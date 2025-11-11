Sogegross, Luca Gattiglia nuovo direttore generale e investimenti per 200 milioni

Il Gruppo Sogegross, tra i principali operatori della Grande Distribuzione Organizzata (Gdo) italiana, annuncia la nomina di Luca Gattiglia come direttore generale, in un momento chiave di trasformazione aziendale. La decisione si inserisce in un percorso di consolidamento che mira a rafforzare la competitività, la crescita sostenibile e la governance multicanale del Gruppo nel periodo 2025-2028.

Alla guida rimane la famiglia Gattiglia, con Ercole Gattiglia nel ruolo di Presidente e Maurizio Gattiglia confermato come Amministratore Delegato, a testimonianza della continuità e della solidità di una realtà attiva da oltre un secolo nel settore retail. «Assumere la direzione generale in questa fase rappresenta una grande responsabilità e, al tempo stesso, un’opportunità straordinaria», commenta Luca Gattiglia. «L’obiettivo è consolidare il percorso di crescita intrapreso, puntando su efficienza operativa, innovazione digitale e sviluppo sostenibile. Abbiamo davanti a noi un piano di sviluppo ambizioso che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni, mantenendo salda la nostra identità territoriale e investendo nelle persone e nelle tecnologie».

Struttura organizzativa per Unità di Business

Il nuovo assetto manageriale introduce un modello fondato sulle Unità di Business, pensato per allineare la gestione operativa alle specificità delle diverse insegne del Gruppo. La Direzione Retail, affidata a Giovanni D’Alessandro, include superstore, supermercati e negozi di prossimità, integrando la Divisione Basko per la rete diretta e la Divisione Doro per il franchising.

La Direzione Discount, guidata da Giuseppe Marotta, si concentra sull’insegna Ekom, mentre la Direzione Ingrosso, sotto la responsabilità di Flavio Zago, gestisce i Cash&Carry GrosMarket.

Omnicanalità e centralità del cliente

La nuova organizzazione risponde alle trasformazioni in corso nel settore retail, caratterizzato da una crescente convergenza tra canali fisici e digitali. «I risultati conseguiti confermano la capacità del Gruppo Sogegross di intercettare le trasformazioni in atto nel settore retail e crescere anche in contesti complessi», sottolinea Maurizio Gattiglia. «La convergenza omnicanale, l’utilizzo strategico dei dati e la centralità dell’esperienza d’acquisto stanno ridefinendo le dinamiche competitive, imponendo un’evoluzione verso modelli organizzativi più flessibili per essere sempre più orientati al cliente e in grado di cogliere con il giusto tempismo l’evoluzione dei trend merceologici».

Il modello adottato consente di favorire lo scambio di competenze tra le diverse divisioni, potenziare la collaborazione interna e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei consumatori.

Piano di sviluppo 2025-2028

Il piano di sviluppo quadriennale prevede investimenti per 200 milioni di euro, destinati a tre linee strategiche: nuove aperture, riqualificazione della rete di vendita e potenziamento logistico.

Sono previste oltre 30 nuove aperture in quattro anni, insieme a un programma di ristrutturazioni mirate all’efficientamento energetico e al miglioramento della shopping experience.

La rete attuale comprende 260 punti vendita distribuiti in Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, integrati da 11 hub logistici situati tra Liguria, Lombardia e Piemonte. Tale infrastruttura rappresenta un elemento chiave per garantire continuità operativa, qualità del servizio e tempestività nella distribuzione delle merci.

Risultati economici e prospettive di crescita

Nel 2024, il Gruppo Sogegross ha registrato un fatturato di 1 miliardo e 164 milioni di euro, in aumento del 2,78% rispetto all’anno precedente, con un utile netto consolidato di 13,6 milioni di euro interamente destinato a riserva.

I risultati superano la media del comparto e confermano la solidità del modello multicanale che caratterizza l’azienda. Anche il primo semestre 2025 evidenzia un trend positivo (+2,7%), con una previsione di chiusura d’anno pari a 1 miliardo e 223 milioni di euro di fatturato.

Un network di eccellenza nel panorama Gdo

Parte integrante di Agorà Network - insieme a Poli, Tigros, Iperal e Rossetto - Sogegross consolida la propria presenza nel mercato nazionale come uno dei principali gruppi della distribuzione moderna italiana. Attraverso una gestione improntata alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale umano, il Gruppo si prepara ad affrontare le sfide del mercato con una visione orientata all’efficienza e al servizio al cliente.

Con la nuova direzione generale e un piano di investimenti di lungo periodo, Sogegross conferma la volontà di crescere in modo strutturato, rafforzando il proprio ruolo di protagonista nella Gdo italiana e contribuendo allo sviluppo economico dei territori in cui opera.

Per informazioni: www.sogegrosscash.it - grosmarket.it