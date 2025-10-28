Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025  | aggiornato alle 17:10 | 115337 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Parmigiano Reggiano

Comunicazione

Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata)

Nel nuovo spot di Amaro Montenegro, il duello in stile cinematografico si risolve in un brindisi di fronte a un banco bar. La tensione si scioglie nell’affermazione “Mo’ parliamo” e nella domanda: “Liscio o con ghiaccio?”

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
28 ottobre 2025 | 15:27

Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata)

Nel nuovo spot di Amaro Montenegro, il duello in stile cinematografico si risolve in un brindisi di fronte a un banco bar. La tensione si scioglie nell’affermazione “Mo’ parliamo” e nella domanda: “Liscio o con ghiaccio?”

di Gabriele Ancona
vicedirettore
28 ottobre 2025 | 15:27
 

«Ci siamo ritrovati e siamo veramente felici». Così, all’unisono, Francesco Totti e Luciano Spalletti alla presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro. Il filmato, declinato nei formati 60”, 30” e 15”, reinterpreta il mondo western in chiave urbana.

Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata)

Luciano Spalletti e Francesco Totti alla presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro

Amaro Montenegro, il "duello moderno"

Il “duello moderno” tra i protagonisti si svolge tra le strade di Roma, con uno stile visivo curato che dà allo spot un tocco cinematografico. I momenti clou? La frase “Mo’ parliamo” e davanti al bancone di un bar, la tensione che si scioglie nella domanda: “Liscio o con ghiaccio?”.

Il brindisi diventa il simbolo di un’amicizia che grazie ad Amaro Montenegro ritrova il suo sapore autentico.

Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata)

Amaro Montenegro liscio e con ghiaccio

Amaro Montenegro festeggia i 140 anni

«Con questo nuovo progetto, lanciato in occasione dei 140 anni di Amaro Montenegro - ha spiegato Alessandro Soleschi, chief Marketing officer spirits di Gruppo Montenegro - celebriamo i valori che da sempre contraddistinguono il brand: amicizia e autenticità. Lo facciamo suggellando il primo incontro ufficiale tra Totti e Spalletti, che si ritrovano al bancone del bar per un brindisi dal “Sapore vero”».

«Per celebrare un anniversario così importante - ha aggiunto Leonardo Guerra Seràgnoli, che ha curato la creatività dello spot, in veste anche di regista e produttore esecutivo - abbiamo scelto di raccontare l’essenza di Amaro Montenegro da una nuova prospettiva. Se in passato abbiamo mostrato l’amicizia capace di compiere imprese impossibili, questa volta volevamo esplorare la sua forza nel ritrovarsi, anche dopo le incomprensioni».

Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata)

Brindisi Spalletti-Totti con Amaro Montenegro

Per Amaro Montenegro, nato a Bologna nel 1885, debutto in grande stile della nuova line di campagna “Dove c’è Amicizia”, che sottolinea il territorio di comunicazione di Amaro Montenegro incentrato sull’amicizia vera, senza filtri.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Amaro Montenegro spot nuova campagna sapore vero amicizia sfida western lisco ghiaccioAlessandro Soleschi Leonardo Guerra Seragnoli Francesco Totti Luciano Spalletti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Tirreno CT
CostaGroup
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Pavoni
Tirreno CT
CostaGroup
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Pavoni
Fontina DOP
Debic

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025