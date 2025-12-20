Piatti nutrienti per le feste: consigli della Fondazione Valter Longo e dello chef Romito

Il nuovo volume Il Gusto della Longevità, pubblicato dalla Fondazione Valter Longo, propone un percorso culinario che unisce benessere, piacere del gusto e cultura gastronomica. Con oltre 159 pagine, il libro esplora ricette semplici e appaganti, tra cui una selezione speciale dello chef Niko Romito, per offrire piatti sani senza rinunciare alla gioia di cucinare.

Il Gusto della Longevità

Dalla cucina italiana al mondo: un itinerario gastronomico

Il libro attraversa l’Italia da Nord a Sud - dal Friuli alla Liguria, dall’Abruzzo alla Calabria, fino a Puglia e Sardegna - e si apre a suggestioni internazionali che spaziano dal Mediterraneo al Giappone, Taiwan, Costa Rica, Messico e California. Ogni ricetta combina ingredienti semplici e nutrienti, con tabelle nutrizionali e approfondimenti scientifici, storici e culturali.

Insalata di cavolo riccio, uvetta e noci

Ricette firmate dallo chef Niko Romito

Tra le proposte dello chef internazionale Niko Romito si trovano piatti che esaltano il valore del vegetale e la qualità degli ingredienti:

Zuppa di carciofi, patate e porri

Insalata di tuberi con salsa verde e rafano

Lenticchie, nocciole e aglio

Merluzzo al vapore con peperone arrostito e spinacini

Ogni piatto riflette l’equilibrio tra gusto e salute, pensato per rendere l’alimentazione quotidiana più consapevole e appagante.

Manifesto per il Gusto della Longevità

Nel settembre 2025, la collaborazione tra Valter Longo e Niko Romito ha portato alla nascita del Manifesto per il Gusto della Longevità, un documento che propone un nuovo approccio al cibo e alla cucina, valorizzando preparazioni nutrienti, piatti bilanciati e il piacere di sperimentare in cucina.

Pasta e vaianeia

Ricette per tutti: da chef professionisti a cuochi amatoriali

Il libro raccoglie anche ricette di cuochi e cuoche amatoriali selezionati durante le edizioni del Nutrition & Longevity Festival. Le sezioni dedicate al Fast Food sano e al Tex-Mex & Cal-Mex offrono spunti pratici per spuntini equilibrati, ideali per famiglie, bambini e adolescenti, senza rinunciare al gusto.

Burger di patate dolci, fagioli pinto e broccoli

Un regalo per chi ama mangiare bene e vivere meglio

Il Gusto della Longevità si propone come uno strumento concreto per adottare un’alimentazione consapevole, capace di coniugare salute, piacere e cultura gastronomica. Perfetto come idea regalo, il libro invita a scoprire nuovi sapori, sperimentare in cucina e apprezzare la gioia di un pasto equilibrato.