La guida “Roma 2026” tra premi e indirizzi da scoprire nel Lazio

La Guida "Roma 2026", edita da La Pecora Nera, è stata presentata a Roma al Mercato di Campagna amica al Circo Massimo. È più ricca della precedente ed ha una nuova veste grafica: la copertina è infatti frutto di un contest nazionale di illustratori e la vincitrice, Giulia Pelizzaro, ha voluto rappresentare con una lettura contemporanea e sensibile il legame tra cibo, territorio e cultura. Tra le maggiori novità, in partnership con l’Arsial, il premio “Lazio Taste Award”, dedicato alle realtà ristorative che valorizzano la cucina laziale. In 476 pagine questa 23esima edizione della guida, l’unica certificata in blockchain, evidenzia le migliori esperienze regionali del gusto: tavole, luoghi per pause golose, locali attenti alla sostenibilità, mercati e botteghe. Ogni recensione è verificabile tramite Qr code o attraverso l’app gratuita “Buon APPetito!”, disponibile per iOS e Android.

La guida “Roma 2026” racconta premi e indirizzi da scoprire nel Lazio

Il valore culturale e territoriale della cucina laziale

Il volume vuole raccontare al meglio il comparto della ristorazione con uno sguardo attento, con l’unica priorità di garantire ai lettori un’informazione onesta, rigorosa e fondata sui fatti. «Raccontiamo solo ciò che viviamo direttamente sul campo - hanno detto gli editori Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo - questo è il modo più responsabile che conosciamo di fare editoria gastronomica». «La cucina del Lazio - ha detto il presidente dell’Arsial Massimiliano Raffa - è un patrimonio economico e culturale straordinario, un linguaggio universale capace di raccontare l’identità dei territori. Valorizzare i ristoranti che scelgono con consapevolezza le materie prime regionali significa sostenere l’intera filiera: dai produttori alle imprese, dalle comunità rurali alle eccellenze innovative che rendono unico il nostro agroalimentare. Arsial sta costruendo un modello nuovo, che mette insieme agricoltura, ristorazione e promozione del territorio. È così che rendiamo la nostra regione più forte, attrattiva e competitiva».

I premi, le sezioni della guida e le insegne selezionate

Il nuovo riconoscimento “Lazio Taste Award” è andato a 14 ristoranti, premiati con una menzione e una targa, per il loro contributo alla promozione della cucina e dei prodotti locali della regione. L’obiettivo futuro è coinvolgere tra i 60-70 ristoratori per creare un circuito di valorizzazione dell’agroalimentare laziale. Il progetto prevede anche premi per altri 6 ristoranti, 3 a Milano e 3 a Torino, per il loro contributo alla diffusione della gastronomia laziale oltre i confini regionali. La collaborazione con Campagna Amica, inoltre, ha consentito di raccontare i mercati impegnati nella diffusione della spesa di prossimità, di una filiera corta e stagionale. «Il nostro valore - ha detto il suo vicedirettore Sonia Mucci - nasce dal rapporto diretto tra produttori agricoli e cittadini, un legame che rappresenta un presidio fondamentale della biodiversità. La nostra rete, promossa da Coldiretti, è oggi una realtà nazionale che riunisce aziende, mercati, agriturismi e iniziative sociali e che riconosce nel cibo un elemento culturale e territoriale».

Il volume comprende tre sezioni: la prima è dedicata alle Tavole, con 243 indirizzi per il pranzo o la cena, suddivisi tra ristoranti gourmet, neo-bistrot creativi, tradizionali, enoteche con cucina, trattorie e osterie, cucine etniche e pizzerie. Segue la sezione delle Pause Golose, che raccoglie 191 locali ideali per una sosta veloce nei diversi momenti della giornata: colazioni, pranzi, merende, aperitivi, cene, locali notturni e proposte continuative. Chiude il percorso la sezione dedicata alle Botteghe, una rete di 274 realtà dove scoprire e acquistare eccellenze gastronomiche. A queste si affiancano i Mercati di Campagna amica, punti di riferimento per chi cerca prodotti agricoli di qualità e a km 0.

