- Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico/Bruneck (BZ)
95
- Uliassi – Senigallia (AN)
94
- Le Calandre – Rubano (PD)
- Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona
- Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN)
- Il Pagliaccio – Roma
- La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma
93
- Agli Amici dal 1887 – Udine
- Cracco in Galleria – Milano
- Duomo – Ragusa
- Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma
- Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM)
- Enoteca Pinchiorri – Firenze
- Quattro Passi – Massa Lubrense (NA)
- Torre del Saracino – Vico Equense (NA)
- Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)
- Da Vittorio – Brusaporto (BG)
92
- D’O – Cornaredo (MI)
- Dina – Gussago (BS)
- Guido – Serralunga d’Alba (CN)
- Seta by Antonio Guida – Milano
- La Trota – Rivodutri (RI)
91
- Antica Corona Reale – Cervere (CN)
- Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (VE)
- Enrico Bartolini al Mudec – Milano
- Da Caino – Montemerano (GR)
- Danì Maison – Ischia (NA)
- Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma
- Harry’s Piccolo – Trieste
- Krèsios – Telese Terme (BN)
- Lido 84 – Gardone Riviera (BS)
- La Madia Licata (AG)
- Miramonti l’Altro – Concesio (BS)
- La Peca Lonigo (VI)
- I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano (ME)
90
- Andrea Aprea Ristorante – Milano
- L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (GO)
- Berton – Milano
- Contrada Bricconi – Oltressenda Alta (BG)
- DaGorini – Bagno di Romagna (FC)
- Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense (NA)
- Taverna Estia – Brusciano (NA)
- Dalla Gioconda – Gabicce Mare (PU)
- Idylio by Apreda del The – Pantheon Iconic Rome Hotel Roma
- Laite – Sappada (UD)
- Il Luogo Aimo e Nadia – Milano
- Marotta Ristorante – Castel Campagnano (CE)
- Pashà – Polignano a Mare (BA)
- Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (MN)
- Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (LU)
- Villa Maiella – Guardiagrele (CH)
- Zia Restaurant – Roma