Plasmon torna in mani italiane: NewPrinces completa l’acquisizione da Kraft Heinz

NewPrinces continua la propria espansione: dopo aver chiuso per Carrefour, ha acquisito Plasmon da Kraft Heinz, riportando in Italia i marchi storici del baby food come Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba insieme allo stabilimento di Latina. L’operazione punta a rafforzare la leadership del gruppo nella nutrizione per l’infanzia, valorizzare sinergie produttive e commerciali, sviluppare nuovi prodotti premium e biologici e accelerare l’internazionalizzazione del marchio.

Plasmon torna in mani italiane

NewPrinces acquisisce Plasmon da Kraft Heinz

A seguito dell’annuncio del 9 luglio 2025, NewPrinces S.p.A. e The Kraft Heinz Company hanno perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale della nuova società Plasmon S.r.l. da parte di NewPrinces. La transazione riguarda le attività di produzione, confezionamento, commercializzazione, vendita e distribuzione di alimenti per l’infanzia e prodotti di nutrizione specializzata, inclusi i marchi Plasmon, Nipiol, BiAglut, Aproten e Dieterba, nonché lo stabilimento produttivo di Latina. Il prezzo finale dell’operazione è stato pari a 124,3 milioni di euro, interamente corrisposti in contanti, con l’attività del Target che nel 2024 ha registrato un fatturato di circa 170 milioni di euro e un EBITDA di 17 milioni.

Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces

L’operazione si inserisce nella strategia di Kraft Heinz, volta a favorire una crescita profittevole attraverso le piattaforme Accelerate, tra cui HEINZ Tomato Ketchup e prodotti di “Taste Elevation”. In Italia, il marchio HEINZ ha continuato a crescere sia nel canale Retail sia in quello Away from Home, incrementando la propria quota di mercato. Il presidente di NewPrinces, Angelo Mastrolia, ha dichiarato: «Il perfezionamento di questa operazione rappresenta il compimento di una visione strategica di lungo periodo. Riportare in Italia marchi come Plasmon e Nipiol, insieme allo stabilimento di Latina, rafforza la nostra posizione nel segmento degli alimenti per l’infanzia e della nutrizione specializzata». L’amministratore delegato di Kraft Heinz Italia, Carmela Bazzarelli, ha aggiunto: «Riteniamo che il business sia ben posizionato per proseguire il proprio percorso di sviluppo sotto la guida di NewPrinces, partner ideale per la crescita di questi marchi storici».

Plasmon, un marchio storico italiano

Fondato a Milano nel 1902, Plasmon è uno dei marchi alimentari più iconici del Paese, registrato come Marchio Storico di Interesse Nazionale. Il brand è sinonimo di fiducia e qualità nutrizionale, con una forte presenza nella memoria collettiva italiana grazie al packaging arancione e al celebre biscotto. Plasmon è leader nel baby food in Italia, con primati nei segmenti biscotti, puree, cereali e snack, e gode di una distribuzione capillare sia per i consumatori che per gli operatori sanitari.

Stabilimento di Latina e continuità produttiva

Lo stabilimento di Latina impiega circa 300 persone e produce circa 1,8 miliardi di biscotti Plasmon all’anno. Con l’acquisizione, l’attività continuerà regolarmente sotto NewPrinces, mantenendo anche la produzione destinata a Heinz Baby Food per il mercato UK attraverso accordi di co-packing. L’integrazione con lo stabilimento di Ozzano Taro, già parte di NewPrinces, permette di creare una piattaforma produttiva completa per biscotti, puree e latte per l’infanzia, ottimizzando capacità e flessibilità operativa.

I dettagli dell'operazione

L’operazione mira a generare sinergie industriali e commerciali, valorizzando il centro R&D integrato per lo sviluppo di nuove formulazioni, ampliando l’offerta premium e biologica e accelerando l’internazionalizzazione del marchio. Secondo le stime del management di NewPrinces, l’integrazione dovrebbe supportare una crescita dei ricavi con un CAGR di circa il 3% e un miglioramento graduale del margine EBITDA fino al 15% nei prossimi anni. Dal 1° gennaio 2026, tutte le attività operative di Plasmon saranno trasferite a Princes Italia S.p.A., controllata diretta di Princes Group plc, tramite un affitto di ramo d’azienda. Il contratto prevede un canone annuo di 3 milioni di euro, più una componente variabile dell’1,5% dei ricavi, con durata iniziale di tre anni e possibilità di rinnovo. NewPrinces è stata assistita da BonelliErede e Vitale & Co., con supporto finanziario di BNP Paribas e Monte dei Paschi di Siena. Kraft Heinz ha operato con Houlihan Lokey, Chiomenti e Gibson Dunn, mentre EY ha fornito supporto all’operazione.