La presentazione della guida Roma 2026

A ricevere il nuovo Premio Lazio Taste Award sono state 14 insegne: Il Casaletto, Il Torchio, Lo Stuzzichino, L’Osteria di Ianus, N’Antro, Osteria Anna, Osteria del Borgo, Osteria del Tempo Perso, Piatto Romano, Ristorante degli Angeli, Sora Maria e Arcangelo, Trattoria del Cimino dal 1895, Trecca - cucina di mercato, Vineria Cesare dal 1963. Il simbolo della Pecora Green segnala inoltre 23 indirizzi che si distinguono per l’impegno nell’utilizzo di ingredienti stagionali, la riduzione degli sprechi e un approccio responsabile alla cucina e alla gestione quotidiana. Altre 31 insegne hanno ricevuto il Premio Hqf - High quality food, riconoscimento assegnato alle migliori tavole dell’anno. In cima alla classifica si conferma Il Pagliaccio, incalzato da La Pergola del Rome Cavalieri e seguito, con un punteggio a pari merito, da La Trota, Materia Prima e Pipero. Torna inoltre il Premio Amaro formidabile, dedicato alle migliori selezioni di amari e distillati della Pallini, attribuito a Da Michele, Il Marchese, Osteria di Maccarese. Non manca il Premio Olio evo sull’uso dell’extravergine in cucina, andato a 25 ristoranti, con la partnership con l’azienda olivicola campana Fattoria Ambrosio, con una menzione speciale per Borgo San Giorgio, Il Calice e la Stella, Locanda Ruggieri, particolarmente attenti alla valorizzazione del prodotto.

Risalto anche alle tre Migliori pizzerie che conquistano le 5 Pecore: 180 Grammi Pizzeria, Farinè la Pizza e Mater, mentre sono state 14 le Migliori pause golose della Capitale che ottengono il massimo punteggio. A tre ristoranti, infine, è andato il Premio Amaro formidabile per la selezione di amari e distillati. A tutti i locali che si sono maggiormente contraddistinti nel loro ambito di appartenenza è stata consegnata una targa in porcellana dipinta con la tecnica dell’oro antico, realizzata dall’artista italo-giapponese Yuriko Damiani. La guida "Roma 2026" è in vendita nelle librerie e nel sito della casa editrice al prezzo di 16,90 euro. I contenuti sono presenti anche nell’app gratuita "Buon APPetito!", disponibile per iOS e Android. Ecco, di seguito, la lista completa dei migliori locali premiati.

Lazio Taste Award

Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)

Il Torchio - Frascati (Rm)

Lo Stuzzichino - Campodimele (Lt)

L’Osteria di Ianus - Antrodoco (Ri)

N’Antro - Roma

Osteria Anna - Castelnuovo Parano (Fr)

Osteria del Borgo - Cesano di Roma (Rm)

Osteria del Tempo Perso - Casalvieri (Fr)

Piatto Romano - Roma

Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (Ri)

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (Rm)

Trattoria del Cimino dal 1895 - Caprarola (Vt)

Trecca - cucina di mercato - Roma

Vineria Cesare dal 1963 - Terracina (Lt)

Premio “Pecora Green”

æde - Roma

Aromaticus - Roma

Contatto - Frascati (Rm)

Contrada Rapello - Subiaco (Rm)

Dogma - Roma

Gallo Ristorante di Pesce - Roma

Il Calice e la Stella - Canepina (Vt)

Il Convivio Troiani - Roma

Indigeno - Osteria Ribelle - Roma

La Palazzina - San Cesareo (Rm)

La Tana dei Carbonari - Roccagorga (Lt)

Misticanza - Osteria della Terra - Roma

Mogano - Formello (Rm)

