Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 27 novembre 2025

Addio alla friggitrice tradizionale: frittura ad aria ultrarapida con i forni Rational

La frittura ad aria entra nelle cucine professionali con iCombi Pro e iHexagon di Rational. Due sistemi che permettono di ottenere patatine (e non solo) croccanti, gustose e leggere, riducendo grassi, tempi e sprechi

di Redazione Italia a Tavola
 
27 novembre 2025 | 20:00

La frittura ad aria è sempre più presente anche nella ristorazione professionale. Grazie a iCombi Pro e iHexagon di Rational, è possibile friggere patatine fritte, pollo o verdure con un risultato croccante e uniforme, utilizzando fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

L’accessorio CombiFry assicura una doratura uniforme e risultati impeccabili

iCombi Pro e CombiFry: la potenza del forno che frigge ad aria

Nel forno professionale iCombi Pro, l’accessorio CombiFry trasforma il sistema in una vera friggitrice ad aria. L’aria calda circola in modo omogeneo intorno al cibo, garantendo una doratura uniforme e una consistenza croccante, ideale per patatine, nuggets, crocchette o verdure pastellate.

Frittura ad aria con iCombi Pro: patatine croccanti e dorate con meno grassi

Grazie alla struttura forata e alla curvatura brevettata del cestello, l’aria raggiunge ogni lato dell’alimento, assicurando risultati di alta qualità e una cottura più sana.
Con il sistema iCareSystem AutoDose, il forno si pulisce autonomamente, semplificando la gestione e migliorando l’efficienza operativa.

I vantaggi della frittura ad aria con iCombi Pro

  • Fino al 75% in meno di grassi e 90% in meno di acrilammide rispetto alla frittura tradizionale.
  • Risultati costanti grazie alla circolazione uniforme dell’aria.
  • Maggiore sostenibilità, con riduzione del consumo di olio, acqua ed energia.
  • Risparmio economico: nessun costo di smaltimento dell’olio e minore manutenzione.
  • Sicurezza in cucina: meno schizzi, meno rischio di ustioni e minore presenza di grasso nell’aria.

iHexagon: la frittura ad aria ad alta velocità

Il nuovo iHexagon di Rational porta la frittura ad aria a un livello superiore. Grazie alla combinazione di microonde e calore ventilato, cuoce fino al 30% più velocemente rispetto a iCombi Pro, mantenendo inalterata la qualità degli alimenti.

iHexagon combina calore ventilato e microonde per una frittura ad aria ultrarapida

Su una superficie di appena un metro quadrato, iHexagon sostituisce più apparecchi - come piastre, forni o friggitrici - e permette di friggere senza olio con l’accessorio CombiFry.
Ideale per patatine croccanti, snack da asporto o piatti à la carte, garantisce una resa elevata anche in pieno servizio.

Frittura ad aria: qualità, velocità e sostenibilità

Con iHexagon e iCombi Pro, Rational offre una soluzione completa per chi desidera friggere in modo più efficiente e salutare. I vantaggi sono concreti: tempi di cottura ridotti, riduzione dei consumi, migliore qualità del cibo e maggiore sicurezza per il personale. Le patatine fritte ad aria mantengono croccantezza e gusto autentico, con una resa costante anche dopo la rigenerazione.

Rational Italia
Via Peppino Impastato 34A 30174 Venezia
Tel +39 041 8629050

