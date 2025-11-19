LIVE - Presentazione Guida Michelin: chi può puntare alle tre stelle?

Il sipario del Teatro Regio di Parma si è alzato oggi, mercoledì 19 novembre, per svelare la nuova Guida Michelin Italia 2026. Cresce l'attesa per conoscere i protagonisti di quest'anno dalla Rossa durante la cerimonia condotta da Giorgia Surina.

Cosa è successo nell’edizione 2025 della Guida Michelin

La novità più rilevante della passata edizione era stata l’ingresso di Casa Perbellini 12 Apostoli di Giancarlo Perbellini nel ristretto club dei tre stelle: un risultato storico per Verona, che per la prima volta ha visto un suo ristorante raggiungere il massimo riconoscimento della Rossa. La Michelin ha premiato il ritorno dello chef nella sede storica dei “12 Apostoli”, valorizzando l’evoluzione della sua filosofia gastronomica, articolata in tre percorsi degustazione distinti e sostenuta da una cantina orientata soprattutto ai vini d’Oltralpe.

Sul fronte delle due stelle, l’edizione ha visto l’ingresso di due realtà: Villa Elena a Bergamo, guidato da Marco Galtarossa e parte della galassia Bartolini, e Campo del Drago a Montalcino con lo chef Matteo Temperini. Entrambi sono stati riconosciuti per una cucina identitaria e per la capacità di consolidare un linguaggio gastronomico maturo. Molto più numeroso, come di consueto, il gruppo delle nuove una stella, con 33 ristoranti entrati nel novero degli stellati. Da segnalare due nuove insegne di Antonino Cannavacciuolo – Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti e Cannavacciuolo by the Lake – che hanno portato lo chef a raggiungere otto macaron complessivi. Anche Enrico Bartolini ha continuato la sua crescita, ottenendo un’altra stella tramite Villa Elena e confermandosi lo chef più stellato d’Italia, con 14 stelle complessive.

L’edizione 2025 ha inoltre ampliato il gruppo dei ristoranti premiati con la stella verde, inserendo 11 nuovi indirizzi e portando a 69 il totale dei locali riconosciuti per l’impegno nella sostenibilità. Un dato oggi particolarmente significativo alla luce della decisione della Michelin di eliminare questo simbolo nell’edizione successiva. Non sono mancate le note negative: 36 ristoranti hanno perso almeno una stella, di cui 18 per cessata attività.