Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 21 ottobre 2025  | aggiornato alle 18:24 | 115182 articoli pubblicati

GrosMarket rinnova i suoi punti vendita tra qualità, consulenza e innovazione

GrosMarket offre qualità, consulenza e assortimenti mirati per l'Horeca. Con 22 Cash&Carry e un approccio multicanale, unisce freschi d’eccellenza, servizi digitali e percorsi di formazione per i professionisti

di Redazione Italia a Tavola
 
21 ottobre 2025 | 15:32

GrosMarket rappresenta l’esperienza e la qualità dei Cash&Carry del Gruppo Sogegross, una rete con 22 punti vendita attivi in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Da sempre vicino ai professionisti del Food&beverage e del settore Horeca, il marchio ha saputo rinnovarsi costantemente, interpretando le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Spazi rinnovati e funzionali nei Cash&Carry GrosMarket

Servizi full service per i professionisti della ristorazione

La forza di GrosMarket risiede nella capacità di anticipare i cambiamenti del settore, offrendo un approccio fondato su attenzione al cliente e qualità costante. L’insegna propone prodotti selezionati, e integra servizi come e-commerce, delivery, formazione gratuita e consulenza personalizzata, strumenti che supportano ristoratori e bar manager nella creazione di menù sempre più diversificati e attenti ai trend emergenti.

Una selezione di vini a temperatura controllata

Un investimento da 10 milioni per Cash&Carry moderni ed efficienti

Nel 2025 l’azienda ha destinato 10 milioni di euro alla riqualificazione dei Cash&Carry, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa, la funzionalità degli spazi e ampliare i servizi dedicati alla clientela Horeca. Strutture moderne, assortimenti mirati e servizi aggiuntivi rafforzano il ruolo di GrosMarket come partner affidabile e flessibile.

Qualità in ambienti refrigerati

Reparti freschi e specializzati per ogni esigenza

All’interno dei punti vendita, ampio spazio è riservato ai reparti freschi e freschissimi, pensati per offrire qualità e varietà.

  • Macelleria: proposta in formula self-service assistito, con carni nazionali e internazionali e servizio di frollatura personalizzata dry-aged.

  • Pescheria: banco servito con arrivi giornalieri per garantire freschezza e varietà.

  • Ortofrutta: esposta in ambienti a temperatura controllata per preservare la qualità.

  • Surgelati: una selezione ampia e qualitativa per le più specifiche esigenze di servizio e conservazione.

  • Cantina vini: a temperatura controllata, con particolare attenzione ai produttori locali.

  • Grocery, pizzeria e mixology: assortimenti studiati per intercettare i settori in crescita e la ricerca di prodotti specifici e di qualità.

Un’esperienza d’acquisto multicanale

«I nuovi format dei nostri Cash&Carry, sviluppati in coerenza con l’approccio multicanale del Gruppo Sogegross, integrano perfettamente il punto vendita fisico con gli strumenti digitali: dalla piattaforma di e-commerce B2b all’app dedicata, fino al servizio Delivery. Si tratta di una visione full service sempre più apprezzata dai professionisti del settore - commenta Flavio Zago, Direttore Business Unit Ingrosso. Il piano di rinnovamento per il prossimo triennio conferma il nostro impegno in questo settore, che richiede strutture moderne, tecnologie e servizi sempre più efficienti per offrire al cliente professionale un’esperienza completa e funzionale».

Per informazioni: www.sogegrosscash.it - grosmarket.it

© Riproduzione riservata STAMPA

 
