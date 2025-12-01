La guida “Roma 2026” tra premi e indirizzi da scoprire nel Lazio

La Guida "Roma 2026", edita da La Pecora Nera, è stata presentata a Roma al Mercato di Campagna amica al Circo Massimo. È più ricca della precedente ed ha una nuova veste grafica: la copertina è infatti frutto di un contest nazionale di illustratori e la vincitrice, Giulia Pelizzaro, ha voluto rappresentare con una lettura contemporanea e sensibile il legame tra cibo, territorio e cultura. Tra le maggiori novità, in partnership con l’Arsial, il premio “Lazio Taste Award”, dedicato alle realtà ristorative che valorizzano la cucina laziale. In 476 pagine questa 23esima edizione della guida, l’unica certificata in blockchain, evidenzia le migliori esperienze regionali del gusto: tavole, luoghi per pause golose, locali attenti alla sostenibilità, mercati e botteghe. Ogni recensione è verificabile tramite Qr code o attraverso l’app gratuita “Buon APPetito!”, disponibile per iOS e Android.
La guida “Roma 2026” racconta premi e indirizzi da scoprire nel Lazio
Il valore culturale e territoriale della cucina laziale
Il volume vuole raccontare al meglio il comparto della ristorazione con uno sguardo attento, con l’unica priorità di garantire ai lettori un’informazione onesta, rigorosa e fondata sui fatti. «Raccontiamo solo ciò che viviamo direttamente sul campo - hanno detto gli editori Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo - questo è il modo più responsabile che conosciamo di fare editoria gastronomica». «La cucina del Lazio - ha detto il presidente dell’Arsial Massimiliano Raffa - è un patrimonio economico e culturale straordinario, un linguaggio universale capace di raccontare l’identità dei territori. Valorizzare i ristoranti che scelgono con consapevolezza le materie prime regionali significa sostenere l’intera filiera: dai produttori alle imprese, dalle comunità rurali alle eccellenze innovative che rendono unico il nostro agroalimentare. Arsial sta costruendo un modello nuovo, che mette insieme agricoltura, ristorazione e promozione del territorio. È così che rendiamo la nostra regione più forte, attrattiva e competitiva».
I premi, le sezioni della guida e le insegne selezionate
Il nuovo riconoscimento “Lazio Taste Award” è andato a 14 ristoranti, premiati con una menzione e una targa, per il loro contributo alla promozione della cucina e dei prodotti locali della regione. L’obiettivo futuro è coinvolgere tra i 60-70 ristoratori per creare un circuito di valorizzazione dell’agroalimentare laziale. Il progetto prevede anche premi per altri 6 ristoranti, 3 a Milano e 3 a Torino, per il loro contributo alla diffusione della gastronomia laziale oltre i confini regionali. La collaborazione con Campagna Amica, inoltre, ha consentito di raccontare i mercati impegnati nella diffusione della spesa di prossimità, di una filiera corta e stagionale. «Il nostro valore - ha detto il suo vicedirettore Sonia Mucci - nasce dal rapporto diretto tra produttori agricoli e cittadini, un legame che rappresenta un presidio fondamentale della biodiversità. La nostra rete, promossa da Coldiretti, è oggi una realtà nazionale che riunisce aziende, mercati, agriturismi e iniziative sociali e che riconosce nel cibo un elemento culturale e territoriale».
Il volume comprende tre sezioni: la prima è dedicata alle Tavole, con 243 indirizzi per il pranzo o la cena, suddivisi tra ristoranti gourmet, neo-bistrot creativi, tradizionali, enoteche con cucina, trattorie e osterie, cucine etniche e pizzerie. Segue la sezione delle Pause Golose, che raccoglie 191 locali ideali per una sosta veloce nei diversi momenti della giornata: colazioni, pranzi, merende, aperitivi, cene, locali notturni e proposte continuative. Chiude il percorso la sezione dedicata alle Botteghe, una rete di 274 realtà dove scoprire e acquistare eccellenze gastronomiche. A queste si affiancano i Mercati di Campagna amica, punti di riferimento per chi cerca prodotti agricoli di qualità e a km 0.
