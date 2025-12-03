Identità Golose presenta i locali imperdibili tra pizzerie e cocktail bar

La terza edizione della Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar d’autore firmata Identità Golose conferma l’importanza crescente dei locali dedicati ai lievitati e alla mixology di qualità. Presentata a Milano presso la Fondazione Cariplo, la pubblicazione propone uno strumento aggiornato e gratuito, disponibile su identitagolose.it, pensato per orientarsi tra le realtà più qualificate del panorama nazionale. La guida raccoglie 579 pizzerie e 415 cocktail bar, con un incremento significativo di nuove aperture che testimonia la vivacità del settore.

I premiati alla presentazione della Guida Identità Golose 2026

Curata da Carlo Passera e Claudia Orlandi, la selezione nasce dal contributo di 190 collaboratori distribuiti su tutto il territorio nazionale. Le nuove insegne includono 141 pizzerie e 92 cocktail bar, confermando l’ampiezza del lavoro di ricerca e approfondimento svolto sul campo.

La visione del progetto editoriale

Il progetto, come sottolineato dai suoi fondatori, mira a raccontare un comparto in continua trasformazione, valorizzando qualità espressiva, identità dei locali e capacità di interpretare la contemporaneità.

I fondatori di Identità Golose Claudio Ceroni e Paolo Marchi

Nelle parole di Claudio Ceroni, Fondatore di Identità Golose e Presidente di MAGENTAbureau: «La terza edizione della Guida alle Pizzerie e Cocktail Bar, nata come estensione del lavoro dedicato ai ristoranti, racconta con chiarezza la forte evoluzione che sta attraversando questo segmento del settore. Come per la guida madre, l’attenzione all’attualità rimane centrale e l’ingresso nell’accurata selezione riflette il ruolo e la qualità espressi dalle realtà individuate. Questa edizione introduce inoltre un’importante novità sul fronte tecnologico e della fruizione, grazie alla nuova app che riunisce tutte le guide di Identità Golose in un unico strumento».

I curatori della Guida Carlo Passera e Claudia Orlandi

Parallelamente, Paolo Marchi, altra fondatrice di Identità Golose, evidenzia la maturità raggiunta dal settore: «Il mondo della pizza e quello dei cocktail hanno raggiunto una qualità e una diffusione tale da meritare una pubblicazione separata rispetto a quando era quasi scontato inserire tutto in un unico volume. Siamo anni luce avanti rispetto al classico aperitivo con olive e noccioline o alla solita pizza pomodoro e mozzarella. È giunto il tempo di cominciare a parlare di “ristoranti di pizza” e veri e propri “cocktail bar”, come da sempre si fa per ristoranti toscani o giapponesi, di pesce o di carne, fino ai vegetariani o vegani».

Le tendenze che segnano la nuova edizione

Nel panorama delle pizzerie italiane emerge una progettualità evoluta, in cui l’impasto diventa fulcro creativo e tecnico dell’offerta gastronomica. Le realtà selezionate lavorano su idratazioni, maturazioni, croccantezze e topping con un approccio paragonabile alla cucina d’autore.

Il pubblico presente alla manifestazione

Nei cocktail bar, la miscelazione assume un ruolo narrativo, capace di esprimere estetica, atmosfera e identità dei locali. L’attenzione alla selezione degli spirits, alla creatività dei drink e alla qualità del servizio rappresenta un punto distintivo dell’intero comparto.

La distribuzione regionale delle eccellenze

La guida evidenzia come alcune regioni italiane stiano evolvendo rapidamente nel settore:

Lombardia : 150 locali (77 pizzerie, 73 cocktail bar)

: 150 locali (77 pizzerie, 73 cocktail bar) Toscana : 97 locali (39 pizzerie, 58 cocktail bar)

: 97 locali (39 pizzerie, 58 cocktail bar) Lazio : 99 locali (59 pizzerie, 40 cocktail bar)

: 99 locali (59 pizzerie, 40 cocktail bar) Campania: 92 locali (64 pizzerie, 28 cocktail bar)

Luca Gherri e Filippo Venturi del ME, di Ferrara, vincono il premio Pizza Cocktail

Questi numeri confermano la diffusione capillare di pizzerie d’autore e cocktail bar di qualità, con una particolare concentrazione nelle principali aree urbane.

