Da Vittorio dei Cerea tra i migliori ristoranti al mondo secondo La Liste

Il ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea - tre stelle Michelin e da anni stabilmente premiato da praticamente tutte le principali guide gastronomiche (eccezion fatta per 50 Top Italy) - conquista la vetta de La Liste, la guida francese che da dieci anni prova a mettere ordine nell’universo frammentato di giudizi, classifiche e recensioni gastronomiche. Un risultato che riporta la cucina italiana al centro della scena internazionale e colloca il ristorante bergamasco (più precisamente di Brusaporto) tra i migliori al mondo, affiancandolo ai nomi più riconosciuti dell’alta ristorazione.

Il riconoscimento è stato - ovviamente - accolto con grande entusiasmo in quel di Brusaporto: «Con la mia famiglia, siamo veramente orgogliosi di essere stati inseriti questo empireo della ristorazione - ha detto all’Ansa Francesco Cerea. La nostra cucina è gioia, condivisione e qualità e il fatto che tutto ciò sia stato riconosciuto in un anno così importante per la cucina italiana, che potrebbe diventare patrimonio Unesco il 10 dicembre, ha ancora più valore. Un grandissimo ringraziamento a tutto il team de la Liste».

Come funziona La Liste e cosa fotografa la classifica

La guida, ricordiamo, nata nel 2015, si è costruita la reputazione di “classifica delle classifiche” grazie a un metodo che combina fonti eterogenee: oltre 1.100 tra guide, blog e testate, incrociate da un algoritmo che monitora circa 38mila ristoranti in tutto il mondo. Da questo lavoro nasce una selezione annuale di 1.000 indirizzi, valutati fino a un massimo di 100 punti.

Quest’anno il punteggio più alto, 99,5, è stato attribuito a una cerchia ristretta che riunisce, oltre al ristorante di Guy Savoy, Cheval Blanc di Peter Knogl (Svizzera), Le Bernardin (Usa), Schwarzwaldstube (Germania), SingleThread (Usa), Lung King Heen (Hong Kong) e Matsukawa (Giappone). A questa vetta già affollata si aggiungono tre nuovi protagonisti: il già citato Da Vittorio, Robuchon au Dôme (Macao) e Martin Berasategui (Spagna).

La Liste 2026: i ristoranti top Ristorante Località Punteggio Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois Basilea (Svizzera) 99,5 Da Vittorio (Brusaporto, Italia) - 99.5 Brusaporto (Bergamo, Italia) 99,5 Guy Savoy Parigi (Francia) 99,5 Le Bernardin New York (Usa) 99,5 Martín Berasategui Lasarte-Oria (Spagna) 99,5 Schwarzwaldstube Baiersbronn (Germania) 99,5 SingleThread Healdsburg (Usa) 99,5 Robuchon au Dôme Julien Tongourian Macao (Cina) 99,5 Matsukawa Minato-ku (Giappone 99,5 Lung King Heen Hong Kong (Cina) 99,5

Ben 94 i ristoranti italiani ne La Liste

Accanto ai Cerea, l’Italia piazza altri ristoranti ai vertici della classifica: Atelier Moessmer di chef Norbert Niederkofler (Brunico, Bz) e Le Calandre di Massimiliano Alajmo (Sarmeola di Rubano, Pd) entrano tra i migliori con 99 punti, mentre Dal Pescatore della famiglia Santini (Runate, Mn) e Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo (Orta San Giulio, No) seguono a quota 98 (tutti i ristoranti citati, ricordiamo, hanno tre stelle Michelin).

Nel complesso, gli indirizzi italiani presenti nella top 1.000 della guida francese sono 94. Ecco, di seguito, l’elenco completo.

