Trattoria Festival: viaggio tra tradizione e innovazione nelle grandi cucine d’Italia

Le Cucine d’Italia tra tradizione e innovazione in quattro cene, quattro attesi giovedì-evento, con ristoranti, trattorie e osterie alle prese con i grandi piatti regionali. Si chiama appunto “Trattoria Festival - Le Cucine d’Italia, tra tradizione e innovazione” la Rassegna di cultura gastronomica giunta alla sua quarta edizione, organizzata dalla testata giornalistica Paspartu Mag.

I protagonisti della quarta tappa delle cene evento di Trattoria Festival 2025

Dopo il grande successo degli scorsi anni, ecco tornare protagoniste nel piatto e nella mente che potremmo definire, visto il tema di quest’anno “4 tappe di un goloso e stimolante giro d’Italia”. Serata conclusiva ancora al Ristorante All’Armanda di Viareggio. Tema Liguria Emilia Romagna - Basilicata - Sardegna - Campania. È questa la cena che racconteremo in dettaglio.

Liguria: Ristorante I Quattro Mori

La Liguria è stata rappresentata dal Ristorante I Quattro Mori di Ripa di Serravezza (Lu). Valentina e Francesca Sorice portano avanti con passione, competenza e modernità la splendida tradizione del ristorante di famiglia, iniziata più di 40 anni fa.

Fabio Petrocchi

Il pesce nel loro locale la fa da protagonista, con ricette del passato presentate e pensate con gli occhi e le conoscenze di oggi. Con il loro chef Fabio Petrocchi, hanno pensato alla Liguria “vicina di mare” con la quale condividono l’idea di cucina che nasce dalle cose semplici fatte bene. E il loro Calamaro ripieno, Panissa fritta e Crema di pesto ha rispettato le aspettative.

Calamaro ripieno, Panissa fritta e Crema di pesto

Emilia Romagna: Ristorante Madame

L’Emilia Romagna è stata interpretata dal Ristorante Madame di Marina di Massa (Ms). Dalla vicinissima Marina di Massa, arriva uno chef-prodige dal passato importante in cucine stellate, Vali Serban, oggi, porta nel suo gioiellino di ristorante, il Madame, anche il prezioso bagaglio di un’esperienza precedente, ovvero del suo piccolo negozio (con cucina) di pasta fresca, sua vera passione.

Vali Serban

La scelta di una pasta ripiena, inno all’Emilia, era per lui inevitabile. Semplicemente sontuosi i Cappellacci ripieni di Zucca cotta in forno a legana, con Prosciutto di ricciola frollata 40 giorni e Balsamico di Modena.

Cappellacci ripieni di Zucca cotta in forno a legana, con Prosciutto di ricciola frollata 40 giorni e Balsamico di Modena

Basilicata: Ristorante Filippo

Per la Basilicata e sceso in campo il Ristorante Filippo di Petrasanta (Lu). Filippo Di Bartola, ormai da molti anni, è un faro della cucina e dell’accoglienza Versila.style.

lo chef Andrea Papa con Filippo Di Bartola

Per la sua seconda e acclamatissima partecipazione al Festival, ha portato una ricetta intrisa di Basilicata, terra di nascita del suo chef a Filippo-Pietrasanta, ovvero il talentuoso e apprezzatissimo Andrea Papa, nato a Vietri di Potenza già Premio Miglior Chef nel 2019 per il Premio Versilia Gourmet. Delicato quanto incisivo il suo Bottone, Patate rosse e Baccalà.

Bottone, Patate rosse e Baccalà

Sardegna e Campania: Ristorante All’Armanda

Ai padroni di casa del Ristorante All’Armanda di Viareggio (Lu) spettava il compito di decodificare Sardegna e Campania.

Simona Falorni con il suo team di cucina

Dopo aver proposto nelle precedenti edizioni del Festival un lungo e ricco excursus di mare alla viareggina, la cuoca Simona Falorni, stavolta si è cimentata con un succulento secondo piatto della Sardegna ovvero lo scenografico e fragrante Cartoccio di spigola alla Vernaccia, per chiudere poi , lei così appassionata dei suoi amati dolci, con l’Intramontabile Pastiera Napoletana.

Cartoccio di spigola alla Vernaccia

Il vignaiolo della serata: L’Altra Donna



Il Vignaiolo della Serata in quest’occasione è stato L’Altra Donna di Serravezza (Lu). I vini di Marco Bazzichi, come lui stesso ama dire, “ sono vini d’uva ovvero di una beva e una piacevolezza estrema. Dove il vino è sentimento. Facciamo rivivere la tradizione del vino naturale”.

Marco Bazzichi

I vini in degustazione: Vermentino e orange wine



Nel calice diverse interpretazioni di Vermentino, da quello del Candia del Caloma 2024, che ha anche un 5% di Sauvignon, per poi passare alla versione secca dell’ Apuano 2024, e poi a quella del Metodo ancestrale del Caribà 2023 integrato da un 5% di Riesling, vino che ha ottenuto la Medaglia d’Oro al Concorso Enologico Nazionale “Vermentino” Massa 2025.

I vini in degustazione durante la serata

Al naso fiori di campo, camomilla, mela e frutta bianca leggermente matura. Miele e piccole sensazioni di resina di pino. Lievi sfumatura iodate. In bocca entra piuttosto morbido , con una sapidità piacevole e non spinta che, unitamente alle note pungenti di cedro, tende a ripulire piacevolmente il sorso. Si chiude con un “orange wine”. Il Toscano Zero 2022.

Una gamma variegata, pienamente corrispondente al carattere esuberante del suo interprete e per questo fuori dai canoni abituali. Ma gli occhi gli si illuminano quando parla della sua ultima creazione la Birra al Vementino. Da assaporare nel suo grazioso Agriturismo con cucina.

Prima tappa: Sicilia, Puglia, Campania, Marche e Alto Adige

La prima serata è andata in scena al Ristorante Bernardone in località Nocchi (Camaiore) la prima serata a tema Sicilia - Puglia - Campania - Marche e Alto Adige. Protagonisti, oltre ovviamente al locale ospitante, il Ristorante La Martinatica di Pietrasanta, Baccalà Vino e Merendino di Capezzano Pianore e Da Gigi di Marina di Pietrasanta. Vignaiolo della serata Podere Pellicciano di San Miniato.

Seconda tappa: Toscana, Sicilia, Puglia, Campania e Lombardia

La seconda serata si è svolta al Ristorante All’Armanda di Viareggio a tema Toscana - Sicilia - Puglia - Campania - Lombardia. Protagonisti oltre ovviamente ai padroni di casa, il Ristorante Alex di Marina di Pietrasanta, il Ristorante Al Basilico Fresco di Torre del Lago e il Ristorante La Pia di Viareggio. Vignaiolo della serata Tenuta Mariani di Massarosa.

Terza tappa: Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

Il giro d’Italia ritorna al Ristorante Bernardone per il terzo appuntamento di questo ciclo. Tema Lazio - Piemonte - Veneto - Lombardia e Emilia Romagna. Questa volta hanno cucinato, oltre ovviamente al Ristorante Bernardone, il Ristorante Braceria Amaro di Viareggio, il Ristorante La Taverna Camaiorese di Camaiore e l’Osteria il Vignaccio di Santa Lucia. Vignaiolo della serata Vini Sodini di Candia Massese.

Appuntamento a Trattoria Festival 2026