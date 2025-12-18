Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 dicembre 2025  | aggiornato alle 02:57 | 116422 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

in bilico

Accordo Ue-Mercosur: proteste e dubbi (anche italiani) frenano il via libero europeo

L’Accordo UE-Mercosur resta in bilico. Proteste a Bruxelles e dubbi italiani evidenziano il rischio per agricoltori e distillatori, mentre la riduzione dei dazi favorirebbe esportazioni di vino, olio, formaggi e alcolici

di Redazione Italia a Tavola
 
18 dicembre 2025 | 19:41

Accordo Ue-Mercosur: proteste e dubbi (anche italiani) frenano il via libero europeo

L’Accordo UE-Mercosur resta in bilico. Proteste a Bruxelles e dubbi italiani evidenziano il rischio per agricoltori e distillatori, mentre la riduzione dei dazi favorirebbe esportazioni di vino, olio, formaggi e alcolici

di Redazione Italia a Tavola
18 dicembre 2025 | 19:41
 

Dopo l'approvazione delle clausole di salvaguardia e di reciprocità approvate dal Parlamento europeo, l’Accordo UE-Mercosur è in discussione in Commissione. Dopo oltre 25 anni di negoziati, l'intesa apre scenari commerciali rilevanti per l’agroalimentare e il settore degli alcolici europei. L’intesa prevede riduzioni tariffarie, accesso a materie prime strategiche e tutela delle Indicazioni Geografiche italiane, ma suscita preoccupazioni tra agricoltori e produttori nazionali. L’Italia mantiene una posizione prudente, richiedendo rassicurazioni agli agricoltori e garanzie sulle importazioni, pur confermando l’intenzione di aderire una volta chiarite le condizioni. In Europa le proteste agricole e le clausole di salvaguardia approvate dall’UE segnano il dibattito sul futuro delle filiere locali e delle esportazioni italiane.

Accordo Ue-Mercosur: proteste e dubbi (anche italiani) frenano il via libero europeo

Proteste a Bruxelles per l'accordo Ue-Mercosur (foto di repertorio)

Accordo UE-Mercosur: opportunità e criticità per l’agroalimentare europeo

L’Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Mercosur, negoziato per oltre 25 anni, rappresenta uno dei principali accordi commerciali per l’UE, con importanti riduzioni tariffarie su prodotti alimentari e accesso a materie prime strategiche, come minerali e litio. I paesi del Mercosur puntano ad aumentare le proprie esportazioni verso l’Europa, in particolare di carne bovina, zucchero, pollame e altri prodotti agricoli. L’obiettivo dei governi europei è invece quello di diversificare le forniture e ridurre la dipendenza da mercati extra-UE, inclusa la Cina. Nonostante le opportunità commerciali, l’intesa ha generato preoccupazioni tra gli agricoltori e allevatori europei, che temono la concorrenza di prodotti sudamericani a basso costo, spesso realizzati secondo standard di produzione meno rigorosi. In risposta a queste criticità, l’UE ha introdotto clausole di salvaguardia aggiuntive per tutelare le filiere europee, garantendo una certa protezione contro possibili squilibri di mercato.

Proteste a Bruxelles e richieste degli agricoltori

Mercoledì oltre cento agricoltori si sono radunati a Place du Luxembourg, davanti al Parlamento europeo a Bruxelles, manifestando contro l’accordo. La protesta ha visto il lancio di patate e uova, l’accensione di fumogeni e piccoli roghi, in un contesto di tensione e disordini.

Parallelamente, il Copa-Cogeca, principale federazione agricola europea, ha organizzato un corteo pacifico partendo dalla Gare du Nord, chiedendo supporto e dialogo con le istituzioni. Una delegazione ha incontrato la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il commissario all’agricoltura Christophe Hansen. «In tempi di incertezza, i nostri agricoltori hanno bisogno di affidabilità e sostegno. L’Europa li accompagnerà con misure mirate e semplificazioni burocratiche», hanno dichiarato i vertici della Commissione.

