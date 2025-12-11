Se la Michelin premia la Francia, le persone no: TasteAtlas incorona la cucina italiana

L’Italia è ufficialmente la miglior cucina al mondo secondo la classifica 2025/26 di TasteAtlas, la piattaforma globale che analizza tradizioni gastronomiche e specialità locali attraverso centinaia di migliaia di valutazioni. Un risultato che, ricordiamo, arriva nel momento forse più simbolico, con la cucina italiana che ha appena ottenuto anche il titolo di Patrimonio immateriale dell’umanità dall’Unesco. Con un punteggio di 4.64, guida la classifica davanti a Grecia (prima la scorsa edizione) e Perù.

La cucina italiana batte tutti nella classifica di Taste Atlas

Nella top 10 seguono Portogallo, Spagna, Giappone, Turchia, Cina, Francia e Indonesia. Ed è proprio qui che emerge il contrasto più interessante: nelle classifiche Michelin la Francia domina da sempre per numero di stelle e peso culturale, e continua a essere il riferimento dell’alta ristorazione internazionale. Eppure, nelle preferenze globali raccolte da TasteAtlas - basate sui piatti quotidiani, sulle cucine regionali e su ciò che le persone realmente mangiano e valutano - la cucina francese scivola fuori dalla top 5. Un segnale evidente di come il gusto del pubblico segua logiche diverse rispetto ai criteri della Rossa, soprattutto se si considera che l’Italia domina allo stesso tempo nei piatti, nelle tradizioni regionali e nelle città.

Le migliori 100 cucine del mondo per Taste Atlas

La graduatoria si basa su 590.228 valutazioni verificate relative a 18.912 piatti presenti nel database TasteAtlas. Di seguito, l’elenco completo con, tra parentesi, il punteggio medio:

Italia - 4.64 Grecia - 4.60 Perù - 4.54 Portogallo - 4.53 Spagna - 4.53 Giappone - 4.49 Turchia - 4.49 Cina - 4.48 Francia - 4.48 Indonesia - 4.48 Messico - 4.46 Serbia - 4.45 India - 4.43 Polonia - 4.42 Stati Uniti - 4.42 Vietnam - 4.36 Brasile - 4.36 Croazia - 4.35 Corea - 4.34 Libano - 4.34 Georgia - 4.32 Ungheria - 4.32 Colombia - 4.31 Thailandia - 4.29 Filippine - 4.28 Argentina - 4.27 Germania - 4.27 Russia - 4.27 Malesia - 4.26 Marocco - 4.25 Romania - 4.25 Cile - 4.25 Repubblica Ceca - 4.25 Sudafrica - 4.23 Bulgaria - 4.23 Austria - 4.23 Palestina - 4.23 Egitto - 4.22 Etiopia - 4.22 Canada - 4.20 Tunisia - 4.20 Iran - 4.20 Ucraina - 4.19 Lituania - 4.19 Siria - 4.18 Algeria - 4.18 Paesi Bassi - 4.18 Arabia Saudita - 4.17 Ecuador - 4.17 Inghilterra - 4.16 Svezia - 4.14 Bosnia/Erzegovina - 4.14 Macedonia - 4.14 Venezuela - 4.11 Danimarca - 4.11 Trinidad e Tobago - 4.11 Nicaragua - 4.08 Porto Rico - 4.08 Libia - 4.08 Bangladesh - 4.08 Australia - 4.07 Sri Lanka - 4.07 Finlandia - 4.07 Giordania - 4.07 Bolivia - 4.06 Norvegia - 4.06 Azerbaigian - 4.06 Belgio - 4.05 Cuba - 4.05 Svizzera - 4.05 Iraq - 4.05 Uruguay - 4.04 Pakistan - 4.04 Afghanistan - 4.03 Slovacchia - 4.02 Eritrea - 4.02 Albania - 4.00 Scozia - 4.00 Bielorussia - 4.00 Irlanda - 3.99 Haiti - 3.99 Repubblica Dominicana - 3.99 Paraguay - 3.99 Slovenia - 3.98 Costa Rica - 3.98 Bahamas - 3.97 Armenia - 3.97 Lettonia - 3.96 Estonia - 3.96 Singapore - 3.95 Montenegro - 3.95 Guatemala - 3.95 Israele - 3.94 Malta - 3.94 Nigeria - 3.94 Laos - 3.04 Kenia - 3.93 Kazakistan - 3.92 Qatar - 3.90 Cipro - 3.90

I 100 migliori piatti del mondo per Taste Atlas

L’Italia, però, non domina soltanto la classifica delle cucine mondiali: si impone, infatti, anche nei singoli piatti più apprezzati dalla community di TasteAtlas. Nella Top 10 dei migliori piatti al mondo compaiono due specialità italiane sul podio - la Pizza napoletana al secondo posto e i Tajarin al tartufo bianco d’Alba al terzo - e tre in totale nella top 10, grazie alle Pappardelle al cinghiale in decima posizione.

