Gucci Osteria Beverly Hills chiude: il progetto di Massimo Bottura a Los Angeles si ferma

La chiusura di Gucci Osteria Beverly Hills è ormai definitiva. Dopo la comunicazione dello chef Mattia Agazzi, anche Gucci ha confermato che il ristorante non proseguirà le proprie attività. Ed effettivamente la sede di Beverly Hills non risulta più presente sul sito ufficiale di Gucci Osteria, è stata rimossa dalla lista dei ristoranti sul portale della Francescana Family e non compare più neppure tra i locali segnalati dalla Guida Michelin.

Massimo Bottura con il team di Gucci Osteria Beverly Hills

Dal debutto nel 2020 alla stella Michelin

Gucci, contattata dalla stampa internazionale, ha ribadito che la boutique di Rodeo Drive resterà operativa. La chiusura rientra in un processo più ampio di revisione degli spazi retail e delle esperienze lifestyle all’interno dei flagship. La maison non ha fornito ulteriori dettagli sui tempi e sulle modalità della ristrutturazione, ma la decisione lascia intendere una riprogettazione del modo in cui la marca integra la ristorazione nel proprio modello di relazione con il pubblico.

Gucci Osteria di Beverly Hills ha chiuso i battenti

La sede californiana aveva aperto nel febbraio 2020 come estensione della collaborazione tra Gucci e Massimo Bottura, iniziata nel 2018 con la prima Gucci Osteria a Firenze. Nonostante l’apertura in una fase segnata dalle limitazioni globali, il ristorante di Beverly Hills aveva ottenuto nel 2021 la stella Michelin, riconoscimento che aveva consolidato la sua presenza nella scena gastronomica di alto profilo della contea di Los Angeles.

La scelta di chiudere non sembrerebbe dunque legata alla performance della cucina, ma a un diverso orientamento strategico della maison che consta di altre tre sedi, di cui una in Italia. Tuttavia bisognerà capire se la decisione rimarrà limitata al locale californiano o se piuttosto coinvolgerà anche le altre location. Al momento, infatti, proseguono le attività a Firenze, Tokyo e Seoul, con le prime due che hanno confermato la stella Michelin.

Le parole di Mattia Agazzi: «Ogni sforzo è valso la pena»

La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dallo chef Mattia Agazzi, che in un lungo messaggio social in occasione dell'ultimo giorno di servizio ha condiviso il suo ringraziamento a ospiti e collaboratori. «È con il cuore spezzato che condivido questa notizia: oggi sarà il nostro ultimo giorno di servizio. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine per il vostro supporto in tutti questi anni».

Gucci Osteria Beverly Hills: lo chef Mattia Agazzi

Agazzi ha poi rivolto parole di riconoscenza al team e ai partner del progetto: «Al nostro incredibile team, al gruppo Francescana e al mio mentore Massimo, grazie per la vostra dedizione incrollabile nel portare in tavola solo la migliore esperienza possibile. Ogni sfida, ogni notte tarda, ogni sforzo è valso la pena grazie al vostro talento e impegno».

Lo chef ha concluso anticipando che a breve comunicherà i suoi nuovi progetti: «Sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito come una famiglia. Porterò questi ricordi con me per sempre. Presto condividerò cosa arriverà dopo». Non ci sono al momento indicazioni sul suo futuro professionale, sebbene non sia esclusa una continuità con la Francescana Family o un eventuale rientro in Italia, all'interno del gruppo o meno.