Posizioni dei governi e leader europei

Alcuni paesi membri, tra cui Germania, Spagna e i paesi nordici, sostengono l’accordo, sottolineando che l’intesa può favorire le esportazioni europee, ridurre l’impatto dei dazi statunitensi e garantire accesso a materie prime strategiche. La Francia e l’Italia, invece, manifestano prudenza e preoccupazione per le conseguenze sul mercato interno. Ma se i transalpini hanno espresso una contrarietà netta, la premier Giorgia Meloni ha una posizione più sfumata.

Accordo Ue-Mercosur: proteste e dubbi (anche italiani) frenano il via libero europeo

La premier italiana Giorgia Meloni

Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha confermato i contatti con il governo italiano, sottolineando che l’intesa non prevede perdite per l’Italia, ma necessita di rassicurazioni agli agricoltori nazionali: «Ho parlato con Meloni e mi ha spiegato che non è contraria all’accordo, ma deve gestire le preoccupazioni degli agricoltori italiani. Ci aspettiamo una decisione nel breve periodo», ha affermato Lula.

Sfide e prospettive per il settore agroalimentare

L’Accordo UE-Mercosur offre opportunità per la commercializzazione di prodotti europei, come vino, olio, formaggi e altri alimenti ad Indicazione Geografica. Tuttavia, le incertezze sul tracciamento delle importazioni, sui costi competitivi dei prodotti esteri e sulle garanzie di qualità e sostenibilità rendono necessaria la vigilanza degli operatori. Le clausole di salvaguardia approvate dall’UE rappresentano uno strumento chiave per proteggere le filiere europee e garantire un equilibrio tra apertura commerciale e tutela dei produttori. L’accordo rimane quindi al centro di un dibattito complesso, in cui interessi commerciali, politiche agricole e sostenibilità ambientale devono trovare un equilibrio, anche alla luce delle pressioni geopolitiche globali.

Assodistil, buone opportunità, ma servono garanzie

L’Accordo UE-Mercosur apre nuove prospettive anche per le esportazioni italiane di alcolici e bevande spiritose, ma solleva anche alcune preoccupazioni per il comparto nazionale. La riduzione dei dazi doganali favorisce la tutela delle Indicazioni Geografiche, come Grappa e Brandy Italiano, offrendo una spinta alle esportazioni verso i Paesi Mercosur. «L’accordo rappresenta certamente una concreta opportunità per il settore degli alcolici nazionali e delle bevande spiritose», dichiara Sandro Cobror, Direttore di Assodistil.

Accordo Ue-Mercosur: proteste e dubbi (anche italiani) frenano il via libero europeo

Sandro Cobror, Direttore di Assodistil

Allo stesso tempo, il comparto distillatorio italiano segnala preoccupazioni relative all’importazione di etanolo a basso costo dai Paesi Mercosur. L’accordo prevede una quota di 650.000 tonnellate di etanolo destinate all’UE, di cui 450.000 tonnellate a dazio zero per uso industriale chimico e 200.000 tonnellate a dazio agevolato per altri usi, quantità che copre circa la metà del consumo totale europeo in questo settore. «Non possiamo nascondere i dubbi legati all’incertezza e alle difficoltà relative al tracciamento dell’uso effettivo; allo stesso tempo evidenziamo la preoccupazione relativa ai prezzi avanzata dai produttori nazionali di alcol», sottolinea Cobror.

Eurovo

Secondo Assodistil, mancano nell’accordo garanzie esplicite sulla qualità e sostenibilità ambientale dei prodotti importati. L’assenza di controlli adeguati potrebbe comportare l’utilizzo dell’alcol importato in settori diversi da quello industriale, mettendo a rischio la produzione nazionale. «Riteniamo necessaria l’attivazione di chiare e solide clausole di salvaguardia nel caso le importazioni arrechino un danno documentato ai produttori europei», conclude Cobror.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Accordo UE-Mercosur Italia agricoltura europea proteste Bruxelles vino italiano olio formaggi distillati dazi doganali clausole salvaguardia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Lucart
Caviar Giaveri
Quattroerre Group
Consorzio Asti DOCG
Lucart
Caviar Giaveri
Quattroerre Group
Consorzio Asti DOCG
TuttoFood

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025