La presentazione della guida Roma 2026
A ricevere il nuovo Premio Lazio Taste Award sono state 14 insegne: Il Casaletto, Il Torchio, Lo Stuzzichino, L’Osteria di Ianus, N’Antro, Osteria Anna, Osteria del Borgo, Osteria del Tempo Perso, Piatto Romano, Ristorante degli Angeli, Sora Maria e Arcangelo, Trattoria del Cimino dal 1895, Trecca - cucina di mercato, Vineria Cesare dal 1963. Il simbolo della Pecora Green segnala inoltre 23 indirizzi che si distinguono per l’impegno nell’utilizzo di ingredienti stagionali, la riduzione degli sprechi e un approccio responsabile alla cucina e alla gestione quotidiana. Altre 31 insegne hanno ricevuto il Premio Hqf - High quality food, riconoscimento assegnato alle migliori tavole dell’anno. In cima alla classifica si conferma Il Pagliaccio, incalzato da La Pergola del Rome Cavalieri e seguito, con un punteggio a pari merito, da La Trota, Materia Prima e Pipero. Torna inoltre il Premio Amaro formidabile, dedicato alle migliori selezioni di amari e distillati della Pallini, attribuito a Da Michele, Il Marchese, Osteria di Maccarese. Non manca il Premio Olio evo sull’uso dell’extravergine in cucina, andato a 25 ristoranti, con la partnership con l’azienda olivicola campana Fattoria Ambrosio, con una menzione speciale per Borgo San Giorgio, Il Calice e la Stella, Locanda Ruggieri, particolarmente attenti alla valorizzazione del prodotto.
Risalto anche alle tre Migliori pizzerie che conquistano le 5 Pecore: 180 Grammi Pizzeria, Farinè la Pizza e Mater, mentre sono state 14 le Migliori pause golose della Capitale che ottengono il massimo punteggio. A tre ristoranti, infine, è andato il Premio Amaro formidabile per la selezione di amari e distillati. A tutti i locali che si sono maggiormente contraddistinti nel loro ambito di appartenenza è stata consegnata una targa in porcellana dipinta con la tecnica dell’oro antico, realizzata dall’artista italo-giapponese Yuriko Damiani. La guida "Roma 2026" è in vendita nelle librerie e nel sito della casa editrice al prezzo di 16,90 euro. I contenuti sono presenti anche nell’app gratuita "Buon APPetito!", disponibile per iOS e Android. Ecco, di seguito, la lista completa dei migliori locali premiati.
Lazio Taste Award
- Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)
- Il Torchio - Frascati (Rm)
- Lo Stuzzichino - Campodimele (Lt)
- L’Osteria di Ianus - Antrodoco (Ri)
- N’Antro - Roma
- Osteria Anna - Castelnuovo Parano (Fr)
- Osteria del Borgo - Cesano di Roma (Rm)
- Osteria del Tempo Perso - Casalvieri (Fr)
- Piatto Romano - Roma
- Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (Ri)
- Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (Rm)
- Trattoria del Cimino dal 1895 - Caprarola (Vt)
- Trecca - cucina di mercato - Roma
- Vineria Cesare dal 1963 - Terracina (Lt)
Premio “Pecora Green”
- æde - Roma
- Aromaticus - Roma
- Contatto - Frascati (Rm)
- Contrada Rapello - Subiaco (Rm)
- Dogma - Roma
- Gallo Ristorante di Pesce - Roma
- Il Calice e la Stella - Canepina (Vt)
- Il Convivio Troiani - Roma
- Indigeno - Osteria Ribelle - Roma
- La Palazzina - San Cesareo (Rm)
- La Tana dei Carbonari - Roccagorga (Lt)
- Misticanza - Osteria della Terra - Roma
- Mogano - Formello (Rm)
- Namo Ristobottega - Tarquinia (Vt)
- NuAN - Roma
- Prato di Sopra - Grottaferrata (Rm)
- Riccioli d’Oro - Roma
- Ristorante Delicato - Contigliano (Ri)
- Sintesi - Ariccia (Rm)
- Tinello Bistrot - Castel Gandolfo (Rm)
- UMA - Roma
- Zelato - Roma
