Professionisti e associazioni uniti per valorizzare l’accoglienza italiana

Quest’anno sarà la città di Catania ad ospitare il tradizionale appuntamento con Solidus Turismo. Il 25 novembre, infatti, nel capoluogo etneo si svolgerà il nostro Congresso Nazionale. Sarà un momento aggregativo fondamentale, che vedrà i nostri consiglieri e associati impegnati nei lavori del direttivo e congressuali. L’appuntamento all’ombra del vulcano Etna, inoltre, sarà occasione per il conferimento dei prestigiosi riconoscimenti di “Professionista dell’Anno”, assegnati a quelle figure professionali che si sono particolarmente distinte nel proprio ambito di competenza.

Passione e Futuro nell'ospitalità sono i due argomenti al centro del Congresso Nazionale Solidus di Catania

“Passion” e “Future” come guida dell’ospitalità

Ma ciò che maggiormente ci preme sottolineare qui sono due ingredienti a nostro avviso “strategici” che abbiamo voluto inserire nella traccia del nuovo convegno, che si svolgerà all’Hotel Four Points Sheraton nei prossimi giorni: “Passion for Hospitality, Food and Drink: a new vision for the Future”. È nelle parole “Passion” e “Future”, infatti, che si deve tornare a ragionare, perché si possano finalmente gettare nuove basi e comporre nuove strategie per la crescita e il rilancio dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica italiana.

Uno slancio che si è perduto nel tempo, un sentimento diluito spesso in polemiche e annunci di crisi del settore, un ingrediente trascurato per fare spazio ad altre tematiche, che hanno fatto dimenticare le vere chiavi di lettura del nostro lavoro: la “Passione” per ciò che facciamo ogni giorno e la volontà di guardare oltre il presente, per costruire il “Futuro” della categoria.

Il ruolo delle Associazioni e dei turisti

A parlare di questo e a confrontarsi su molto altro saranno tutte le Associazioni della nostra Federazione, attraverso la voce dei rispettivi Presidenti e di ospiti prestigiosi che interverranno ai lavori, mentre non è un caso nemmeno la nostra scelta di veicolare tale messaggio in lingua inglese, perché è proprio dai turisti, a cui rivolgiamo ogni giorno le nostre attenzioni e che accogliamo nel nostro Paese, che vogliamo ripartire con il nostro lavoro quotidiano.

L’invito alla partecipazione attiva

L’invito a tutti i partecipanti, dunque, a cominciare da noi, è quello di vivere l’appuntamento catanese con intenti più che propositivi, strategici, portando già ai lavori congressuali quella “Passione” e quella voglia di “Futuro” che intendiamo ritrovare definitivamente per il bene dell’ospitalità italiana e delle sue tradizioni.