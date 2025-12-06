Menu Apri login
Siccità, alluvioni e caldo record: risarcimenti oltre 6 milioni per il meteo pazzo

Giugno 2025 ha segnato il mese più caldo di sempre in Lombardia: colture in crisi, risarcimenti record e imprese agricole sempre più assicurate. Condifesa presenta nuove strategie contro clima estremo e rischi zootecnici

di Renato Andreolassi

06 dicembre 2025 | 15:05

di Renato Andreolassi
 
06 dicembre 2025 | 15:05

Siccità, alluvioni e caldo record: risarcimenti oltre 6 milioni per il meteo pazzo

Giugno 2025 ha segnato il mese più caldo di sempre in Lombardia: colture in crisi, risarcimenti record e imprese agricole sempre più assicurate. Condifesa presenta nuove strategie contro clima estremo e rischi zootecnici

di Renato Andreolassi
06 dicembre 2025 | 15:05
 

L'antico proverbio recitava: «Dopo il sole, viene la pioggia»; quest'anno si è ribaltato in: «Dopo il caldo, altro caldo». Giugno 2025 è stato infatti il più caldo di sempre in Lombardia dal 1991 e in Europa Occidentale dal 2003. Il dato, inoppugnabile, è stato rilevato da Condifesa Lombardia Nord-Est, il Consorzio che assicura i raccolti (dal mais all'uva) degli agricoltori di Brescia, Lecco, Como, Sondrio e Varese. Un'annata meteorologica senza precedenti destinata a entrare negli annali.

 Siccità, alluvioni e caldo record: risarcimenti oltre 6 milioni per il meteo pazzo

I risarcimenti richiesti dalle aziende agricole per il meteo hanno superato i 6 milioni di euro

Un giugno da record (come i risarcimenti)

Ondate di calore persistente tra l'11 e il 16 giugno e dal 24 giugno a inizio luglio, unite a notti tropicali con temperature minime costantemente sopra i 25°C, hanno messo a dura prova le coltivazioni. «Dopo la siccità del 2022, gli eventi estremi del 2023 e l'eccesso di pioggia del 2024, il 2025 sembrava un'annata in apparenza tranquilla - ha rimarcato durante una conferenza stampa il presidente di Condifesa Giovanni Martinelli - invece… i risarcimenti richiesti dai nostri associati hanno superato i 6 milioni di euro! Un record. Ai problemi del clima si sono infatti aggiunte le epizoozie che, tra aviaria, blue tongue e dermatite, hanno creato molti problemi pure al comparto zootecnico. Tutto ciò conferma che non possiamo abbassare la guardia».

L’appuntamento di Padernello e le strategie per le aziende agricole

Ecco perché Condifesa affronterà le tematiche legate ai cambiamenti climatici durante un convegno scientifico che si terrà al Castello di Padernello il 10 dicembre. «Difesa attiva, innovazione tecnologica, adeguate scelte agronomiche e strumenti assicurativi - afferma il direttore di Condifesa Alessandro Negro - rappresentano le condizioni fondamentali per garantire la sostenibilità economica e ambientale delle aziende agricole. Condifesa non rappresenta solo la semplice gestione delle polizze, ma un supporto integrato ai redditi dei lavoratori della terra».

Siccità, alluvioni e caldo record: risarcimenti oltre 6 milioni per il meteo pazzo

Condifesa ha organizzato un convegno scientifico sul clima che si terrà al Castello di Padernello il 10 dicembre

Numeri in crescita: sempre più aziende si assicurano

I dati di quest'anno confermano del resto una crescente attenzione del settore primario verso queste tematiche. I valori assicurati volano a 470 milioni di euro rispetto ai 430 dello scorso anno, per un totale di 6.150 aziende assicurate e 37 mila ettari di superficie coperti contro i rischi del meteo pazzo. Risultati che dimostrano come ormai, per larga parte degli agricoltori lombardi, assicurarsi non sia solo una semplice opzione, ma una scelta imprenditoriale lungimirante per salvaguardare il reddito aziendale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
caldo record 2025 Condifesa Lombardia agricoltura lombarda cambiamenti climatici assicurazioni agricole notti tropicali risarcimenti agricoltura epizoozie Castello di Padernello clima estremo
 