La pizza è il piatto italiano preferito dalla community di Taste Atlas

Il primato, poi, si conferma lungo tutta la graduatoria: l’Italia è il Paese più rappresentato in assoluto, con 12 piatti nella Top 100, davanti a Turchia (10), Perù e Giappone (7).

Vori-vori (Paraguay) - 4.64 Pizza napoletana (Italia) - 4.58 Tajarin al tartufo bianco d'Alba (Italia) - 4.52 Sate kambing (Indonesia) - 4.52 Cag kebabi (Turchia) - 4.51 Kontosouvli (Grecia) - 4.51 Arroz tapado (Perù) - 4.50 Komplet lepinja (Serbia) - 4.50 Quesabirria / Birria tacos (Messico) - 4.49 Pappardelle al cinghiale (Italia) - 4.47 Barbecue del Texas Centrale (Stati Uniti) - 4.47 Bath kulu badhu - riso e curry singalese (Sri Lanka) - 4.46 Seco de cabrito (Perù) - 4.46 Beyran çorbasi (Turchia) - 4.46 Picanha (Brasile) - 4.45 Siu mei (Cina) - 4.44 Amritsari kulcha (India) - 4.44 Bistecca alla Fiorentina (Italia) - 4.43 Pollo a la brasa (Perù) - 4.43 Empanadas Tucumanas (Argentina) - 4.43 Leitão da bairrada (Portogallo) - 4.43 Ramen in stile Yokohama (Giappone) - 4.43 Cochinita pibil (Messico) - 4.42 Maguro nigiri sushi (Giappone) - 4.42 Païdakia (Grecia) - 4.42 Beyti kebab (Turchia) - 4.42 Tibs (Etiopia) - 4.42 Cordero al palo (Cile) - 4.42 Soto Betawi (Indonesia) - 4.42 Curry Phanaeng (Thailandia) - 4.41 Khao soi (Thailandia) - 4.41 Châteaubriand (Francia) - 4.41 Çökertme kebabi (Turchia) - 4.41 Costela (Brasile) - 4.41 Arroz con bogavante (Spagna) - 4.41 Tagliata di manzo (Italia) - 4.40 Tonkotsu ramen (Giappone) - 4.39 Hünkar begendi (Turchia) - 4.39 Bistec a lo pobre (Perù) - 4.39 Inasal na manok (Filippine) - 4.39 Ceviche de conchas negras (Perù) - 4.39 Sate Padang (Indonesia) - 4.39 Asado (Argentina) - 4.38 Tom kha gai (Thailandia) - 4.38 Jalea (Perù) - 4.38 Lobster Roll del Maine (Stati Uniti) - 4.38 Hotate nigiri sushi (Giappone) - 4.38 Iskender kebap (Turchia) - 4.37 Parmigiana alla napoletana (Italia) - 4.37 Carne de porco à Alentejana (Portogallo) - 4.37 Lohikeitto - zuppa di salmone (Finlandia) - 4.37 Sinigang na baboy (Filippine) - 4.37 Kuzu sis (Turchia) - 4.37 Strapatsada (Grecia) - 4.37 Camarones al mojo de ajo (Messico) - 4.37 Tagliatelle al ragù alla Bolognese (Italia) - 4.36 Adana kebap (Turchia) - 4.36 Giouvetsi (Grecia) - 4.36 Cordero asado (Spagna) - 4.36 Sinigang (Filippine) - 4.36 Alinazik kebab (Turchia) - 4.36 Sirnica (Bosnia ed Erzegovina) - 4.36 Hot pot taiwanese (Taiwan) - 4.36 Murgh karahi - pollo karahi (Pakistan) - 4.36 Tanjia (Marocco) - 4.36 Murgh makhani - butter chicken (India) - 4.35 Kare - curry giapponese (Giappone) - 4.35 Gambas al ajillo (Spagna) - 4.35 Sake nigiri sushi (Giappone) - 4.35 Risotto ai funghi porcini (Italia) - 4.35 Linguine allo scoglio (Italia) - 4.35 Hyderabadi biryani (India) - 4.35 Galbi (Corea del Sud) - 4.35 Katsu kare (Giappone) - 4.35 Pernil (Porto Rico) - 4.35 Gunkanmaki (Giappone) - 4.35 Fritto misto di pesce (Italia) - 4.35 Burnt Ends (Stati Uniti) - 4.35 Kabab torsh (Iran) - 4.35 Kalakeitto - zuppa di pesce finlandese (Finlandia) - 4.35 Bún bò nam bò (Vietnam) - 4.35 Beijing kao ya - anatra alla pechinese (Cina) - 4.34 Phò bò - pho di manzo (Vietnam) - 4.34 Lomo saltado (Perù) - 4.34 Shahi paneer (India) - 4.34 Mtsvadi (Georgia) - 4.34 Paçanga böregi (Turchia) - 4.34 Barbecue stile Memphis (Stati Uniti) - 4.34 Carbonara (Italia) - 4.33 Lasagne alla Bolognese (Italia) - 4.33 Khachapuri (Georgia) - 4.33 Phat kaphrao (Thailandia) - 4.33 Polvo à Lagareiro (Portogallo) - 4.33 Chtapodi sti schara - polpo alla griglia (Grecia) - 4.33 Gambas à la plancha (Spagna) - 4.33 Samgyeopsal (Corea del Sud) - 4.33 Yóupo miàn - noodles Biáng biáng (Cina) - 4.33 Moqueca Baiana (Brasile) - 4.33 Sopa de lima (Messico) - 4.33 Sopa da pedra (Portogallo) - 4.33