Namo Ristobottega - Tarquinia (Vt)

NuAN - Roma

Prato di Sopra - Grottaferrata (Rm)

Riccioli d’Oro - Roma

Ristorante Delicato - Contigliano (Ri)

Sintesi - Ariccia (Rm)

Tinello Bistrot - Castel Gandolfo (Rm)

UMA - Roma

Zelato - Roma

Zero Miglia - Nettuno (Rm)

Premio “Campagna Amica”

Casa Malgarini - Roma

Casale Verdeluna - Piglio (Fr)

Contrada Rapello - Subiaco (Rm)

Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)

La Tana dei Carbonari - Roccagorga (Lt)

Li Somari - Tivoli (Rm)

Mafè - Osteria Moderna - Roma

Mare Bistrot - Fiumicino (Rm)

Menabó Vino e Cucina - Roma

Osteria Circo - Roma

Osteria di Maccarese - Maccarese (Rm)

Pastorie - Roma

Proloco Trastevere - Roma

Trattoria Pennestri - Roma

Premio Amaro Formidabile

Da Michele - Roma

Il Marchese - Roma

Osteria di Maccarese - Maccarese (Rm)

Premio Fattoria Ambrosio - Uso dell’olio evo

Borgo San Giorgio - Maccarese (Rm) - menzione speciale

Da Cesare - Roma

Da Enzo al 29 - Roma

Da Michele - Roma

Dieci - Nepi (Vt)

I Quintili - Roma

Il Calice e la Stella - Canepina (Vt) - menzione speciale

Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)

Il Torchio - Frascati (Rm)

La Baia - Fregene (Rm)

La Locanda del Bere - Latina

Lento - Vineria con Cucina - Roma

Locanda Ruggieri - Terracina (Lt) - menzione speciale

Mamma Angelina - Roma

Menabó Vino e Cucina - Roma

MIA - Pizzeria Creativa - Roma

Osteria del Borgo - Cesano di Roma (Rm)

Osteria di Maccarese - Maccarese (Rm)

Osteria La Briciola - Tivoli (Rm)

Rimessa Roscioli - Roma

Riso Amaro - Fondi (Lt)

Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (Ri)

Ristorante Delicato - Contigliano (Ri)

Taverna Volpetti - Roma

Tram Tram - Roma

Premio Hqf - High quality food

Il Pagliaccio - Roma

La Pergola del Rome Cavalieri - Roma

La Trota - Rivodutri (Ri)

Materia Prima - Pontinia (Lt)

Pipero - Roma

Acquolina - Roma

Orma - Roma

Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (Rm)

Enoteca La Torre - Roma

Il Tino - Fiumicino (Rm)

Nomos Ante - Roma

Idylio by Apreda - Roma

La Parolina - Trevinano (Vt)

L’Osteria dell’Orologio - Fiumicino (Rm)

Moma - Roma

Retrobottega - Roma

Riso Amaro - Fondi (Lt)

Sintesi - Ariccia (Rm)

Zia Restaurant - Roma

Al Madrigale - Tivoli (Rm)

All’Oro - Roma

Borgo San Giorgio - Maccarese (Rm)

Glass Hostaria - Roma

Green T. - Roma

Il Convivio Troiani - Roma

Kohaku - Roma

Mogano - Formello (Rm)

Per Me - Roma

Pulejo - Roma

Satricvm - Latina

Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (Rm)

Le migliori pizzerie - 5 pecore

180g Pizzeria Romana - Roma

Farinè la pizza - Roma

Mater - Fiano Romano (Rm)

Le migliori pause golose della Capitale - 5 pecore

Barnum Café

Cafè Merenda

Caffè Doria

Casa Matti

Drink Kong

Enofficina

Enoteca L’Antidoto

Faro - Caffè Specialty

La Differenza

La Gourmandise

Mostò

Otaleg!

Pizza Chef

Sancho

Le migliori pause golose della Capitale - 4,5 pecore