A Natale gli italiani preferiscono viaggi e video-ricette al pranzo tradizionale

Il Natale 2025 degli italiani cambia forma: il tradizionale “pranzo in famiglia” cede il passo a viaggi prenotati con largo anticipo, ricerche online di idee regalo più intelligenti e un uso crescente dell’intelligenza artificiale per pianificare menu e shopping. Il risultato? Meno tavole imbandite, più itinerari, risparmi oculati e un Natale che si trasforma — tra voli, hotel, video-ricette e nuove abitudini digitali.

Un Natale sempre meno casalingo: le abitudini degli italiani cambiano

Il Natale 2025 degli italiani sarà meno domestico e più orientato alla mobilità. Le analisi delle ricerche online evidenziano un cambiamento costante: dal 2015 a oggi le query legate al tradizionale «pranzo di Natale» sono diminuite del 54%, mentre nello stesso arco temporale le ricerche «dove andare a Natale» e «dove andare a dicembre» sono raddoppiate.

Secondo i dati più recenti, il 73% degli italiani ha già prenotato un viaggio per dicembre. Non si tratta però di un allontanamento dalle tradizioni gastronomiche, ma di una diversa modalità di fruizione: mentre le ricerche testuali calano, su YouTube la query «pranzo di Natale» cresce del +33,9%, evidenziando l’interesse verso guide pratiche e contenuti video. Una parte delle richieste si sposta anche verso strumenti di intelligenza artificiale, usati sempre più spesso per ottenere consigli su ricette, viaggi e regali.

Il confronto con l’Europa

L’Italia mostra il calo più significativo nell’interesse online per il pranzo natalizio: -54% tra il 2015 e il 2024. In Spagna e Portogallo l’attenzione rimane invece stabile, mentre in Francia e Germania si osservano picchi limitati al periodo dei lockdown. Nei Paesi nordici e nel Regno Unito prevale come da tradizione la cena della Vigilia, con trend complessivamente costanti.

La “Golden Window” per voli e hotel è già iniziata

L’interesse per i viaggi natalizi sta crescendo con anticipo. Nella settimana 43 del 2025 le ricerche «Voli Low Cost Dicembre» aumentano dell’11% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre «Voli Natale 2025» raggiunge un indice di 73 su Google Trends.

Gli italiani seguono una strategia ormai consolidata: prima si individuano i voli, poi si passa agli hotel, con picchi di ricerca costanti a fine novembre. Durante le festività 2024, 18,3 milioni di italiani si erano messi in viaggio, generando un giro d’affari di 14,7 miliardi di euro. Gli indicatori suggeriscono che il 2025 potrebbe superare questi valori.

Regali di Natale: il vero picco tra l’8 e il 14 dicembre

Il Black Friday rappresenta solo l’11,9% dell’interesse complessivo per «regali di Natale». I dati mostrano che il picco di ricerca è atteso tra 8 e 14 dicembre 2025, con oltre il 70% del volume totale concentrato in quei giorni. La tempistica coincide con l’arrivo della tredicesima mensilità, che offre maggiore disponibilità economica per acquisti programmati. Cresce inoltre l’uso del Buy Now Pay Later, sempre più integrato nel budget natalizio.

Gli osservatori rilevano anche un gruppo consolidato di consumatori anticipatari: 6 milioni di italiani hanno iniziato gli acquisti già a fine ottobre e 5,2 milioni hanno comprato prodotti alimentari per le feste. La spesa media stimata si attesta tra 173 e 175 euro a persona, in linea con il 2024 e superiore ai livelli pre-pandemici. Si privilegiano prodotti di qualità e regali sostenibili, con attenzione al valore d’uso.

Black Friday 2025: meno spesa, stesso ruolo strategico

Il Black Friday mantiene la sua funzione di avvio dello shopping natalizio, ma con un approccio più misurato. La spesa media stimata per Black Friday e Cyber Monday 2025 è di 185 euro, pari al -15% rispetto ai 219 euro del 2024. Più di quattro italiani su dieci dichiarano di aver stabilito un budget preciso per contenere le spese. Il 25% anticipa gli acquisti per sfruttare al massimo le promozioni. Le priorità nella scelta del negozio restano spedizione gratuita (77%) e accesso agli sconti (76%). Tempi di consegna e gestione dei resi restano secondari.

L’AI entra stabilmente nello shopping di Natale

Nel 2025 l’intelligenza artificiale diventa parte integrante dell’esperienza d’acquisto: oltre un italiano su tre utilizza già strumenti basati su AI. A livello globale, la quota supera il 70%. L’AI viene impiegata per individuare il prezzo migliore, generare liste personalizzate e monitorare automaticamente le variazioni dei costi. Una trasformazione che modifica l’approccio alla spesa: più razionale, più programmato e meno impulsivo. Alcuni consumatori si interrogano però sul ruolo dell’automazione: «Quanto resta della spontaneità se un algoritmo suggerisce il regalo giusto?». Il Natale 2025 sembra segnare il passaggio a un consumo più consapevole, nel quale la tecnologia semplifica il processo decisionale lasciando all’utente solo la scelta finale.