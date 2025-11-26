Dop economy, 20,7 miliardi e un’Italia a due velocità: chi vola e chi frena

La Dop economy italiana nel 2024 cresce in modo diffuso: aumentano valore, export, occupazione e peso delle filiere certificate, con performance solide nel Nord-Est e segnali positivi da Sud e Isole per un valore totale di 20,7 miliardi. L’export supera i 12 miliardi, trainato da vino e cibo Dop Igp; i formaggi registrano le migliori dinamiche, mentre il vino mostra sviluppi differenziati tra territori. Si rafforza il ruolo dei giovani imprenditori, cresce la produttività e la Gdo consolida la domanda. Un quadro che conferma un settore strutturalmente in espansione e sempre più centrale nella competitività agroalimentare nazionale.

Un settore in crescita strutturale

Il XXIII Rapporto Ismea-Qualivita conferma l’espansione della Dop economy, che nel 2024 raggiunge 20,7 miliardi di euro di valore alla produzione. Il settore rappresenta ormai il 19% del fatturato agroalimentare nazionale e cresce del 25% dal 2020. Il comparto del cibo Dop Igp arriva a 9,6 miliardi, mentre il vino Dop Igp si stabilizza sugli 11 miliardi.

La Dop economy italiana ha un valore totale di 20,7 miliardi di euro

Export oltre i 12 miliardi: doppio record per vino e cibo

Il 2024 registra un ulteriore aumento dell’export, che raggiunge 12,3 miliardi di euro, pari a +8,2% sul 2023. Per la prima volta il cibo supera 5 miliardi e il vino oltrepassa quota 7 miliardi, confermandosi l’88% dell’export vinicolo italiano. La domanda cresce nei mercati UE (+5,9%) e extra-UE (+10,4%), con gli USA al 22% delle esportazioni totali. Nonostante ciò, il 48% delle filiere segnala effetti dei dazi americani, mentre 61% dei consorzi diversifica i mercati.

Dop economy italiana: i numeri Prodotti Ig 897 Consorzi di tutela 328 Occupati filiere Ig 183.823 Operatori filiere Ig 864.441 Valore alla produzione di cibo e vino 20,7 miliardi di euro Valore all'export di cibo e vino 12,3 miliardi di euro

Performance dei prodotti: formaggi in testa, dinamiche diversificate nel vino

Tra le produzioni alimentari spiccano Grana Padano Dop (+23,3%) e Parmigiano Reggiano Dop (+10,1%), insieme alla crescita di Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Speck Alto Adige Igp, Bresaola della Valtellina Igp, Pasta di Gragnano Igp e Mela Alto Adige Igp. Nel vino lo scenario è più variegato: Delle Venezie Dop, Puglia Igp e Terre Siciliane Igp crescono, mentre denominazioni come Conegliano Valdobbiadene-Prosecco Dop o Lugana Dop mostrano una contrazione.

Dop economy italiana: le categorie Categoria Valore variazione Formaggi 5.859 +10,5% Prodotti a base di carne 2.249 -0,9% Orotfrutticoli e cereali 392 +6% Aceti balsamici 386 +7,9% Paste alimentari 307 +11% Oli di oliva 194 +46,9% Carni fresche 117 +4,3% Panetteria e pasticceria 116 +0,7% Altro 20 +34,1%

Il valore del comparto alimentare certificato raggiunge 9,64 miliardi di euro (+7,7%). Tra le categorie in crescita spiccano oli di oliva (+46,9%), paste alimentari (+11%), aceti balsamici (+7,9%) e ortofrutta (+6%). L’export supera per la prima volta 5 miliardi di euro (+12,7%). Gli operatori sono 86.346, con 597.000 occupati (+2%).

Cibo: i primi 10 prodotti Dop e Igp Prodotto Valore* Variazione Grana Padano Dop 2.185 +23,3% Parmigiano Reggiano Dop 1.760 +10,1% Prosciutto di Parma Dop 860 -9,5% Mozzarella di bufala campana Dop 529 +20% Gorgonzola Dop 460 7,10% Prosciutto di San Daniele Dop 402 +8,5% Aceto Balsamico di Modena Igp 378 +7,8% Mortadella Bologna Igp 343 +1,1% Pecorino Romano Dop 338 -12,8% Pasta di Gragnano Igp 303 +11% Bresaola della Valtellina Igp 253 +12,1% Asiago Dop 155 -2,80% Speck Alto Adige Igp 114 +12,8% Mela Alto Adige Igp 91 +12,9% Terra di Bari Dop 77 +89,3%

Il vino tra stabilità produttiva e nuovo slancio all’export

Il valore del vino imbottigliato Dop Igp raggiunge 11,04 miliardi di euro, con una produzione stabile e un export che torna in crescita: 7,19 miliardi (+5,2%), pari al 66% in più rispetto al 2014. Gli operatori sono 97.236, per un totale di 331.000 addetti.

Vino: i primi 10 prodotti Dop e Igp Prodotto Valore* Variazione Prosecco Dop 951 +0,5% Delle Venezie Dop 193 +9% Conegliano Valdobbiadene - Prosecco Dop 170 -17,3% Asti Dop 123 -7% Amarone della Valpolicella Dop 114 -1,3% Puglia Igp 110 +19,6% Alto Adige Dop 99 +0,6% Veneto Igp 96 -2,6% Barolo Dop 87 -2,7% Chianti Classico Dop 84 +2,3% Chianti Dop 84 +1,9% Terre Siciliane Igp 78 +10,5% Valpolicella Ripasso Dop 76 -18,6% Brunello di Montalcino Dop 74 -2,4% Lugana Dop 73 -21,6%

La GDO italiana: crescita moderata e discount protagonisti

La GDO registra 6,2 miliardi di euro di vendite Dop Igp (+1,1%) nel 2024. I discount mostrano il ritmo più sostenuto e il Sud segna l’incremento più rilevante. Nel 2025 il trend resta positivo con un +1% nei primi nove mesi, segnale di una domanda stabile nonostante il contesto economico.

