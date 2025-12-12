Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 12 dicembre 2025  | aggiornato alle 15:56 | 116289 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Rotari

Per gli italiani il marchio Dop è garanzia di qualità e sostenibilità

Lo evidenzia il report di NielsenIQ, con un focus sui formaggi, commissionato da Aecis che riunisce i Consorzi di Provolone Valpadana, Piave e Casciotta di Urbino, analizzando i comportamenti di acquisto degli italiani. Emergono scelte più consapevoli, una crescente attenzione a origine e certificazioni e la disponibilità a riconoscere alle Dop un valore economico e culturale lungo la filiera

di Mariella Morosi
12 dicembre 2025 | 11:10
Per gli italiani il marchio Dop è garanzia di qualità e sostenibilità
Per gli italiani il marchio Dop è garanzia di qualità e sostenibilità

Per gli italiani il marchio Dop è garanzia di qualità e sostenibilità

Lo evidenzia il report di NielsenIQ, con un focus sui formaggi, commissionato da Aecis che riunisce i Consorzi di Provolone Valpadana, Piave e Casciotta di Urbino, analizzando i comportamenti di acquisto degli italiani. Emergono scelte più consapevoli, una crescente attenzione a origine e certificazioni e la disponibilità a riconoscere alle Dop un valore economico e culturale lungo la filiera

di Mariella Morosi
12 dicembre 2025 | 11:10
 

Indice

Cresce l’impegno dei consumatori italiani nella sfida della transizione verso sistemi alimentari sostenibili. Sempre più mettono nel carrello della spesa prodotti a Denominazione di origine protetta (Dop) che rappresentano una garanzia di qualità e sostenibilità, intesa nei suoi vari significati, di valorizzazione del territorio, di tradizione e di genuinità. Anche se si tratta di spendere di più, nell’ultimo anno l’acquisto di prodotti alimentari certificati ha segnato un aumento non solo a valore (+5,8%) ma anche a volume (+2,7%).

La ricerca NielsenIQ e il ruolo di Aecis

È quanto evidenzia la ricerca NielsenIQ, leader mondiale nella consumer intelligence, con un focus specifico sul comparto caseario, commissionata da Aecis, l’Associazione europea cultura, innovazione e sostenibilità, costituita dai Consorzi di tutela dei formaggi Dop Provolone Valpadana, Piave e Casciotta di Urbino. Associati dal 2024, sono impegnati in un’operazione di difesa culturale e sociale attraverso una serie di azioni a carattere divulgativo, formativo e scientifico. L’indagine è stata presentata a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, dal presidente Aecis, Libero Giovanni Stradiotti, e illustrata da Veronica Albanese e Giorgio Pedrazzini dell’ente di ricerca.

Per gli italiani il marchio Dop è garanzia di qualità e sostenibilità

La presentazione del report a Roma

I Consorzi di tutela e l’impatto sui territori

Presenti anche Modesto De Cet del Consorzio tutela Piave Dop, Giovanni Guarnieri del Consorzio tutela Provolone Valpadana Dop e Paolo Cesaretti del Consorzio tutela Casciotta d’Urbino Dop. Nei loro interventi, moderati dalla giornalista Margherita Basso, hanno evidenziato come il marchio di qualità contribuisca a salvaguardare l’occupazione nei territori rurali a rischio di spopolamento e il benessere delle loro comunità. Intervenuta al dibattito anche Roberta Terrigno di Domus Casei Ruminantia.

Scelte di acquisto, qualità e sostenibilità

La ricerca, condotta su un campione rappresentativo di 1.500 acquirenti di formaggi, maschi e femmine residenti in Italia con età compresa tra 25 e 64 anni, ha fatto emergere trend interessanti in grado di orientare decisioni strategiche, trasformando le informazioni in opportunità per l’innovazione e scelte produttive. Il marchio influenza le decisioni di acquisto per oltre la metà degli utenti, con un impatto del 44% del totale. In particolare, per il mercato dei formaggi, prezzo e qualità sono le parole chiave nella scelta d’acquisto. Uno shopper su 3 sceglie un negozio specifico per comprare quelli preferiti e nella scelta predilige punti vendita specializzati che offrono prodotti con marchi di certificazione geografica. Oltre la metà degli intervistati ha detto di essere disposta a pagare mediamente il 10% in più per i formaggi che garantiscono la provenienza e la qualità tipica del loro territorio.

Per gli italiani il marchio Dop è garanzia di qualità e sostenibilità

Per il mercato dei formaggi, prezzo e qualità sono le parole chiave nella scelta d’acquisto

«Le nostre Dop sono una vera e propria ricchezza riconosciuta anche dall’Europa, a cui gli italiani non rinunciano - ha detto il presidente Stradiotti - e parlare di cultura legata all’innovazione rende immediatamente visibili i nostri obiettivi. I Consorzi di tutela associati nella progettualità dimostrano di voler essere protagonisti nel sostenere questo passaggio, investendo in risorse umane e finanziarie. In questo complesso processo di transizione, i prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica godono del vantaggio di essere, per vocazione naturale, portatori sani di buone pratiche rispettose di valori etici, ambientali, economici, intimamente legati al territorio da cui traggono la propria origine. Sono oggi in una posizione strategica per rispondere alle sfide della sostenibilità del nostro tempo e rappresentano anche un modello per altri settori economici intenzionati a intraprendere un analogo percorso». Un fattore di scelta sempre più determinante è quello della sostenibilità: nella Grande distribuzione il concetto è presente sulle etichette di oltre 120 referenze di largo consumo che generano circa 45 miliardi di euro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Dop Dop economy Italia made in Italy formaggi NielsenIQ AecisLibero Giovanni Stradiotti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Diemme
Robo
Tirreno CT
Diemme
Robo
Tirreno CT
Ar.Pa
Galbani Professionale

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025