La Liste 2026: i ristoranti italiani Ristorante Località Punteggio Da Vittorio Brusaporto (Bg) 99,5 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico (Bz) 99 Le Calandre Sarmeola di Rubano) 99 Dal Pescatore Runate (Mn) 98 Villa Crespi Orta San Giulio (No) 98 Osteria Francescana Modena 97,5 Quattro Passi Nerano (Na) 97,5 Uliassi Senigallia (An) 97,5 Piazza Duomo Alba (Cn) 96,5 Casa Perbellini – 12 Apostoli Verona 96 La Pergola Roma 95,5 Madonnina del Pescatore Senigallia (An) 95,5 Castel Fine Dining Tirolo (Bz) 95 Enrico Bartolini – Mudec Milano 95 Il Pagliaccio Roma 94,5 Reale Castel di Sangro (Aq) 94,5 Antica Corona Reale Cervere (Cn) 94 Ciccio Sultano Duomo Ragusa 94 Danì Maison Ischia (Na) 94 Enoteca Pinchiorri Firenze 94 Lido 84 Gardone Riviera (Bs) 94 La Peca Lonigo (Vi) 93 L’Olivo Anacapri (Na) 92,5 La Rei Natura – Il Boscareto Resort & Spa Serralunga d'Alba (Cn) 92,5 Seta Milano 92,5 Arnolfo Colle Val d'Elsa (Si) 92 D’O San Pietro all’Olmo – Cornaredo (Mi) 92 Torre del Saracino Vico Equense (Na) 92 Casa Vissani Baschi (Tr) 91,5 Il Piccolo Principe Viareggio (Lu) 91,5 Del Cambio Torino 91 Krèsios Telese (Bn) 91 Agli Amici dal 1887 Udine 90,5 George Napoli 90,5 Terra Sarentino (Bz) 90,5 Andrea Aprea Milano 90 Antica Osteria da Cera Lughetto (Ve) 90 Da Caino Montemerano - Manciano (Gr) 90 Glam Enrico Bartolini Venezia 90 La Madia Licata (Ag) 90 Mamesa Burgusio (Bz) 90 Miramonti l’Altro Concesio (Bs) 90 Piccolo Lago Verbania 90 Prezioso Castel Verruca (Pi) 90 Taverna Estia Brusciano (Na) 90 Villa Feltrinelli Gargnano (Bs) 89 Il Luogo di Aimo e Nadia Milano 88,5 La Trota Rivodutri (Ri) 88 Villa Elena Bergamo 88 Andreina Loreto (An) 87,5 Campo del Drago – Rosewood Castiglion del Bosco Castiglion del Bosco (Si) 87,5 Enoteca La Torre Roma 87,5 Harry’s Piccolo Trieste 87,5 I Tenerumi Vulcanello (Me) 87,5 La Stüa de Michil – Simone Cantafio Corvara in Badia (Bz) 87,5 Magnolia Cesenatico (Fc) 87,5 Dalla Gioconda Gabicce Monte (Pu) 87 Idylio by Apreda Roma 87 L’Argine a Vencò Dolegna del Collio (Go) 87 daGorini San Piero in Bagno (Fc) 87 Guido Fontanafredda (Cn) 86,5 San Domenico Imola (Bo) 86,5 Verso Capitaneo Milano 86,5 Imàgo – Hotel Hassler Roma 86 Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini Cioccaro di Penango (At) 86 Acquolina Roma 85,5 Don Alfonso 1890 Massa Lubrense (Na) 85,5 La Tana Gourmet Asiago (Vi) 85,5 Pascucci al Porticciolo Fiumicino (Rm) 85,5 Anna Stuben Ortisei (Bz) 85 Lorenzo Forte dei Marmi (Lu) 84,5 Peter Brunel Arco (Tn) 84,5 Piazzetta Milù Castellammare di Stabia (Na) 84,5 Gourmetstube Einhorn – Hotel Stafler Freienfeld (Bz) 84 Luisl Stube – Schlosswirt Forst Lagundo (Bz) 84 St. George by Heinz Beck – The Ashbee Hotel Taormina (Me) 84 Dina Gussago Bs 83,5 Quadri Venezia 83,5 Berton Milano 83 Lux Lucis – Hotel Principe Forte dei Marmi Forte dei Marmi (Lu) 83 All’Enoteca Canale (Cn) 82,5 Contraste Milano 82,5 Glass Hostaria Roma 82,5 Romano Viareggio (Lu) 82,5 Materia Cernobbio (Co) 82 Hyle San Giovanni in Fiore (Cs) 81,5 Zum Löwen Tresimo (Bz) 81 Santa Elisabetta Firenze 80,5 Venissa Venezia 80,5 Tre Olivi Laura - Paestum (Sa) 80 Burjé 1968 Corvara in Badia (Bz) 79,5 Atman – Villa Rospigliosi Lamporecchio – Spicchio (Pt) 79 Colline Ciociare Acuto (Fr) 78 Cracco Milano 77

La Liste e il premio a Daniel Boulud

La cerimonia di presentazione ha portato anche un riconoscimento speciale per l’“influenza gastronomica”: il premiato è Daniel Boulud, una figura simbolo della cucina francese nel mondo, da oltre quarant’anni attivo negli Stati Uniti.

«Non avevo mai ricevuto un premio che riconoscesse il lavoro che ho svolto per la cucina francese all’estero», ha commentato lo chef 70enne, che guida il ristorante Daniel a New York. Un tributo che fotografa il ruolo degli chef che hanno costruito ponti culturali tra Paesi e generazioni.

La Liste premia l’influenza francese, ma fotografa la solidità italiana

Se il premio a Boulud racconta l’attenzione de La Liste per chi porta la cucina oltre i confini, il risultato di Da Vittorio si inserisce in una fotografia diversa ma altrettanto significativa: quella di un’Italia che, con 94 ristoranti nella selezione, continua a occupare uno spazio stabile ai piani alti. Dentro questo scenario, la vetta raggiunta dai Cerea non cambia il racconto, lo conferma. Il ristorante di Brusaporto ha costruito il proprio percorso senza scarti, mantenendo una cucina riconoscibile e un’ospitalità che ha retto nel tempo senza inseguire mode o strappi. Più che un punto di svolta, La Liste restituisce semplicemente l’immagine di ciò che Da Vittorio è già diventato.