Occupazione in aumento e filiere più giovani

Gli operatori attivi nelle filiere certificate sono 183.823, in lieve calo, ma gli occupati salgono a 864.441 (+1,6%). Le imprese Dop Igp risultano guidate da imprenditori più giovani, più formati e più innovativi rispetto alla media agricola nazionale. La produttività risulta inoltre oltre tre volte superiore. I consorzi autorizzati salgono a 328, segno di un sistema sempre più strutturato.

Dop economy 2024: crescita in 14 regioni e territori sempre più centrali nella filiera certificata

Il 2024 conferma un’evoluzione positiva e diffusa della Dop economy regionale, secondo i dati del XXIII Rapporto Ismea-Qualivita. Quattordici regioni su venti registrano valori più alti rispetto al 2023, mentre a livello provinciale due territori su tre (65%) segnano un incremento del valore delle produzioni certificate. In oltre una provincia su quattro (26%), la crescita raggiunge una variazione a doppia cifra, evidenziando un andamento omogeneo e capillare.

Prime 10 regioni per impatto economico Dop e Igp Regione Valore cibo* Valore vino* Valore totale* Variazione Veneto 573 4.363 4.936 +2,2% Emilia-Romagna 3.535 459 3.994 +3% Lombardia 2.407 494 2.901 +13,1% Piemonte 384 1.180 1.564 -2,8% Toscana 187 1.139 1.326 +0,5% Friuli Venezia Giulia 436 862 1.298 +8,1% Trentino Alto-Adige 342 672 1.014 -0,9% Campania 846 99 945 +3,1% Puglia 112 599 711 +12,2% Sicilia 139 442 581 +4%

Il Nord traina la Dop economy italiana

Le quattro regioni del Nord-Est si confermano il principale polo economico della Dop economy italiana, con 11,24 miliardi di euro e un incremento del +2,8% su base annua. L’area rappresenta da sola il 54% del valore nazionale Dop Igp. Il Veneto, con 4,94 miliardi di euro, sfiora i 5 miliardi e cresce del +2,2%. Aumentano anche Emilia-Romagna (+3,0%) e Friuli-Venezia Giulia (+8,1%), mentre il Trentino-Alto Adige segna un leggero calo (-0,9%).

Il Veneto è la regione italiana col valore pi alto tra cibo e vino

Ottima performance complessiva anche nel Nord-Ovest, che raggiunge 4,58 miliardi di euro, pari a un +7,1%. A trainare l’area è soprattutto la Lombardia, che con 2,9 miliardi di euro mette a segno un aumento del +13,1%, proseguendo un percorso di crescita che prosegue da quattro anni consecutivi. Si registra invece un calo in Piemonte (-2,8%), mentre la Liguria (+18,8%) e la Valle d’Aosta (+3,5%) segnano incrementi rilevanti.

Sud e Isole in rialzo, con alcuni segnali di frenata. Centro Italia: lieve calo complessivo

Il comparto certificato dell’area Sud e Isole raggiunge 3,16 miliardi di euro, segnando un incremento del +3,4% sul 2023. Le dinamiche più positive riguardano Campania (+3,1%), Puglia (+12,2%) e Sicilia (+4,0%), affiancate da risultati favorevoli in Abruzzo (+4,1%) e Calabria (+8,2%). Si registrano invece flessioni in Sardegna (-6,5%) e Molise (-17%), che interrompono la tendenza espansiva. Il Centro Italia conferma un lieve arretramento. Dopo la contrazione del 2023, l’area segna un ulteriore -0,9%, nonostante il lieve recupero della Toscana (+0,5%) e la crescita dell’Umbria (+3,4%). Il dato regionale risulta condizionato dalla performance delle altre realtà del territorio, che non riescono a compensare il quadro complessivo.

Le aree territoriali di maggiore valore

Il quadro complessivo conferma il Veneto (4,94 miliardi di euro) e l’Emilia-Romagna (3,99 miliardi) come prime regioni per valore economico della Dop economy. Seguono Lombardia (2,90 miliardi) e Piemonte (1,56 miliardi), cui si aggiungono Toscana (1,33 miliardi), Friuli-Venezia Giulia (1,30 miliardi) e Trentino-Alto Adige (1,01 miliardi).

Sul fronte provinciale, Treviso guida la classifica con 2,26 miliardi di euro, seguita da Parma (1,61 miliardi), Verona (1,40 miliardi) e Brescia (1,03 miliardi), che supera per la prima volta la soglia del miliardo. Vicina a questo valore si posiziona anche Cuneo (923 milioni di euro). All’interno delle prime dieci province, mostrano una crescita significativa Modena (+8,4%), Udine (+8,2%), Reggio Emilia (+8,0%) e Mantova (+20,9%), che supera Siena, sostanzialmente stabile rispetto al 2023.

Un quadro territoriale sempre più articolato

Il 2024 fotografa una Dop economy che rafforza la propria dimensione territoriale, con una distribuzione del valore sempre più ampia, regioni più competitive e province che consolidano il proprio ruolo all’interno delle filiere certificate. Con 14 regioni in crescita, il settore conferma una tenuta strutturale che si riflette sull’intero comparto agroalimentare italiano, contribuendo a definire nuovi equilibri produttivi e nuove traiettorie di sviluppo.