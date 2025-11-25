Oltre il Metallo: quando la cucina diventa una bottega dell’anima

Quando ho iniziato a leggere Oltre il Metallo, non ho avuto la sensazione di avere tra le mani solo un libro: mi è sembrato di entrare in un laboratorio vivo, in una bottega dell’anima dove ogni pagina profuma di fuoco, di metallo e di passione.

Angelo Agnelli legge il proprio libro Oltre il metallo

E anche se nella mia vita, tra le tante cose che faccio in Agnelli, sono immerso ogni giorno nella pratica, nel contatto con i cuochi, con gli strumenti e con la materia viva della cucina, nel mio ruolo di docente nel Cooking Lab Agnelli, questo libro è riuscito a sorprendermi. Mi ha fatto riscoprire la profondità che si nasconde dietro i gesti che compiamo quotidianamente, anche quelli che diamo per scontati.

La forza di chi forgia con mente e cuore

Conosco Angelo Agnelli da tanti anni, e chi lo conosce sa che in lui convivono due forze che raramente si trovano insieme: la precisione quasi scientifica e l’emozione di un artigiano che non ha mai smesso di stupirsi davanti a ciò che crea. Questo libro è esattamente così: un ponte tra la materia e il pensiero, tra la scienza e la poesia del fare.

La copertina di Oltre il Metallo, il volume di Angelo Agnelli

Angelo non scrive solo di pentole, di leghe o di processi produttivi. Scrive di vita. Di quella vita che, come il metallo, si forgia con il calore, con la pazienza, e con la capacità di accettare le imperfezioni come parte della bellezza.

Un legame costruito nel tempo

Leggendo le sue parole, ho ritrovato la stessa dedizione che ho sempre visto in lui nei momenti di lavoro, ma anche la fragilità e la forza di un uomo che mette sé stesso in ogni progetto, che guarda avanti ma non dimentica mai da dove viene.

Nel volume Oltre il Metallo Angelo Agnelli esprime grande dedizione nel suo lavoro

Il nostro legame va oltre la collaborazione professionale: è fatto di stima reciproca, di dialoghi sinceri, a volte ruvidi ma sempre autentici, e di quella fiducia che nasce solo quando si cammina insieme per anni, condividendo non solo idee ma anche visioni e valori.

La cucina come metodo e passione condivisa

In questo libro c’è molto di Angelo, ma c’è anche qualcosa di noi - di chi ha avuto la fortuna di vivere accanto a lui un pezzo di questo cammino. Perché Oltre il Metallo, anche se parla di materiali, parla di noi: delle ore passate a pensare ai “perché”, a capire come superare i problemi tecnici, a cercare soluzioni, a fare e rifare fino a trovare il modo giusto. È la storia di un metodo, ma anche di una passione condivisa.

Oltre il metallo non parla solo di tecnica, ma è la storia di un metodo

Oltre il Metallo è un libro che parla di strumenti di cottura, sì, ma in realtà parla di noi: di come il fuoco, se dosato con intelligenza e cuore, può trasformare non solo la materia, ma anche le persone. E questo, più di tutto, è il vero messaggio che mi porto dentro dopo averlo letto.

