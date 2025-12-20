Menu Apri login
sabato 20 dicembre 2025

Spese natalizie

Regali di Natale 2025: enogastronomia e bellezza guidano i consumi

Da un'analisi di Confcommercio i consumi natalizi hanno più acquirenti, con spesa stabile rispetto al '24. Enogastronomia e bellezza guidano i regali, mentre la tredicesima è destinata soprattutto a casa e risparmio

di Redazione Italia a Tavola
 
20 dicembre 2025 | 11:20

Regali di Natale 2025: enogastronomia e bellezza guidano i consumi

Da un'analisi di Confcommercio i consumi natalizi hanno più acquirenti, con spesa stabile rispetto al '24. Enogastronomia e bellezza guidano i regali, mentre la tredicesima è destinata soprattutto a casa e risparmio

di Redazione Italia a Tavola
20 dicembre 2025 | 11:20
 

A Natale 2025 aumenta il numero di italiani che scelgono di acquistare regali natalizi. Secondo l’indagine sui consumi di Natale 2025 realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, l’81,5% degli italiani farà almeno un regalo, in crescita rispetto al 79,9% del 2024. La propensione risulta più marcata tra le donne, nella fascia over 55 e tra i residenti del Nord-Ovest, confermando un quadro territoriale e demografico ben definito.

Regali di Natale 2025: enogastronomia e bellezza guidano i consumi

L'enogastronomia è sempre in testa alla lista dei regali di natale

I prodotti più ricercati per i regali di Natale

Tra le categorie merceologiche, i prodotti enogastronomici, vini e liquori si confermano al primo posto, con il 19,7% delle preferenze, seppur in lieve calo rispetto all’anno precedente. Seguono i prodotti per la cura della persona e i trattamenti di bellezza (15,2%) e i capi di abbigliamento, calzature e articoli sportivi (13,2%), che mantengono una posizione stabile nella classifica dei doni più scelti.

Mostrano invece una crescita gli abbonamenti streaming, i biglietti per concerti e spettacoli e i giochi elettronici, che salgono all’11,7%, così come computer, smartphone e accessori tecnologici (9,6%) e gioielli e orologi, che pur restando una nicchia, aumentano la propria incidenza. In lieve flessione risultano giocattoli, libri, ebook e carte regalo, segnando un riequilibrio delle preferenze verso esperienze e beni ad alto valore simbolico.

Canali di acquisto: equilibrio tra negozi fisici e online

Le modalità di acquisto confermano un approccio ibrido. Due italiani su tre compreranno i regali sia nei negozi fisici sia attraverso l’e-commerce. Il 23,6% si affida esclusivamente ai punti vendita tradizionali, con una preferenza per grandi centri commerciali e negozi di vicinato, che restano centrali soprattutto per i regali alimentari e personali.

Budget di spesa: stabilità e attenzione ai costi

Il budget di spesa per i regali di Natale resta in linea con il 2024. Quasi nove italiani su dieci dichiarano una spesa complessiva fino a 300 euro, mentre cresce leggermente la quota di chi supera questa soglia, passando dal 13% al 13,2%. Il dato conferma un atteggiamento prudente, orientato al controllo dei costi senza rinunciare del tutto alla dimensione del dono.

Tredicesima e priorità delle famiglie

L’analisi sull’utilizzo della tredicesima mensilità evidenzia come solo una parte venga destinata direttamente ai regali. Il 22,8% la utilizza per spese legate alla casa e alla famiglia, il 22,1% per il risparmio, il 20,2% per tasse e bollette, mentre circa il 18% la impiega per gli acquisti natalizi. Un quadro che sottolinea il peso delle spese incomprimibili nel bilancio delle famiglie italiane.

Natale 2025 regali di Natale consumi natalizi spesa famiglie prodotti enogastronomici tredicesima budget di spesa acquisti online negozi fisici Confcommercio
 