Le 100 migliori food regions del mondo per Taste Atlas

Le preferenze espresse dagli utenti di TasteAtlas non si riflettono solo sulle cucine nazionali, ma riaffiorano con coerenza anche quando si analizzano le cucine regionali. Nella classifica delle 100 migliori food regions al mondo, l’Italia domina nettamente le prime posizioni: Campania ed Emilia-Romagna guidano la graduatoria, seguite da Sicilia, Toscana, Piemonte, Puglia, Lombardia, Liguria, Lazio e Veneto. Una presenza così compatta nelle altissime posizioni rende evidente il peso gastronomico delle regioni italiane nel panorama internazionale.

La Campania è la miglior food region del mondo per Taste Atlas

Nel complesso, l’Italia conta 19 regioni nella Top 100, risultando il Paese più rappresentato e più premiato in assoluto. A distanza seguono Grecia (10 regioni), Francia e Spagna (9 ciascuna), poi Portogallo, Vietnam e Stati Uniti. Un risultato che conferma quanto emerso nella classifica globale delle cucine: non solo l’Italia è considerata la miglior cucina al mondo, ma primeggia anche nella qualità e nella varietà delle sue tradizioni regionali. Di seguito, la classifica completa:

Campania (Italia) - 4.47 Emilia-Romagna (Italia) - 4.45 Creta (Grecia) - 4.42 Sicilia (Italia) - 4.42 Macedonia (Grecia) - 4.41 Cicladi (Grecia) - 4.41 Toscana (Italia) - 4.41 Peloponneso (Grecia) - 4.40 Alentejo (Portogallo) - 4.40 Egeo del Nord (Grecia) - 4.38 Giava (Indonesia) - 4.37 Trás-os-Montes (Portogallo) - 4.36 Piemonte (Italia) - 4.34 Serbia dell’Est e del Sud (Serbia) - 4.35 Tessaglia (Grecia) - 4.34 Puglia (Italia) - 4.33 Lombardia (Italia) - 4.33 Sichuan (Cina) - 4.32 Liguria (Italia) - 4.30 Sumatra (Indonesia) - 4.30 Lazio (Italia) - 4.29 Kansai (Giappone) - 4.28 Veneto (Italia) - 4.28 Normandia (Francia) - 4.27 Andalusia (Spagna) - 4.27 Lima Region (Perù) - 4.24 Vietnam Centrale (Vietnam) - 4.24 Great Plains del Sud (Stati Uniti) - 4.24 Istria (Croazia) - 4.23 Algarve (Portogallo) - 4.23 Galizia (Spagna) - 4.22 Castiglia e León (Spagna) - 4.22 Marmara (Turchia) - 4.22 Zlatibor District (Serbia) - 4.22 Sardegna (Italia) - 4.21 Bretagna (Francia) - 4.21 Isole Ionie (Grecia) - 4.21 Regione di Kanto (Giappone) - 4.21 Calabria (Italia) - 4.21 India Meridionale (India) - 4.20 Asturie (Spagna) - 4.20 Aquitania (Francia) - 4.20 Louisiana (Stati Uniti) - 4.20 New York (Stati Uniti) - 4.19 Centro-Loira (Francia) - 4.19 Provenza (Francia) - 4.19 Alsazia (Francia) - 4.19 Valtellina (Italia) - 4.18 Città metropolitana di Venezia (Italia) - 4.18 Baviera (Germania) - 4.18 