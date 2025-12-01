Menu Apri login
Da Paolino, revocata la licenza: irregolarità edilizie per il ristorante dei vip di Capri

Il Comune di Capri ha revocato la licenza al ristorante Da Paolino dopo le verifiche della Guardia di Finanza che hanno segnalato irregolarità edilizie. I proprietari contestano gli addebiti e annunciano ricorso al Tar

di Redazione Italia a Tavola
 
01 dicembre 2025 | 16:33

Il Comune di Capri ha disposto la revoca della licenza commerciale allo storico ristorante Da Paolino, locale molto frequentato anche da personaggi noti. Il provvedimento arriva a seguito delle indagini condotte tra il 7 e l’8 agosto 2025 dalla Guardia di Finanza e dai tecnici comunali, che hanno segnalato 19 irregolarità edilizie.

Da Paolino: contestate 19 irregolarità edilizie

Le contestazioni e l’iter amministrativo

In una nota ufficiale il Comune ha richiamato alcune delle aree interessate: «Il ripostiglio con annesso solaio, gli ambienti destinati a pasticceria, sala dolci, corridoi di disimpegno e preparazioni per celiaci». Parallelamente sono state emesse tre ordinanze di demolizione.

La revoca della licenza non comporterà uno stop immediato, poiché il ristorante è già chiuso per la pausa invernale e la riapertura era prevista per la primavera 2026. I proprietari respingono le accuse e, come riportato dalla stampa locale, intendono presentare ricorso al TAR Campania per contestare il provvedimento.

Un locale simbolo dell’isola

«Da Paolino» è considerato parte della storia gastronomica di Capri. La sala caratterizzata dagli alberi di limone è un’immagine ricorrente nei profili social di molti personaggi dello spettacolo, da Michael Jordan a Tom Cruise. In attesa degli sviluppi amministrativi, resta incerta la futura operatività del ristorante, punto di riferimento per residenti e visitatori.

