Mercati all’ingrosso: 11 miliardi di fatturato e una sempre maggiore tracciabilità

I mercati all’ingrosso italiani rappresentano un segmento chiave della filiera agroalimentare nazionale. Secondo il Rapporto Italmercati-Ismea 2025, il settore muove oltre 11 miliardi di euro di fatturato e impiega più di 26.000 addetti su 22 strutture distribuite sul territorio italiano. La rete comprende 4.000 imprese, tra grossisti, aziende agricole, operatori della logistica, servizi e ristorazione, che movimentano annualmente oltre 7 milioni di tonnellate di prodotti freschi, accogliendo circa 9 milioni di visitatori ogni anno.

I mercati all‘ingrosso italiani fatturano 11 miliardi di euro all'anno

Il sistema si estende su 9,6 milioni di metri quadrati, di cui 2,5 milioni coperti, pari a circa 1.000 ettari di superficie, con un ruolo strategico nel collegamento tra produzione e distribuzione. L’80% del fatturato è generato dal comparto ortofrutticolo, seguito da ittico, florovivaistico e carni, a conferma dell’importanza di questi mercati per la circolazione di prodotti freschi di qualità.

Anche il settore florovivaistico è importante nel panorama dei mercati all'ingrosso italiani

Una rete diffusa ma frammentata

In Italia sono attive oltre 130 strutture di mercati all’ingrosso, sei volte più numerose rispetto a Francia e Spagna. Questa diffusione favorisce la prossimità territoriale e la valorizzazione delle produzioni locali, ma la frammentazione limita la competitività complessiva. La riforma proposta da Italmercati mira a creare pochi poli strategici nazionali, più grandi, digitali e sostenibili, capaci di agire come hub per l’intera filiera agroalimentare.

Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati

«Con questa seconda edizione del Rapporto vogliamo guardare avanti, proponendo un piano concreto per la riforma del sistema dei mercati», dichiara Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati. «È il momento di riconoscere il loro ruolo strategico come infrastrutture pubbliche al servizio della filiera e dei cittadini. Vogliamo mercati più grandi, connessi e digitali, in grado di garantire tracciabilità, qualità e sostenibilità. Siamo pronti a collaborare con il Governo, con le Regioni e con Ismea per definire un nuovo modello nazionale, in cui pochi poli forti rappresentino un sistema moderno, competitivo e coerente con le sfide della transizione verde».

Proposte operative per la modernizzazione dei mercati

Il Rapporto individua diverse linee strategiche per il futuro del sistema dei mercati italiani:

Rete nazionale dei mercati strategici: con investimenti coordinati pubblico-privati per strutture più grandi e sostenibili.

con investimenti coordinati pubblico-privati per strutture più grandi e sostenibili. Tavolo tecnico permanente sulla logistica e transizione digitale: per garantire la tracciabilità dei prodotti e l’interconnessione dei flussi.

per garantire la tracciabilità dei prodotti e l’interconnessione dei flussi. Collaborazione con grandi distribuzioni e organizzazioni di produttori: per rafforzare l’integrazione della filiera.

per rafforzare l’integrazione della filiera. Rilancio del comparto ittico: infrastrutture moderne per il trattamento e la lavorazione dei prodotti.

infrastrutture moderne per il trattamento e la lavorazione dei prodotti. Partnership con ristorazione collettiva: valorizzare il prodotto fresco e locale nelle mense pubbliche.

Queste linee guida puntano a migliorare la competitività, garantire la qualità e promuovere la sostenibilità ambientale, rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla tracciabilità e alla provenienza dei prodotti.

Posizionamento strategico e logistica

I mercati all’ingrosso italiani si distinguono per un posizionamento logistico strategico: oltre l’80% delle strutture è vicino a uno svincolo autostradale, metà è collegata a scali ferroviari, e un terzo a porti o aeroporti. Questa connettività li rende hub fondamentali per la distribuzione dei prodotti freschi in Italia e per l’export europeo, garantendo efficienza nei flussi di merci e riducendo i tempi di trasporto.

Le mele al mercato ortofrutticolo

I dati evidenziano un valore dei prodotti movimentati superiore ai 7 milioni di tonnellate l’anno, con punte di eccellenza in diversi comparti: ortofrutticolo (18,9 miliardi di euro alla produzione), florovivaistico (3,2 miliardi di euro, oltre il 70% destinato all’export), carni (12,6 miliardi di euro) e ittico (oltre 700 milioni di valore aggiunto).