I premi dedicati alle realtà più meritevoli

Uno dei momenti più attesi riguarda i riconoscimenti, pensati per celebrare l’eccellenza dei locali selezionati. La sezione pizzerie e la sezione cocktail bar riportano premi distintivi assegnati alle realtà più rappresentative.

Pizzerie premiate

Pizza&Cocktail - premio Presobene Gin - ME, Ferrara

ME, Ferrara Rivelazione dell'anno - premio Acqua Panna - S.Pellegrino - Legàmi a Senigallia (Ancona), Marche

- Legàmi a Senigallia (Ancona), Marche Novità dell'ano - premio Latteria Sorrentina - L’Arcipelago al Therasia Resort, Isola di Vulcano (Messina)

- L’Arcipelago al Therasia Resort, Isola di Vulcano (Messina) Creatività - premio Berto’s - Confine, Milano

Confine, Milano Pizza fritta - premio Frienn- Pepe in Grani, Caiazzo (Caserta)

Pepe in Grani, Caiazzo (Caserta) Maestri della Pizza - premio Consorzio Parmigiano Reggiano

Luca Salvioli - Gaia Bar del Musa Hotel, Sala Comacina (Como), col premio Rivelazione dell'anno

Oltre la Pizza - Premio Frienn - 180grammi a Roma, Lazio

180grammi a Roma, Lazio Biodiversità d'Italia - premio Gioiella

Giuly Pizza, Castelli Calepio (Bergamo) I’Regolo, Scarperia e San Piero (Firenze) Millenium, Cusano Mutri (Benevento) Eccellenza a tavola - Costa dei Vigneti, Costa Vescovato (Alessandria)

Costa dei Vigneti, Costa Vescovato (Alessandria) Pizza e Mediterraneo - premio Molino Casillo | Altograno®

Alterego, Andria (Barletta-Andria-Trani) Sp143, Orbassano (Torino) Abbate, Giugliano (Napoli) Identità future - Oltre, Barletta

Cocktail bar premiati

Biodiversità - Barmacia, Potenza

- Barmacia, Potenza Rivelazione dell'anno - premio Bibite Sanpellegrino - Luca Salvioli - Gaia Bar del Musa Hotel, Sala Comacina (Como)

Luca Salvioli - Gaia Bar del Musa Hotel, Sala Comacina (Como) I dentità future

Ambrogio Ferraro - Bar is the name, Busto Arsizio Abi El Attoaoui - Ceresio 7, Milano Apertura dell'anno - premio Consorzio del Parmigiano Reggiamo - 1930, Milano

Edoardo Nono del Rita, Milano, col premio Grandi Bartender

L’arte del ricevere - Dry Martini al Majestic Palace, Sorrento

Dry Martini al Majestic Palace, Sorrento Drinnklist Originale - Morgana, Taormina

Morgana, Taormina Creatività - premio Berto’s - Cinquanta Spirito Italiano, Pagani (Salerno)

Cinquanta Spirito Italiano, Pagani (Salerno) Migliore Selezione Spirits - Rasputin, Firenze

Rasputin, Firenze Grandi Bartender - premio Molino Casillo | Altograno® - Edoardo Nono - Rita, Milano

Collaborazioni e nuove icone

La guida conferma la media partnership con le Cocktail Week curate da Paola Mencarelli, che arricchiscono la selezione con nuovi indirizzi provenienti da Firenze, Venezia, Cortina e Costiera Amalfitana. Questa collaborazione introduce anche una nuova icona dedicata ai cocktail bar d’hotel, contesti in forte crescita nella mixology italiana.

I premiati col titolo Maestri della Pizza Ruggero Ravagnan, Giancarlo Casa e Ciro Salvo

Le firme speciali e i Talenti del Futuro

Contributi autorevoli completano l’edizione. Per la mixology, Agostino Perrone e Giorgio Bargiani del Connaught Bar di Londra raccontano due locali italiani a loro più cari.

Il curatore della guida Carlo Passera

Sul fronte pizzerie, la sezione delle firme speciali si amplia grazie ai Talenti del Futuro: trenta giovani chef che indicano le loro pizzerie del cuore, contribuendo a un dialogo generazionale che valorizza territori, stili e nuove sensibilità gastronomiche.