Península de Yucatán (Messico) - 4.18 Dalmazia (Croazia) - 4.18 Occitania (Francia) - 4.18 Friuli-Venezia Giulia (Italia) - 4.18 Vietnam Meridionale (Vietnam) - 4.18 Azzorre (Portogallo) - 4.18 Borgogna (Francia) - 4.17 Oaxaca (Messico) - 4.17 Arequipa Region (Perù) - 4.17 Egeo Meridionale (Grecia) - 4.16 Alpi del Rodano (Francia) - 4.16 New England (Stati Uniti) - 4.16 Hokkaido (Giappone) - 4.16 Samegrelo-Zemo Svaneti (Georgia) - 4.15 Mar Nero Region (Georgia) - 4.15 Alto Adige (Italia) - 4.15 Puebla (Messico) - 4.15 Sporadi (Grecia) - 4.15 California (Stati Uniti) - 4.14 Regione di Primorje-Lika (Croazia) - 4.14 Texas (Stati Uniti) - 4.14 Île-de-France (Francia) - 4.14 Bengala Occidentale (India) - 4.13 Catalunya (Spagna) - 4.13 Città metropolitana di Catania (Italia) - 4.13 Maharashtra (India) - 4.13 Franca Contea (Francia) - 4.13 Provincia di Gaziantep (Turchia) - 4.13 Giava Occidentale (Indonesia) - 4.12 Anatolia Centrale (Turchia) - 4.12 Umbria (Italia) - 4.12 Guangdong (Cina) - 4.12 Tirolo (Austria) - 4.12 Vietnam Settentrionale (Vietnam) - 4.11 Isole Canarie (Spagna) - 4.11 Paesi della Loira (Francia) - 4.11 Savoia (Francia) - 4.11 Alvernia (Francia) - 4.11 Provincia di Salerno (Italia) - 4.11 Aragona (Spagna) - 4.10 Distretto di Coimbra (Portogallo) - 4.10 Delta del Fiume Rosso (Vietnam) - 4.10 Laconia (Grecia) - 4.10 Lago di Ginevra (Svizzera/Francia) - 4.10 Castiglia-La Mancia (Spagna) - 4.10 Croazia Centrale (Croazia) - 4.10 Kerala (India) - 4.10 Distretto di Bragança (Portogallo) - 4.10 Thua Thien-Hue (Vietnam) - 4.10 North Central Coast (Vietnam) - 4.10

Le 100 Best Food Cities per Taste Atlas

Scendendo nel dettaglio delle città, l’Italia conferma in modo ancora più evidente la sua centralità gastronomica. Nella classifica delle 100 Best Food Cities di TasteAtlas, il predominio è netto: Napoli, Milano e Bologna occupano i primi tre posti assoluti, seguite poco dopo da Firenze, Genova e Roma, segnando una presenza italiana senza paragoni nelle prime posizioni.

Napoli, per la community di Taste Atlas, è la città dove si mangia meglio nel mondo

In totale, 28 città italiane rientrano nella Top 100, più del doppio rispetto ai Paesi immediatamente inseguitori come Stati Uniti, Spagna e Francia. Un risultato che completa il quadro emerso dalle cucine nazionali e regionali: il modello gastronomico italiano, radicato nei territori e nelle tradizioni locali, riesce a imporsi anche nelle singole città, diventando il riferimento globale per varietà, qualità e riconoscibilità. Di seguito, la classifica completa: