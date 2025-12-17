In viaggio 19 milioni di italiani fra Natale, Capodanno ed Epifania

Per le festività di fine anno si muoveranno 19 milioni e 270mila italiani, secondo l’indagine di Tecnè per la Federalberghi. L’analisi evidenzia i flussi turistici durante Natale, Capodanno ed Epifania, con una netta prevalenza del turismo domestico. Il report mostra le abitudini di viaggio degli italiani, le preferenze per le destinazioni interne e l’importanza delle feste come motore per il settore turistico nazionale.

Feste di fine anno: 19 milioni e 270 mila italiani in viaggio

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per la Federalberghi, saranno 19 milioni e 270 mila gli italiani a mettersi in viaggio per le festività di fine anno. Si tratta di un dato complessivo che comprende i diversi momenti festivi, dal Natale all’Epifania. «Le festività di fine anno rappresentano un periodo particolarmente dinamico per il turismo interno», evidenzia il rapporto. L’indagine mostra come molti cittadini italiani approfittino dei giorni di vacanza per spostarsi, sia per motivi di relax sia per visitare familiari e amici.

Il Natale come momento centrale

Il periodo natalizio continua a giocare un ruolo di primo piano nelle scelte di viaggio. La maggior parte degli italiani sceglie di partire proprio per trascorrere i giorni di Natale fuori casa, approfittando di ponti e vacanze brevi.

«Il Natale rimane una ricorrenza chiave per i viaggi in Italia», sottolinea l’analisi di Tecnè, che conferma come il turismo durante questo periodo sia concentrato soprattutto su mete domestiche, riflettendo una consolidata preferenza per il nostro Paese.

Capodanno ed Epifania: vince il relax

Anche il Capodanno è un momento significativo per i movimenti dei cittadini italiani. L’indagine evidenzia come una parte consistente della popolazione scelga di organizzare viaggi per trascorrere l’ultimo dell’anno fuori casa, sfruttando le vacanze per brevi soggiorni o esperienze di relax.

Anche l’Epifania contribuisce al totale dei viaggiatori, consolidando la tradizione delle partenze festive. «Questi spostamenti dimostrano come le festività di fine anno siano un momento rilevante per il turismo interno», aggiunge il rapporto.

Tendenze e preferenze nel turismo domestico

L’analisi di Tecnè per la Federalberghi mostra che la maggioranza delle partenze avviene all’interno del territorio nazionale. Gli italiani confermano la preferenza per destinazioni sul suolo nazionale, scegliendo tra città d’arte, località montane o mete balneari, senza allontanarsi troppo dai confini del Paese. «Il turismo domestico resta il trend dominante nelle festività», conclude l’indagine, evidenziando l’importanza di questi spostamenti non solo per i viaggiatori, ma anche per l’economia locale e il settore dell’ospitalità.