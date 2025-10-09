Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 ottobre 2025  | aggiornato alle 19:17 | 114946 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Feudo Arancio

Garda Unico

Turismo sul lago di Garda: albergatori e amministratori uniti

La presidente Stefania Lorenzoni avvia un tavolo tecnico permanente con albergatori e amministratori per coordinare la promozione del turismo sul Lago di Garda e affrontare temi come viabilità, sostenibilità e marketing

di Renato Andreolassi
 
09 ottobre 2025 | 17:54

Turismo sul lago di Garda: albergatori e amministratori uniti

La presidente Stefania Lorenzoni avvia un tavolo tecnico permanente con albergatori e amministratori per coordinare la promozione del turismo sul Lago di Garda e affrontare temi come viabilità, sostenibilità e marketing

di Renato Andreolassi
09 ottobre 2025 | 17:54
 

Eppur si muove... lentamente, lentamente. C’è voluta tutta la determinazione di una donna, l’avvocato Stefania Lorenzoni per imprimere una svolta al Consorzio Turistico Garda Unico. Eletta alla presidenza dell’Ente comprensoriale nemmeno tre mesi fa, di recente, ha chiamato a raccolta a Puegnago, nella accogliente Villa Galnica, tutti gli attori che operano sulle rive del Lago: in primo luogo albergatori e amministratori locali.

Turismo sul lago di Garda: albergatori e amministratori uniti

Stefania Lorenzoni, qui al centro, Consorzio Turistico Garda Unico

Creazione del tavolo unico consultivo permanente

Cuore dell’incontro, l’annuncio della creazione, a partire dal gennaio 2026, di un tavolo unico consultivo permanente con albergatori ed amministratori delle tre sponde. Una vera e propria cabina di regia unitaria per la promozione del turismo. «La mia - ci ha detto - è una proposta concreta e necessaria per dare finalmente a Garda Unico l’apporto fondamentale dei professionisti. Nel tavolo tecnico siederanno il Cda del nostro ente, i rappresentanti di Lombardia, Veneto e Trentino, amministratori e addetti del settore. Sarà un tavolo limitato nel numero, ma con grande capacità di supportarci nel trasformare in azioni concrete le reali necessità del territorio».

Stati Generali del Turismo e dialogo con gli operatori

A tal proposito sono già stati programmati e messi in cantiere il prossimo anno gli Stati Generali del Turismo del Garda, una giornata di confronti fra istituzioni e operatori su temi di interesse nazionale. Intanto, il "tavolo" tecnico dialogherà e si farà sentire anche su temi cruciali per il futuro del lago, come viabilità e over turismo. «D’ora in avanti - ha rimarcato la Presidente - non vogliamo più messaggi dissonanti come quelli sulle epidemie, livelli bassi e turismo mordi e fuggi. Serve un coro unitario di voci che sappia tutelare e valorizzare il Benaco. Quest’anno - è bene ricordare - sulle tre sponde si raggiungeranno le 26 milioni di presenze, più di tante regioni turistiche italiane».

Turismo sul lago di Garda: albergatori e amministratori uniti

Torri del Benaco

Risorse finanziarie e marketing internazionale

Tema tutt’altro che secondario quello delle risorse finanziarie. In accordo con gli assessorati regionali al turismo di Lombardia, Veneto e Trentino e con "Trentino Marketing" come soggetto attuatore, grazie a risorse provenienti per due terzi dai fondi dei comuni confinanti e dalla provincia di Trento, verrà realizzata una campagna di promozione oltre che sui mercati tradizionali, verso il Nord America e la Scandinavia. Target ad alto potenziale di spesa, realtà attente alla sostenibilità, autenticità ed esperienze legate a natura, sport e gastronomia.

Turismo sul lago di Garda: albergatori e amministratori uniti

Il Lago di Garda nella sua parte più settentrionale

Sfide future per il Lago di Garda

Un piano insomma per superare i tanti e troppo campanili che nel passato hanno spesso rallentato la crescita del maggior specchio d’acqua del Bel Paese, che in futuro sarà chiamato a confrontarsi su sfide fondamentali quali: qualità delle acque, navigazione, sicurezza e mobilità fino alla valorizzazione culturale e delle tipicità. Senza dimenticare che si trova proprio a metà strada dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026: quale miglior, piacevole e rilassante approdo durante le gare olimpiche?

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Garda Unico turismo tavolo tecnico albergatori amministratori locali Lago di Garda promozione turistica risorse finanziarie sostenibilitàStefania Lorenzoni
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Mangilli Caffo
Suicrà
Torresella
Mangilli Caffo
Suicrà
Torresella
Allegrini
Debic

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025