Guida Ristoranti d’Italia 2026: Bottura, Crippa e Romito le migliori Tre Forchette

Sul gradino più alto del podio della cucina italiana, con un punteggio di 97/100, ci sono Enrico Crippa con Piazza Duomo ad Alba (Cn), Massimo Bottura con Osteria Francescana a Modena e Niko Romito con Reale a Castel di Sangro (Aq). Sono questi i principali riconoscimenti della Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso. Pur con stili e approcci differenti, condividono la passione per la sperimentazione continua, la ricerca dell’essenzialità, la capacità di trasportare il commensale fuori dalla zona di comfort e di creare ricordi gastronomici indelebili. Sono le cosiddette esperienze che definiscono il nuovo volto della ristorazione d’autore.

Trattorie, wine bar e bistrot: una panoramica dei locali

In totale, 55 ristoranti hanno ricevuto le Tre Forchette, il massimo riconoscimento per la qualità delle cucine d’autore. Tra i primi della classifica figurano Osteria Francescana, Piazza Duomo e Ristorante Reale, tutti con 97/100. Cinque nuovi ingressi completano l’elenco: Contrada Bricconi, Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta.

Le trattorie di riferimento ottengono i Tre Gamberi, con 7 nuovi ingressi tra cui 4 Archi, Trattoria Del Cimino dal 1895 e Osteria La Grandissima. I Tre Mappamondi premiano 9 locali con ispirazione internazionale, mentre 14 wine bar ricevono le Tre Bottiglie, valorizzando il dialogo tra vino e cucina. Il premio Tre Tavole è stato conferito a 13 bistrot che uniscono rigore e informalità, con format innovativi.

Il ristorante dell'anno 2026 per il Gambero Rosso è Trattoria La Madia

Il Premio Ristorante dell’Anno è stato assegnato a Trattoria La Madia a Brione (Bs), guidata da Michele Valotti, che interpreta una trattoria con attenzione alla ricerca e alla contemporaneità. Il Premio Menu Degustazione è stato consegnato a Jacopo Ticchi (Da Lucio) per un approccio che mette al centro la convivialità e il piacere del pasto.

Agriturismi e ristorazione italiana all’estero

Per la prima volta, la guida include gli agriturismi, spesso sedi di trattorie o bistrot raffinati, e presenta una sezione rinnovata di consigli di viaggio per regione. Viene inoltre dedicato spazio alla ristorazione italiana all’estero, con il riconoscimento a Clara a Bangkok, guidato dallo chef Christian Martena, premiato come Miglior ristorante italiano all’estero.

I migliori ristoranti d’Italia premiati con le Tre Forchette

97

Osteria Francescana – Modena

Piazza Duomo – Alba (CN)

Reale – Castel di Sangro (AQ)

96

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler – Brunico/Bruneck (BZ)

95

Uliassi – Senigallia (AN)

94

Le Calandre – Rubano (PD)

Casa Perbellini 12 Apostoli – Verona

Madonnina del Pescatore – Senigallia (AN)

Il Pagliaccio – Roma

La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri – Roma

93

Agli Amici dal 1887 – Udine

Cracco in Galleria – Milano

Duomo – Ragusa

Imàgo dell’Hotel Hassler – Roma

Pascucci al Porticciolo – Fiumicino (RM)

Enoteca Pinchiorri – Firenze

Quattro Passi – Massa Lubrense (NA)

Torre del Saracino – Vico Equense (NA)

Villa Crespi – Orta San Giulio (NO)

Da Vittorio – Brusaporto (BG)

92

D’O – Cornaredo (MI)

Dina – Gussago (BS)

Guido – Serralunga d’Alba (CN)

Seta by Antonio Guida – Milano

La Trota – Rivodutri (RI)

91



Antica Corona Reale – Cervere (CN)

Antica Osteria Cera – Campagna Lupia (VE)

Enrico Bartolini al Mudec – Milano

Da Caino – Montemerano (GR)

Danì Maison – Ischia (NA)

Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma

Harry’s Piccolo – Trieste

Krèsios – Telese Terme (BN)

Lido 84 – Gardone Riviera (BS)

La Madia Licata (AG)

Miramonti l’Altro – Concesio (BS)

La Peca Lonigo (VI)

I Tenerumi del Therasia Resort – Vulcano (ME)

90