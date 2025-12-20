Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 20 dicembre 2025  | aggiornato alle 14:20 | 116463 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

il libro

Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Con ricette semplici, nutrienti e gustose, il libro della Fondazione Valter Longo trasforma le feste in momenti più salutari, tra piatti italiani e ispirazioni internazionali, senza rinunciare al gusto e alla gioia della cucina

di Redazione Italia a Tavola
 
20 dicembre 2025 | 09:00

Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Con ricette semplici, nutrienti e gustose, il libro della Fondazione Valter Longo trasforma le feste in momenti più salutari, tra piatti italiani e ispirazioni internazionali, senza rinunciare al gusto e alla gioia della cucina

di Redazione Italia a Tavola
20 dicembre 2025 | 09:00
 

Il nuovo volume Il Gusto della Longevità, pubblicato dalla Fondazione Valter Longo, propone un percorso culinario che unisce benessere, piacere del gusto e cultura gastronomica. Con oltre 159 pagine, il libro esplora ricette semplici e appaganti, tra cui una selezione speciale dello chef Niko Romito, per offrire piatti sani senza rinunciare alla gioia di cucinare.

Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Il Gusto della Longevità

Dalla cucina italiana al mondo: un itinerario gastronomico

Il libro attraversa l’Italia da Nord a Sud - dal Friuli alla Liguria, dall’Abruzzo alla Calabria, fino a Puglia e Sardegna - e si apre a suggestioni internazionali che spaziano dal Mediterraneo al Giappone, Taiwan, Costa Rica, Messico e California. Ogni ricetta combina ingredienti semplici e nutrienti, con tabelle nutrizionali e approfondimenti scientifici, storici e culturali.

Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Insalata di cavolo riccio, uvetta e noci

Ricette firmate dallo chef Niko Romito

Tra le proposte dello chef internazionale Niko Romito si trovano piatti che esaltano il valore del vegetale e la qualità degli ingredienti:

  • Zuppa di carciofi, patate e porri

  • Insalata di tuberi con salsa verde e rafano

  • Lenticchie, nocciole e aglio

  • Merluzzo al vapore con peperone arrostito e spinacini

Ogni piatto riflette l’equilibrio tra gusto e salute, pensato per rendere l’alimentazione quotidiana più consapevole e appagante.

Manifesto per il Gusto della Longevità

Nel settembre 2025, la collaborazione tra Valter Longo e Niko Romito ha portato alla nascita del Manifesto per il Gusto della Longevità, un documento che propone un nuovo approccio al cibo e alla cucina, valorizzando preparazioni nutrienti, piatti bilanciati e il piacere di sperimentare in cucina.

Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Pasta e vaianeia

Ricette per tutti: da chef professionisti a cuochi amatoriali

Il libro raccoglie anche ricette di cuochi e cuoche amatoriali selezionati durante le edizioni del Nutrition & Longevity Festival. Le sezioni dedicate al Fast Food sano e al Tex-Mex & Cal-Mex offrono spunti pratici per spuntini equilibrati, ideali per famiglie, bambini e adolescenti, senza rinunciare al gusto.

Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Burger di patate dolci, fagioli pinto e broccoli

Un regalo per chi ama mangiare bene e vivere meglio

Il Gusto della Longevità si propone come uno strumento concreto per adottare un’alimentazione consapevole, capace di coniugare salute, piacere e cultura gastronomica. Perfetto come idea regalo, il libro invita a scoprire nuovi sapori, sperimentare in cucina e apprezzare la gioia di un pasto equilibrato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Gusto della Longevità Valter Longo ricette salutari Niko Romito alimentazione consapevole cucina italiana piatti nutrienti libri di cucina cucina equilibrata benessere alimentare
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Electrolux
Brita
Nexi
TreValli
Electrolux
Brita
Nexi
TreValli
Hospitality

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025