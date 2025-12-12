Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 12 dicembre 2025  | aggiornato alle 20:19 | 116300 articoli pubblicati

limone sul garda

Una perla del lago di Garda entra nei Borghi più belli d’Italia

Stiamo parlando di Limone sul Garda, borgo di mille abitanti che, tra tutela del paesaggio, qualità urbana e visione turistica, ha superato l’esame del Club: un riconoscimento che misura coerenza e cura

di Renato Andreolassi
 
12 dicembre 2025 | 15:59

Non si raggiunge tanto facilmente, ma merita. Eccome! Piccolo borgo con un migliaio di abitanti, ma gigante turistico capace di attrarre e far registrare oltre un milione di presenze ogni anno (esattamente, al 31 ottobre scorso, 1,162 milioni). Si tratta di Limone sul Garda, ultimo comune bresciano al confine con il Trentino, entrato ufficialmente nel club dei Borghi più belli d’Italia. La perla del Benaco da giovedì 11 dicembre 2025 fa parte infatti del gotha nazionale: «Il meglio che l’Italia nascosta ha da offrire al mondo».

Limone sul Garda nel club dei Borghi più belli d’Italia

Un riconoscimento che valorizza patrimonio e identità

Un riconoscimento di grande prestigio che valorizza la qualità del patrimonio urbano, paesaggistico e culturale di un angolo di Mediterraneo al Nord. «L’ammissione al Club - è stato detto in consiglio comunale - è il risultato di un’attenta valutazione effettuata dagli ispettori dell’associazione, che hanno rilevato il patrimonio del centro storico, la tutela e la cura dell’ambiente, la presenza di tradizioni vive e l’alta qualità dell’offerta culturale e turistica».

Limone sul Garda è un angolo di Mediterraneo al Nord

L’obiettivo dell’operazione è consentire a Limone di rafforzare la propria presenza nei circuiti nazionali e internazionali, di accedere a progetti dedicati alla valorizzazione dei piccoli centri e di collaborare con una rete di eccellenze italiane. Soddisfazione è stata espressa dallo storico sindaco, Franceschino ChiccoRisatti, operatore turistico a livello europeo. «È un traguardo importante per la nostra comunità - ha sottolineato - che premia l’impegno costante nella valorizzazione del territorio, nella manutenzione e cura del borgo e nello sviluppo di un turismo sostenibile e rispettoso dell’identità locale».

Sentieri, entroterra e la ciclopedonale sospesa sul Garda

Ma Limone non è solo lago: è anche entroterra, con una mappa di ben 14 sentieri, considerato un vero e proprio paradiso per gli amanti delle passeggiate. E, fiore all’occhiello, dal luglio 2018 ospita il nuovo tratto della pista ciclopedonale che dal paese arriva fino al confine con il Trentino. Si tratta di un’opera unica e straordinaria che permette di percorrere, a piedi o in bici, un tratto a strapiombo sul Garda, godendo di una vista mozzafiato fra lago e cielo.

© Riproduzione riservata

 
Limone sul Garda lago di Garda turismo Borghi più belli d'Italia Brescia LombardiaFranceschino Risatti
 
