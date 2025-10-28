Totti-Spalletti, la pace nel bicchiere: Amaro Montenegro celebra l'amicizia (ritrovata)

«Ci siamo ritrovati e siamo veramente felici». Così, all’unisono, Francesco Totti e Luciano Spalletti alla presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro. Il filmato, declinato nei formati 60”, 30” e 15”, reinterpreta il mondo western in chiave urbana.

Luciano Spalletti e Francesco Totti alla presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro

Amaro Montenegro, il "duello moderno"

Il “duello moderno” tra i protagonisti si svolge tra le strade di Roma, con uno stile visivo curato che dà allo spot un tocco cinematografico. I momenti clou? La frase “Mo’ parliamo” e davanti al bancone di un bar, la tensione che si scioglie nella domanda: “Liscio o con ghiaccio?”.

Il brindisi diventa il simbolo di un’amicizia che grazie ad Amaro Montenegro ritrova il suo sapore autentico.

Amaro Montenegro liscio e con ghiaccio

Amaro Montenegro festeggia i 140 anni

«Con questo nuovo progetto, lanciato in occasione dei 140 anni di Amaro Montenegro - ha spiegato Alessandro Soleschi, chief Marketing officer spirits di Gruppo Montenegro - celebriamo i valori che da sempre contraddistinguono il brand: amicizia e autenticità. Lo facciamo suggellando il primo incontro ufficiale tra Totti e Spalletti, che si ritrovano al bancone del bar per un brindisi dal “Sapore vero”».

«Per celebrare un anniversario così importante - ha aggiunto Leonardo Guerra Seràgnoli, che ha curato la creatività dello spot, in veste anche di regista e produttore esecutivo - abbiamo scelto di raccontare l’essenza di Amaro Montenegro da una nuova prospettiva. Se in passato abbiamo mostrato l’amicizia capace di compiere imprese impossibili, questa volta volevamo esplorare la sua forza nel ritrovarsi, anche dopo le incomprensioni».

Brindisi Spalletti-Totti con Amaro Montenegro

Per Amaro Montenegro, nato a Bologna nel 1885, debutto in grande stile della nuova line di campagna “Dove c’è Amicizia”, che sottolinea il territorio di comunicazione di Amaro Montenegro incentrato sull’amicizia vera, senza filtri.