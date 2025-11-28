Frittura ad aria per la ristorazione: il segreto per servire piatti croccanti e leggeri

Nel settore della ristorazione professionale, la qualità del fritto è da sempre una sfida tra gusto, efficienza e salubrità. Con CHEFTOP-X™ ed EVEREO®, Unox introduce un nuovo modo di concepire la cottura dei fritti e dei finger food, garantendo risultati uniformi, leggeri e costanti nel tempo.

Frittura ad aria e qualità costante: il segreto di Unox per la ristorazione

CHEFTOP-X™: il forno combinato che sostituisce la friggitrice

Il forno combinato CHEFTOP-X™ rappresenta una valida alternativa alla friggitrice tradizionale. In un unico strumento è possibile preparare patatine croccanti, anelli di cipolla, arancini, olive all’ascolana, cotolette o calamari fritti, oltre a gestire numerose tecniche di cottura come grigliature, rosolature e cottura sottovuoto.

CHEFTOP-X™

Rispetto ai sistemi classici, CHEFTOP-X™ consente di ridurre i consumi energetici, cuocere maggiori volumi in meno tempo e ottenere una frittura più salutare, senza olio e con una croccantezza impeccabile.

Frittura ad aria con la tecnologia AIR.Tornado™

Cuore del sistema è AIR.Tornado™, tecnologia esclusiva Unox dedicata alla frittura ad aria. Un potente sistema di ventilazione multi-ventola, con rotazioni fino a 3600 giri al minuto, diffonde l’aria calda in modo uniforme, dorando ogni prodotto all’esterno e mantenendolo morbido all’interno.

Grazie al controllo intelligente dell’umidità in camera di cottura, si ottiene una frittura asciutta, leggera e sostenibile, ideale per chi deve gestire grandi volumi di servizio mantenendo la massima qualità.

Efficienza e produttività: l’esempio della AMEX Arena

Le potenzialità del sistema sono già visibili in contesti ad alta produttività. Presso la AMEX Arena di Brighton, i forni CHEFTOP-X™ vengono impiegati per servire migliaia di porzioni perfettamente croccanti in tempi ridotti, durante intervalli, pre e post partita. Un caso concreto di come tecnologia e rendimento operativo possano convivere.

Dalla cucina allo stadio: la frittura perfetta firmata Unox alla AMEX Arena

EVEREO®: il segreto per mantenere il fritto sempre perfetto

Per garantire fragranza e croccantezza nel tempo, Unox ha sviluppato EVEREO®, il sistema di conservazione a temperatura di servizio più preciso e performante del mercato.

EVEREO®

Grazie a una gestione ottimale del calore, mozzarelle in carrozza, panzerotti, cotolette e altri piatti restano caldi per ore, conservando texture e sapore come appena fritti. Il risultato è un servizio più rapido, qualità costante e zero sprechi, anche durante i momenti di massima affluenza.

Frittura più sana, efficiente e sostenibile

Con CHEFTOP-X™ ed EVEREO®, Unox offre ai professionisti della cucina strumenti per una frittura più leggera, una gestione ottimizzata dei tempi di servizio e una maggiore produttività. Un approccio che unisce salute, efficienza e qualità costante, riscrivendo le regole della frittura professionale.