- Zero Miglia - Nettuno (Rm)
Premio “Campagna Amica”
- Casa Malgarini - Roma
- Casale Verdeluna - Piglio (Fr)
- Contrada Rapello - Subiaco (Rm)
- Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)
- La Tana dei Carbonari - Roccagorga (Lt)
- Li Somari - Tivoli (Rm)
- Mafè - Osteria Moderna - Roma
- Mare Bistrot - Fiumicino (Rm)
- Menabó Vino e Cucina - Roma
- Osteria Circo - Roma
- Osteria di Maccarese - Maccarese (Rm)
- Pastorie - Roma
- Proloco Trastevere - Roma
- Trattoria Pennestri - Roma
Premio Amaro Formidabile
- Da Michele - Roma
- Il Marchese - Roma
- Osteria di Maccarese - Maccarese (Rm)
La Guida "Roma 2026"
Premio Fattoria Ambrosio - Uso dell’olio evo
- Borgo San Giorgio - Maccarese (Rm) - menzione speciale
- Da Cesare - Roma
- Da Enzo al 29 - Roma
- Da Michele - Roma
- Dieci - Nepi (Vt)
- I Quintili - Roma
- Il Calice e la Stella - Canepina (Vt) - menzione speciale
- Il Casaletto - Grotte Santo Stefano (Vt)
- Il Torchio - Frascati (Rm)
- La Baia - Fregene (Rm)
- La Locanda del Bere - Latina
- Lento - Vineria con Cucina - Roma
- Locanda Ruggieri - Terracina (Lt) - menzione speciale
- Mamma Angelina - Roma
- Menabó Vino e Cucina - Roma
- MIA - Pizzeria Creativa - Roma
- Osteria del Borgo - Cesano di Roma (Rm)
- Osteria di Maccarese - Maccarese (Rm)
- Osteria La Briciola - Tivoli (Rm)
- Rimessa Roscioli - Roma
- Riso Amaro - Fondi (Lt)
- Ristorante degli Angeli - Magliano Sabina (Ri)
- Ristorante Delicato - Contigliano (Ri)
- Taverna Volpetti - Roma
- Tram Tram - Roma
Premio Hqf - High quality food
- Il Pagliaccio - Roma
- La Pergola del Rome Cavalieri - Roma
- La Trota - Rivodutri (Ri)
- Materia Prima - Pontinia (Lt)
- Pipero - Roma
- Acquolina - Roma
- Orma - Roma
- Pascucci al Porticciolo - Fiumicino (Rm)
- Enoteca La Torre - Roma
- Il Tino - Fiumicino (Rm)
- Nomos Ante - Roma
- Idylio by Apreda - Roma
- La Parolina - Trevinano (Vt)
- L’Osteria dell’Orologio - Fiumicino (Rm)
- Moma - Roma
- Retrobottega - Roma
- Riso Amaro - Fondi (Lt)
- Sintesi - Ariccia (Rm)
- Zia Restaurant - Roma
- Al Madrigale - Tivoli (Rm)
- All’Oro - Roma
- Borgo San Giorgio - Maccarese (Rm)
- Glass Hostaria - Roma
- Green T. - Roma
- Il Convivio Troiani - Roma
- Kohaku - Roma
- Mogano - Formello (Rm)
- Per Me - Roma
- Pulejo - Roma
- Satricvm - Latina
- Sora Maria e Arcangelo - Olevano Romano (Rm)
Le migliori pizzerie - 5 pecore
- 180g Pizzeria Romana - Roma
- Farinè la pizza - Roma
- Mater - Fiano Romano (Rm)
Le migliori pause golose della Capitale - 5 pecore
- Barnum Café
- Cafè Merenda
- Caffè Doria
- Casa Matti
- Drink Kong
- Enofficina
- Enoteca L’Antidoto
- Faro - Caffè Specialty
- La Differenza
- La Gourmandise
- Mostò
- Otaleg!
- Pizza Chef
- Sancho
Le migliori pause golose della Capitale - 4,5 pecore
- 53 Untitled
- Amerina - la pizzetta
- Babingtons
- Bar Sota
- Casa Manfredi
- Claudio Torcè
- Dumpling Bar
- Enoteca La Mescita
- Fax Factory
- Fior di Luna
- Forno Conti & Co.
- Gastromario
- Gelateria daRe
- Gelato Romano
- Gori Gelato
- Grani, farine e caffè
- Günther Gelato
- Jerry Thomas Speakeasy
- Jiamo Lab
- Love
- Marzapane Café & Bakery
- Nero Vaniglia
- Nite Kong
- Nonnarè
- Otaleg!
- Panificio Marè Prati
- Pasticceria Walter Musco
- Piano C - Circolo del vino
- Pizzarium
- Pork’n’Roll
- Ruver - Teglia Frazionata
- Said dal 1923
- Santi Sebastiano e Valentino
- Sensorio Caffee Lab
- Sicché - Roba toscana
- Spaccio Grosso
- Stefano Ferrara - Formaessenza
- Terra Gelato
- Trapizzino
- Tulipane
- Vinificio