Mercati e sostenibilità ambientale

Oltre la metà delle strutture aderenti ha investito in impianti fotovoltaici o sistemi di efficienza energetica, con una quota media di energia autoprodotta vicina al 50% entro il 2026. Quasi tutti hanno adottato iniziative per la riduzione degli sprechi alimentari, come il recupero dei prodotti invenduti o la donazione a enti caritativi, confermando il ruolo dei mercati come promotori di sostenibilità nella filiera agroalimentare.

Molti mercati italiani stanno investendo in efficientamento energetico

Consumi e cambiamenti nei comportamenti alimentari

Una ricerca del Censis evidenzia come i comportamenti dei consumatori italiani stiano evolvendo: negli ultimi tre anni, il 73% dei cittadini presta maggiore attenzione all’origine e alla tracciabilità dei prodotti, il 68% privilegia alimenti locali e di stagione, e il 56% sceglie mercati rionali o punti vendita specializzati per maggiore sicurezza e fiducia.

Il 73% degli italiani presta grande attenzione alla tracciabilità dei prodotti

Tuttavia, quasi 4 famiglie su 10 (39%) hanno ridotto gli acquisti di frutta e verdura a causa dell’aumento dei prezzi, mentre circa un terzo ha modificato la dieta privilegiando alimenti a lunga conservazione. Secondo il Censis, questa «frattura alimentare» indica una crescente disuguaglianza sociale, separando chi può permettersi una dieta sana da chi, pur volendola, non ne ha le risorse economiche.

Ruolo strategico dei mercati nella filiera agroalimentare

Secondo Livio Proietti, presidente di Ismea: «Il Rapporto Italmercati-Ismea 2025 ci offre una fotografia aggiornata e strategica di un segmento fondamentale della filiera agroalimentare nazionale. I mercati all’ingrosso rappresentano un punto di incontro essenziale tra produzione e distribuzione, e la loro evoluzione verso modelli più moderni, sostenibili e digitali è una condizione necessaria per rendere l’intero sistema agroalimentare più efficiente e competitivo. Lavorando insieme agli attori del sistema - dalle imprese agricole ai mercati, fino alla distribuzione e ai consumatori - possiamo promuovere nuovi modelli alimentari capaci di coniugare qualità, salute e sostenibilità, favorendo il consumo di prodotti freschi e riducendo gli sprechi. In questo senso, il lavoro congiunto con Italmercati e Censis conferma l’importanza di una visione integrata e di politiche coordinate per valorizzare le produzioni locali, sostenere la transizione verde e digitale e rafforzare il legame tra territorio e cittadini. I mercati all’ingrosso possono e devono diventare un motore di innovazione per tutto il sistema agroalimentare italiano».

Livio Proietti, presidente Ismea

Queste parole sottolineano il valore dei mercati all’ingrosso come infrastrutture pubbliche strategiche, in grado di connettere produttori, distributori e consumatori finali e garantire qualità, tracciabilità e sostenibilità.

Dati statistici e scenari futuri

Il Rapporto Italmercati-Ismea 2025 conferma che il sistema dei mercati italiani è maturo per una riforma strutturale, con pochi poli strategici nazionali capaci di operare come hub di riferimento. Il focus sui dati evidenzia:

22 mercati aderenti a Italmercati, con oltre 4.000 imprese attive;

a Italmercati, con oltre 4.000 imprese attive; Oltre 7 milioni di tonnellate di prodotti movimentati ogni anno;

di prodotti movimentati ogni anno; 9 milioni di visitatori annuali , tra operatori e consumatori;

, tra operatori e consumatori; Valore del comparto ortofrutticolo: 18,9 miliardi di euro alla produzione;

Florovivaistico: 3,2 miliardi di euro alla produzione, con il 70% destinato all’export;

Carni: 12,6 miliardi di euro alla produzione;

Ittico: oltre 700 milioni di euro di valore aggiunto;

Oltre il 50% delle strutture con impianti fotovoltaici o sistemi di efficienza energetica

I mercati italiani hanno un ruolo cruciale nella filiera agroalimentare

Questi numeri sottolineano il ruolo centrale dei mercati italiani nella filiera agroalimentare, evidenziando le potenzialità di crescita attraverso investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e infrastrutture logistiche moderne. La proposta di creare pochi poli strategici nazionali, digitalizzati e sostenibili, unita a una maggiore attenzione ai comportamenti dei consumatori e alla valorizzazione dei prodotti locali, apre la strada a un sistema più efficiente, competitivo e coerente con le sfide della filiera agroalimentare moderna.