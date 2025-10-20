Menu Apri login
Guida Ristoranti d’Italia 2026: Bottura, Crippa e Romito le migliori Tre Forchette

La Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso premia l’eccellenza della ristorazione italiana: Enrico Crippa, Massimo Bottura e Niko Romito guidano la classifica con 97/100. Oltre 55 ristoranti ottengono le Tre Forchette, mentre trattorie, bistrot, wine bar e agriturismi ricevono riconoscimenti specifici. Trattoria La Madia di Brione (Bs) è invece il Ristorante dell'anno 2026

di Redazione Italia a Tavola
20 ottobre 2025 | 15:48
Sul gradino più alto del podio della cucina italiana, con un punteggio di 97/100, ci sono Enrico Crippa con Piazza Duomo ad Alba (Cn), Massimo Bottura con Osteria Francescana a Modena e Niko Romito con Reale a Castel di Sangro (Aq). Sono questi i principali riconoscimenti della Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Pur con stili e approcci differenti, condividono la passione per la sperimentazione continua, la ricerca dell’essenzialità, la capacità di trasportare il commensale fuori dalla zona di comfort e di creare ricordi gastronomici indelebili. Sono le cosiddette esperienze che definiscono il nuovo volto della ristorazione d’autore.

Trattorie, wine bar e bistrot: una panoramica dei locali

In totale, 55 ristoranti hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento per la qualità delle cucine d’autore. Tra i primi della classifica figurano Osteria Francescana, Piazza Duomo e Ristorante Reale, tutti con 97/100. Cinque nuovi ingressi completano l’elenco: Contrada Bricconi, Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta.

Guida Ristoranti d’Italia 2026: Bottura, Crippa e Romito le migliori Tre Forchette

Sono state 55 le Tre Forchette assegnate dalla Guida Ristoranti d'Italia 2026

Le trattorie di riferimento ottengono i Tre Gamberi, con 7 nuovi ingressi tra cui 4 Archi, Trattoria Del Cimino dal 1895 e Osteria La Grandissima. I Tre Mappamondi premiano 9 locali con ispirazione internazionale, mentre 14 wine bar ricevono le Tre Bottiglie, valorizzando il dialogo tra vino e cucina. Il premio Tre Tavole è stato conferito a 13 bistrot che uniscono rigore e informalità, con format innovativi.

Guida Ristoranti d’Italia 2026: Bottura, Crippa e Romito le migliori Tre Forchette

Il ristorante dell'anno 2026 per il Gambero Rosso è Trattoria La Madia

Il Premio Ristorante dell’Anno è stato assegnato a Trattoria La Madia a Brione (Bs), guidata da Michele Valotti, che interpreta una trattoria con attenzione alla ricerca e alla contemporaneità. Il Premio Menu Degustazione è stato consegnato a Jacopo Ticchi (Da Lucio) per un approccio che mette al centro la convivialità e il piacere del pasto.

Agriturismi e ristorazione italiana all’estero

Per la prima volta, la guida include gli agriturismi, spesso sedi di trattorie o bistrot raffinati, e presenta una sezione rinnovata di consigli di viaggio per regione. Viene inoltre dedicato spazio alla ristorazione italiana all’estero, con il riconoscimento a Clara a Bangkok, guidato dallo chef Christian Martena, premiato come Miglior ristorante italiano all’estero.

I migliori ristoranti d’Italia premiati con le Tre Forchette

Ecco i ristoranti premiati con le Tre Forchette

97

  • Osteria Francescana – Modena
  • Piazza Duomo – Alba (CN)
  • Reale – Castel di Sangro (AQ)

96

  • Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico/Bruneck (BZ)

95

  • Uliassi – Senigallia (AN)

94

  • Le Calandre – Rubano (PD)
  • Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona
  • Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN)
  • Il Pagliaccio – Roma
  • La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

93

  • Agli Amici dal 1887 – Udine
  • Cracco in Galleria – Milano
  • Duomo – Ragusa
  • Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma
  • Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM)
  • Enoteca Pinchiorri – Firenze
  • Quattro Passi – Massa Lubrense (NA)
  • Torre del Saracino – Vico Equense (NA)
  • Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)
  • Da Vittorio – Brusaporto (BG)

92

  • D’O – Cornaredo (MI)
  • Dina – Gussago (BS)
  • Guido – Serralunga d’Alba (CN)
  • Seta by Antonio Guida – Milano
  • La Trota – Rivodutri (RI)

91

  • Antica Corona Reale – Cervere (CN)
  • Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (VE)
  • Enrico Bartolini al Mudec – Milano
  • Da Caino – Montemerano (GR)
  • Danì Maison – Ischia (NA)
  • Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma
  • Harry’s Piccolo – Trieste
  • Krèsios – Telese Terme (BN)
  • Lido 84 – Gardone Riviera (BS)
  • La Madia Licata (AG)
  • Miramonti l’Altro – Concesio (BS)
  • La Peca Lonigo (VI)
  • I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano (ME)

90

  • Andrea Aprea Ristorante – Milano
  • L’Argine a Vencò – Dolegna del Collio (GO)
  • Berton – Milano
  • Contrada Bricconi – Oltressenda Alta (BG)
  • DaGorini – Bagno di Romagna (FC)
  • Don Alfonso 1890 – Massa Lubrense (NA)
  • Taverna Estia – Brusciano (NA)
  • Dalla Gioconda – Gabicce Mare (PU)
  • Idylio by Apreda del The – Pantheon Iconic Rome Hotel Roma
  • Laite – Sappada (UD)
  • Il Luogo Aimo e Nadia – Milano
  • Marotta Ristorante – Castel Campagnano (CE)
  • Pashà – Polignano a Mare (BA)
  • Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (MN)
  • Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte – Viareggio (LU)
  • Villa Maiella – Guardiagrele (CH)
  • Zia Restaurant – Roma

