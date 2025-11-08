Menu Apri login
Autunno in fiore: 100mila tulipani trasformano il Parco Sigurtà in spettacolo globale

Al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio sbocciano 100 mila tulipani in autunno, un primato mondiale. Fiori, giacinti e narcisi creano uno spettacolo unico tra foliage e colori vivaci

di Renato Andreolassi
 
08 novembre 2025 | 11:14

Gli ultimi, e ancora numerosi, turisti (soprattutto) tedeschi che soggiornano in questo periodo sul Lago di Garda, sono increduli e stupiti. «Per la prima volta al mondo, dopo 3 anni di sperimentazione, siamo riusciti a far sbocciare 100 mila tulipani in autunno. Abbiamo battuto anche gli olandesi», dichiara Giuseppe Sigurtà, che annuncia che al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio (Vr), un polmone verde di oltre mezzo milione di metri quadrati, c’è da ammirare una fioritura spettacolare, più unica che rara. Un primato mondiale di colore e bellezza che si manifesta in queste splendide giornate novembrine, alle porte del Garda, non lontano da Verona, assieme a uno show garden accompagnato dal foliage stagionale.

Tulipani fuori stagione al Parco Giardino Sigurtà

Non solo tulupani

I tulipani sono da ammirare nel vasto prato, dopo aver varcato i cancelli della villa palladiana, distribuiti in 24 aiuole e in 200 fioriere di legno collocate nei punti più scenografici dei 60 ettari di questo gioiello naturale che stupisce per 9 mesi all’anno.

Parco Giardino Sigurtà: non solo tulipani

Non solo tulipani: anche giacinti e narcisi contribuiscono allo spettacolo. «Questa speciale fioritura fuori stagione - sottolinea il patron e anima del parco-giardino Giuseppe Sigurtà - è frutto di una strategia interna e ha visto anni di sperimentazione e studi accurati, oltre a un meticoloso lavoro di piantumazione dei bulbi nelle scorse settimane».

Un collegamento con la tulipanomania primaverile

Lo spettacolo floreale si riallaccia alla pluripremiata tulipanomania, la fioritura primaverile di oltre mezzo milione di tulipani in svariate forme e varietà che si ammira da più di dieci anni. Tra le calde tonalità gialle, rosse, ocra, arancio e ruggine del foliage che si manifesta negli aceri e nei ginkgo biloba, spiccano il bianco e il giallo dei tipici fiori olandesi.

Ultima apertura e corsa podistica

Domenica 9 novembre, ultimo giorno di apertura prima della chiusura invernale (riapertura a marzo 2026), si terrà anche una corsa podistica, alla quale sono già iscritte oltre 1.500 persone. Sarà il miglior modo per chiudere con i fuochi d’artificio floreali una lunga stagione che ha portato in riva al Mincio mezzo milione di visitatori, in grande maggioranza stranieri.

Parco Giardino Sigurtà
Via Cavour 1 37067 Valeggio sul Mincio (Vr)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
