Freddo sostenibile: come cambiano le vetrine refrigerate per l'Horeca

Epta, gruppo internazionale leader nella refrigerazione commerciale, introduce Alba 43 e Alba 45, due nuove vetrine Iarp a temperatura negativa che rappresentano l’evoluzione della storica linea Glee. Pensate per il settore Food&Beverage e Horeca, coniugano sostenibilità, efficienza e design in un sistema integrato di alta qualità.

Nasce Alba: la vetrina del gelato che consuma meno e mostra di più

Design full glass e capacità aumentata: l’esperienza visiva del freddo

La gamma Alba si distingue per la massima visibilità delle referenze, grazie alle porte full glass e all’illuminazione LED a basso consumo, che valorizza ogni dettaglio dei prodotti esposti. Come spiega Massimo Bravo, Food&Beverage Sales Manager Italia di Iarp, marchio del Gruppo Epta, «Alba è un progetto che unisce tre pilastri fondamentali: sostenibilità, visibilità e capacità. La nostra vetrina, soprattutto nella versione ventilata, offre ai clienti un 40% di capacità in più, ottimizzando al massimo il carico dei prodotti. Le vetrine si presentano totalmente con porte full glass e illuminazione LED per garantire la massima visibilità interna. Infine, la sostenibilità resta centrale: Alba è in classe energetica C, con plastiche riciclate impiegate nella vasca interna».

Efficienza energetica e materiali rigenerativi

Le vetrine Alba adottano refrigerazione naturale a R290, raggiungendo la classe energetica C e assicurando performance elevate con consumi ridotti. La vasca interna è composta fino al 40% da plastiche riciclate, provenienti anche dagli scarti di lavorazione. Il nuovo layout tecnico, con l’unità di condensazione collocata nella parte inferiore del mobile, ottimizza la gestione dei flussi d’aria, riducendo dispersioni e migliorando l’efficienza energetica complessiva.

Massimo Bravo, Food&Beverage Sales Manager Italia di Iarp, marchio del Gruppo Epta

LineON: controllo digitale e monitoraggio remoto

Le nuove vetrine Iarp integrano la piattaforma LineON, soluzione digitale del LifeCycle Program di EptaService, che consente il monitoraggio continuo 24/7 di temperatura e consumi energetici. Il sistema garantisce il mantenimento ottimale dei prodotti in esposizione e segnala eventuali spostamenti o anomalie attraverso alert automatici, migliorando la sicurezza e la gestione dei banchi.

UNIT: il banco sostenibile per la vendita d’impulso

Accanto alla gamma Alba, Epta amplia la propria offerta con UNIT, un counter da tavola dedicato alla vendita di prodotti a consumo immediato. «UNIT rappresenta la continuità del nostro percorso verso la sostenibilità» - afferma Bravo - «si tratta di un modello che riduce dell’85% l’impatto ambientale rispetto ai modelli analoghi, grazie a materiali innovativi come il sughero per l’isolamento. È in classe B e rispetta il principio delle 4R: riciclo, riuso, riprogettazione e recupero. Un prodotto pensato per garantire bassi consumi e un ciclo produttivo circolare».

Il banco frigorifero UNIT

EptaConcept e il Pastry Bar del futuro

L’approccio integrato del Gruppo trova piena espressione in EptaConcept, il laboratorio creativo che trasforma la tecnologia del freddo in esperienze estetiche e funzionali. In collaborazione con i brand Eurocryor e Iarp, EptaConcept reinterpreta il Pastry Bar contemporaneo, fondendo refrigerazione avanzata e design coordinato. L’obiettivo è offrire configurazioni armoniche e personalizzate per boutique, pasticcerie e spazi Horeca, dove efficienza e attrattività commerciale procedono di pari passo.