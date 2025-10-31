Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 31 ottobre 2025  | aggiornato alle 20:27 | 115439 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

nuove regole

Ristoranti e hotel, dal 1° gennaio 2026 obbligo di abbinare Pos e cassa

Dal 1° gennaio 2026 ristoranti e alberghi dovranno collegare i propri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate: ci saranno 45 giorni per registrarli

di Redazione Italia a Tavola
 
31 ottobre 2025 | 18:50

Ristoranti e hotel, dal 1° gennaio 2026 obbligo di abbinare Pos e cassa

Dal 1° gennaio 2026 ristoranti e alberghi dovranno collegare i propri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici tramite il servizio online dell’Agenzia delle Entrate: ci saranno 45 giorni per registrarli

di Redazione Italia a Tavola
31 ottobre 2025 | 18:50
 

Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che stabilisce le modalità operative, definendo come ristoratori e albergatori dovranno abbinare terminali Pos o altri strumenti elettronici ai registratori di cassa. Secondo le indicazioni, il collegamento non richiederà un allacciamento fisico, ma sarà effettuato tramite un servizio online, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Ristoranti e hotel, dal 1° gennaio 2026 obbligo di abbinare Pos e cassa

Dal 1° gennaio 2026 gli esercenti dovranno collegare Pos e registratori telematici

Come effettuare il collegamento Pos-registratore telematico

Gli esercenti potranno accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi dei Pos o strumenti di pagamento elettronico.«Per facilitare la registrazione, la procedura mostrerà l’elenco degli strumenti elettronici di cui l’esercente risulta titolare, comunicati preventivamente dagli operatori finanziari», spiegano dall’Agenzia.

Nel caso in cui i corrispettivi giornalieri vengano memorizzati tramite la procedura web dell’Agenzia e non tramite registratore telematico, il collegamento potrà essere realizzato direttamente all’interno dello stesso sistema. Le funzionalità saranno disponibili nei primi giorni di marzo 2026, con data comunicata tramite avviso sul sito istituzionale.

Tempi graduali per la registrazione

Per i Pos già in uso al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio, gli esercenti avranno 45 giorni dalla disponibilità del servizio online per completare la registrazione. A regime, per la prima associazione o eventuali variazioni, la registrazione dovrà avvenire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento, e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ristoranti e hotel, dal 1° gennaio 2026 obbligo di abbinare Pos e cassa

Gli esercenti avranno 45 giorni dalla disponibilità del servizio online per completare la registrazione

Cosa cambia per ristoranti e strutture ricettive

L’obbligo di collegamento tra registratori telematici e Pos punta a semplificare la gestione dei corrispettivi elettronici e la trasmissione dei dati fiscali. Per ristoratori e albergatori significa:

  • Maggiore controllo dei flussi di pagamento
  • Riduzione del rischio di errori nella trasmissione dei corrispettivi
  • Conformità alle nuove regole fiscali, senza necessità di interventi fisici sui terminali

«L’obiettivo è garantire un percorso semplice e digitale per associare strumenti di pagamento e registratori telematici, senza interferire con l’attività quotidiana dei locali», chiariscono dall’Agenzia delle Entrate.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pagamenti elettronici registratori telematici Pos ristoratori albergatori Agenzia delle Entrate Legge di Bilancio 2025 trasmissione corrispettivi gestione digitale compliance fiscale
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Antinori
Brita
Hormann
Consorzio Asti DOCG
Antinori
Brita
Hormann
Consorzio Asti DOCG
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Suicrà

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025