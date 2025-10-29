Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 29 ottobre 2025  | aggiornato alle 18:46 | 115374 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

notte da paura

Halloween, l’abusivismo che spaventa. Silb-Fipe: «Vetrina dell’illegalità»

Silb-Fipe denuncia la crescita di feste e serate abusive organizzate per Halloween in tutta Italia, chiedendo maggiori controlli e sanzioni per tutelare la sicurezza e la concorrenza leale nel settore dell’intrattenimento

di Redazione Italia a Tavola
 
29 ottobre 2025 | 14:30

Halloween, l’abusivismo che spaventa. Silb-Fipe: «Vetrina dell’illegalità»

Silb-Fipe denuncia la crescita di feste e serate abusive organizzate per Halloween in tutta Italia, chiedendo maggiori controlli e sanzioni per tutelare la sicurezza e la concorrenza leale nel settore dell’intrattenimento

di Redazione Italia a Tavola
29 ottobre 2025 | 14:30
 

Silb-Fipe, il Sindacato italiano dei locali da ballo, lancia un forte allarme in vista del 31 ottobre, segnalando una crescita esponenziale di eventi e feste abusive che si svolgono in tutto il Paese, spesso fuori da ogni controllo. «Halloween è diventata la vetrina dell’illegalità - denuncia Maurizio Pasca, presidente del Silb-Fipe. In tutto il Paese si moltiplicano feste organizzate in capannoni, esercizi non autorizzati o spazi improvvisati, senza licenze, senza personale formato e senza alcun rispetto delle norme di sicurezza. È una situazione inaccettabile che mette a rischio i giovani e penalizza chi lavora nella legalità».

Halloween, l’abusivismo che spaventa. Silb-Fipe: «Vetrina dell’illegalità»

Il Silb-Fipe denuncia l’esplosione dell’illegalità nei locali e negli eventi notturni ad Halloween

Un problema strutturale per il settore

Pasca evidenzia come la notte di Halloween rappresenti una cartina di tornasole del problema strutturale che da tempo affligge il comparto dell’intrattenimento notturno: abusivismo diffuso e mancanza di controlli efficaci. «Mentre i locali autorizzati investono in sicurezza, in personale qualificato, in impianti a norma e pagano tasse e contributi, altri continuano ad agire indisturbati, lucrando sull’illegalità e mettendo in pericolo la sicurezza dei partecipanti».

Il caso delle “cene con spettacolo”

Tra i fenomeni più preoccupanti segnalati dal sindacato c’è quello delle cosiddette “cene con spettacolo”, che nella notte di Halloween si trasformano in feste danzanti non autorizzate, spesso con la presenza di centinaia di persone e assenza di misure di sicurezza. «Si tratta di un fenomeno pericoloso - aggiunge Pasca - che mina le basi della concorrenza leale e mette a repentaglio l’incolumità dei cittadini. Serve una risposta ferma, coordinata e immediata da parte delle autorità».

Halloween, l’abusivismo che spaventa. Silb-Fipe: «Vetrina dell’illegalità»

Maurizio Pasca, presidente di Silb-Fipe

Richiesta di controlli e collaborazione con le istituzioni

Silb-Fipe rinnova il proprio impegno al fianco delle istituzioni nel contrasto all’abusivismo, offrendo supporto e formazione a chi intende regolarizzare la propria attività. Al tempo stesso chiede più controlli, sanzioni esemplari e una chiara presa di posizione politica contro chi opera fuori dalle regole. «La notte di Halloween non può trasformarsi in un far west di feste abusive - conclude Pasca -. È il momento di dire basta a chi gioca con la sicurezza delle persone e mette in ginocchio gli imprenditori onesti. Difendere la legalità significa difendere il lavoro, la sicurezza e la credibilità dell’intero comparto dell’intrattenimento notturno».

© Riproduzione riservata STAMPA

 
SILB-FIPE Halloween feste abusive locali da ballo sicurezza abusivismo Maurizio Pasca intrattenimento controlli legalitàMaurizio Pasca
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Di Marco
TeamSystem
Italmill
Lucart
Di Marco
TeamSystem
Italmill
Lucart
Sogemi
Bord Bia

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025